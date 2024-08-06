https://ukraina.ru/20240806/1056680023.html

Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответил

Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответил - 06.08.2024 Украина.ру

Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответил

В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Освобождение этих городов позволит российским силам в дальнейшем разворачивать наступление в любую сторону

2024-08-06T05:10

2024-08-06T05:10

2024-08-06T05:10

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Каким именно оно может быть, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он добавил, что при сохранении темпов наступления, российским военным на взятие указанных населенных пунктов потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва ждать не стоит, подчеркнул он, но оговорился, что у ВСУ на оговоренных территориях нет укреплений, так что непонятно, сколько времени они смогут удерживать ВС РФ в полях.Другие подробности в интервью Анпилогова изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html

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новости, россия, алексей анпилогов, украина.ру, наступление, вс рф