РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024 Украина.ру
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РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя
РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя - 03.08.2024 Украина.ру
РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя
Россия, Индия и Индонезия – крупнейшие экономики мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Такие данные по итогам первого полугодия приводит РИА Новости на основе информации о странах "Большой двадцатки"
2024-08-03T15:45
2024-08-03T15:47
новости
россия
экономика
российская экономика
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По данным источника, задолженность Индии в этом году составляет 1316 долларов на человека, Индонезии – 1747 долларов, а Россия замыкает тройку с показателем в 2076 долларов.В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди стран G20 составляет 23,6 тысячи долларов, но только у шести он выше этой отметки.Уровень государственных обязательств менее пяти тысяч долларов на человека наблюдается у Турции (2,8 тысячи), Китая (три тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.В Южной Корее госдолг уже почти вдвое выше аргентинского и составляет 16 тысяч долларов на душу населения, в Германии он достиг 20,9 тысячи, а в Австралии — 21,2 тысячи долларов.Шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к "Большой семерке". Меньше всего он у Канады — довольно умеренные для этой группы 25,3 тысячи долларов. У Франции задолженность составляет 40,3 тысячи долларов, а Великобритания и Италия накопили долгов вдвое больше, чем канадское правительство, — 51,6 и 51,9 тысячи долларов на человека соответственно. Вторыми по размерам госдолга стали японцы — 70,4 тысячи долларов.Агентство также указывает, что наибольшая суверенная задолженность у США — 104,5 тысячи долларов на человека, что превышает российский показатель в 50 раз.Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял о росте экономики России во время санкций.Подробнее о том, что для страны означает вхождение в четверку топ-экономик мира, читайте в материале корреспондента издания Украина.ру Алексея Туманова.
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новости, россия, экономика, российская экономика
Новости, Россия, экономика, российская экономика

РИА Новости: Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

15:45 03.08.2024 (обновлено: 15:47 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России
Праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия, Индия и Индонезия – крупнейшие экономики мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Такие данные по итогам первого полугодия приводит РИА Новости на основе информации о странах "Большой двадцатки"
По данным источника, задолженность Индии в этом году составляет 1316 долларов на человека, Индонезии – 1747 долларов, а Россия замыкает тройку с показателем в 2076 долларов.
В среднем уровень долга центрального правительства на душу населения среди стран G20 составляет 23,6 тысячи долларов, но только у шести он выше этой отметки.
Уровень государственных обязательств менее пяти тысяч долларов на человека наблюдается у Турции (2,8 тысячи), Китая (три тысячи) и ЮАР (4,5 тысячи), а от пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.
В Южной Корее госдолг уже почти вдвое выше аргентинского и составляет 16 тысяч долларов на душу населения, в Германии он достиг 20,9 тысячи, а в Австралии — 21,2 тысячи долларов.
Шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к "Большой семерке". Меньше всего он у Канады — довольно умеренные для этой группы 25,3 тысячи долларов. У Франции задолженность составляет 40,3 тысячи долларов, а Великобритания и Италия накопили долгов вдвое больше, чем канадское правительство, — 51,6 и 51,9 тысячи долларов на человека соответственно. Вторыми по размерам госдолга стали японцы — 70,4 тысячи долларов.
Агентство также указывает, что наибольшая суверенная задолженность у США — 104,5 тысячи долларов на человека, что превышает российский показатель в 50 раз.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял о росте экономики России во время санкций.
Подробнее о том, что для страны означает вхождение в четверку топ-экономик мира, читайте в материале корреспондента издания Украина.ру Алексея Туманова.
Пункт для обогрева людей без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
12 июня, 07:58
Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРОПринятые киевской властью в первую неделю июня решения служат хорошей иллюстрацией её общей неспособности не только управлять страной, но и даже разработать нормальный нормативно-правовой акт, который соответствовал бы объективной реальности.
 
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