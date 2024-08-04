https://ukraina.ru/20240804/1056667520.html

"Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле

"Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле - 04.08.2024 Украина.ру

"Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле

Ситуация вокруг Венесуэлы развивается в прогнозированном направлении. Она действительно напоминает события 2019 года, когда Запад пытался нахрапом захватить власть в этой нефтяной стране.

2024-08-04T13:01

2024-08-04T13:01

2024-08-04T13:01

венесуэла

сша

запад

николас мадуро

оливер стоун

олег ясинский

католическая церковь

цру

ес

эксклюзив

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Однако пока что эти попытки не представляются такой серьезной угрозой, как пять лет назад – в свете уже полученного опыта и изменения региональной политической обстановки.Кроме того, стали известны подробности биографии Эдмундо Гонсалеса Уррутии – малоизвестного 74-х летнего дипломата, который якобы выиграл выборы по версии либеральных медиа. О них сообщает расследование, которое провела журналистка Надиа Диас.В семидесятых Эдмундо Гонсалес начал свою карьеру на посту секретаря посла Венесуэлы в США. А в начале восьмидесятых годов, когда в небольшой стране Сальвадор вспыхнула гражданская война, он оказался там в должности второго советника венесуэльского посольства, помогая венесуэльскому послу Леопольдо Кастильо, известному под мрачным прозвищем El Mata Curas ("Убийца священников").Резня в Сальвадоре была столь кровавой, что выдающийся американский режиссер Оливер Стоун снял о ней фильм, который так и называется – "Сальвадор", показывая этот кошмар глазами случайно оказавшихся на месте событий американского журналиста. И сейчас эту ленту явно стоит пересмотреть.Борьба шла между крайне жесткой проамериканской диктатурой, которая опиралась на власть местных богачей, и сторонниками широкого левого движения, особенно популярного среди крестьян.Но была и третья сила – влиятельная Католическая церковь. Она не имела связей ни с Москвой, ни с Гаваной, однако прелаты видели ситуацию на местах, и считали, что диктатура совершила слишком много убийств, требуя от нее уйти. Повстанцы были готовы на компромисс, но Вашингтон такая позиция, конечно же, никак не устраивала – как сейчас известно, в Белом доме действительно считали, что католические клирики стали коммунистами.Проамериканский националистический политик Роберто д`Обюссон,лидер ультраправого "Союза белых воинов", обычно обвиняется в расправе над наиболее активными священниками. Мир особенно шокировало убийство крайне популярного сальвадорского архиепископа Оскара Ромеро Арнульфо, которого застрелили прямо во время мессы. Могила жертвы террора стала местом паломничества, а в 2018 году его причислили к лику святых.Также были казнены несколько прелатов, и, по меньшей мере, три американские монахини, которых могли предварительно изнасиловать (об этой трагедии рассказал Оливер Стоун) и женщина-адвокат.Эти зверства вызывали протесты даже на Западе. И для обеспечения бесконтрольного насилия использовалась группа дипломатов из зависимых от США латиноамериканских стран, включая венесуэльского посла Леопольдо Кастильо, шефа Эдмундо Гонсалеса Уррутии."Он работал над осуществлением "Плана Кондор", заключавшемся в уничтожении левых оппозиционеров по всему региону. Главными агентами смерти в Сальвадоре были именно венесуэльский посол Кастильо и его советник Эдмундо Гонсалес. В рассекреченных документах ЦРУ в феврале 2009 года Кастильо упоминается как один из ответственных за работу спецслужб, которые координировали, финансировали и отдавали приказы о проведении плана сальвадорской армии и "эскадронов смерти" по физической ликвидации представителей религиозных общин, искавших мирное решение конфликта путем переговоров. За годы, когда посольством руководили Кастильо и Гонсалес, сальвадорская армия и "эскадроны смерти" убили 13 194 мирных жителя", – пишет об этом в телеграме специалист по Латинской Америке Олег Ясинский.Казалось бы, персонажа с такой биографией, как у Эдмундо Гонсалеса Уррутии, категорически нельзя пытаться продвинуть в большую политику. Верующих в Венесуэле много, и про судьбу архиепископа Ромеро помнят. Но венесуэльскую оппозицию ничего не смущает – она призывает выходить на уличные протесты не за Гонсалеса, а "за Венесуэлу", свободу и демократию.Эта тактика рейдерского захвата власти уже применялась в 2019 году, а потом, год спустя, в Белоруссии. Но никаких дивидендов она либералам не принесла, потому что законная власть сохранила свои позиции.Ситуация на континенте пока складывается в пользу Николаса Мадуро. Эдмундо Гонсалеса предсказуемо признали проамериканские страны – такие, как Аргентина и Перу. Причем, в пикантность перуанской позиции придает тот факт, что местные лидеры захватили власть путем переворота, сместив законного и антиамерикански настроенного президента Педро Кастильо.Организация американских государств вообще не смогла принять резолюцию по венесуэльским выборам. Составленный западниками документ поддержали такие страны, как Аргентина, США, Канада, Эквадор и все то же Перу. Но большинство государств были против, воздерживались или принципиально не участвовали в голосовании. Влиятельный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также руководитель Гондураса Сиомара Кастро вообще задались вопросом – зачем ОАГ принимать резолюции по Венесуэле, если она там не состоит?Как сообщает издание O Globo, Бразилия, Колумбия и Мексика пытаются сформировать предложение провести проверку результатов выборов усилиями дружественных Каракасу стран. На это уйдет время, а ситуация, тем временем, снова разрядится.При этом президент Колумбии Густаво Петро призвал американское руководство наконец снять с Венесуэлы незаконные санкции.Но США и ЕС, судя по всему, намерены запустить повторение процессов 2019 года, упорно поддерживая либеральную оппозицию. Несмотря на то, какую реакцию вызовет во многих странах история с сальвадорским прошлым Эдмундо Гонсалеса Уррутии.Все зависит от твердости венесуэльской власти и ее сторонников. Причем Николас Мадуро отметился в последнее время резонансными заявлениями.Он сказал, что Венесуэла намерена отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа, развивая экспортную модель экономики – а это может быть привлекательным для ряда союзников.Также Мадуро проделал экскурс в историю, напоминая, чем заканчиваются для Запада попытки крестового похода на восток"У Гитлера был мандат от сил дикого западного капитализма. Однако, когда он зарвался, ему дали по рукам. 100 лет назад его готовили как орудие против Советского Союза. Чтобы он уничтожил социализм. Но Советский Союз поднялся против него и сломал ему хребет. Война, которую называют Второй мировой, была выиграна Красной армией Союза Советских Социалистических Республик с Иосифом Сталиным во главе. Такова историческая правда", – отметил лидер Венесуэлы.Борьба предстоит тяжелой, и к ней активно готовятся.Ещё о происходящем в Венесуэле – в интервью Олега Ясинского Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ

https://ukraina.ru/20240801/1056621231.html

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Александр Сокуренко

венесуэла, сша, запад, николас мадуро, оливер стоун, олег ясинский, католическая церковь, цру, ес, эксклюзив