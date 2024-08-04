Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой" - 04.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240804/1056665311.html
Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"
Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой" - 04.08.2024 Украина.ру
Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"
Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными
2024-08-04T10:56
2024-08-04T10:56
новости
дональд трамп
россия
сша
владимир путин
джо байден
фсб
нато
обмен
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:11:450:264_1920x0_80_0_0_efe9f49b25149ab2879f071852da7cef.jpg
"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп.При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России.В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_e3f92fb873bb11df7124c222df37cc46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, джо байден, фсб, нато, обмен, обмен пленными
Новости, Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, ФСБ, НАТО, обмен, обмен пленными

Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"

10:56 04.08.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Атланте признал, что президент России Владимир Путин совершил "отличную сделку" в отношении обмена заключенными
"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с заключением еще одной отличной сделки", - сказал Трамп.
При этом он выразил недовольство обстоятельствами обмена заключенными и заявил, что в сделке есть "ужасные" ошибки со стороны нынешней американской администрации.
Ранее Трамп раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за заключение сделки и задался вопросами о ее содержании и вероятности "выплат наличными" в адрес России.
В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиДональд ТрампРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденФСБНАТОобменобмен пленными
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
10:56Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"
10:35Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией
10:25Алексей Анпилогов: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму
10:21"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мира
10:20ВС РФ сбили украинские дроны над Белгородской областью - Минобороны
10:12Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский на Волыни и председатель Тернопольского облсовета на час
10:00Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто
10:00"Битва не состоялась". Трамп проигрывает Харрис по своим же аргументам — американист
09:55Выдрин раскрыл "волков" с Уолл-Стрит, которым выгодно сотрудничество с deep state
09:32Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ
09:10Главное за ночь 4 августа
08:00Осторожный патриарх Никон и подчинение Москве Киевской митрополии
07:30Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ
06:40Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине
17:49Военный Нацгвардии Украины убил иностранца из-за криптовалюты – "Страна"
17:47Как Иран адаптировал планы США против Израиля и в свою пользу – Керимов об игре на измор
17:06Алаудинов: российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска
16:21В Шебекино ранены четверо мирных жителей, повреждены 19 частных домов
15:45РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя
Лента новостейМолния