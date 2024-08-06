Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответил
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанк Т-80 группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Освобождение этих городов позволит российским силам в дальнейшем разворачивать наступление в любую сторону
Каким именно оно может быть, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"Мы можем пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей, где стоит 25-я "стрелковая" бригада ВСУ. Мы можем пойти на север, где стоит 47-я бригада, форсировать Казенный Торец и выйти к основному рокадному шоссе. А можем просто продолжать давление на Красноармейск, где сходятся все дороги, чтобы окончательно разрезать этот позиционный фронт", - сказал эксперт.
Он добавил, что при сохранении темпов наступления, российским военным на взятие указанных населенных пунктов потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва ждать не стоит, подчеркнул он, но оговорился, что у ВСУ на оговоренных территориях нет укреплений, так что непонятно, сколько времени они смогут удерживать ВС РФ в полях.
Другие подробности в интервью Анпилогова изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
9 июля, 14:41Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к КрасноармейскуВооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ