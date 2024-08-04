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Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"

Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой" - 04.08.2024 Украина.ру

Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными

2024-08-04T10:56

2024-08-04T10:56

2024-08-04T10:56

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"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп.При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России.В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, джо байден, фсб, нато, обмен, обмен пленными