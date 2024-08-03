https://ukraina.ru/20240803/1056659038.html

Камала против карри. Вице-президент США запуталась в идентичностях

Камала против карри. Вице-президент США запуталась в идентичностях - 03.08.2024 Украина.ру

Камала против карри. Вице-президент США запуталась в идентичностях

Выступая перед членами Национальной ассоциации афроамериканских журналистов, Дональд Трамп задал ведущим риторический вопрос – является ли Камала Харрис чернокожей?

2024-08-03T11:29

2024-08-03T11:29

2024-08-03T11:44

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Сама вице-президент на него не ответила, поскольку не посетила встречу– чтобы избежать очной полемики с Трампом. Но республиканский кандидат лишний раз напомнил общественности о том, что его конкурентка без труда меняет цвет кожи, национальность, и корни – в том случае, если это соответствует ее интересам.Сейчас, в борьбе за массу афроамериканских избирателей, Харрис предпочитает позиционировать себя черной.Но в прежние годы Камала Деви Харрис – так звучит полное имя кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки – нередко публично говорила о своей индийской родне. Ведь ее мама – индийка, из семьи, принадлежащей к брахманам, привилегированной социальной элите традиционного индуистского общества.Харрис сообщила о том, что на ее взгляды повлиял дед – бывший индийский чиновник, а сама она до сих пор поддерживает отношения с индийскими родственниками. Камала даже рассказывала в одной из кулинарных телевизионных программ о том, как готовить индийскую еду, заодно рассказывая о том, как ее якобы повсюду поддерживают индусы."Не все это знают, но я замечаю, что куда бы я ни пошла и где бы я ни увидела индусов в супермаркете, на улице, все говорят: "А вы знали, что Камала Харрис из Индии?". Это наша фишка", – говорила она в этом эфире.Естественно, такие заявления были вызваны не ностальгической любовью к прянному карри с рисом. Они были рассчитаны на представителей богатой, влиятельной и очень сплоченной индийской диаспоры, которая считается в США очень успешной, насчитывает свыше четырех миллионов человек, и особенно влиятельна в Калифорнии.Выходцы из Индии с детства свободно знают английский, им помогают устроится многочисленные родственники, которые приехали в Америку раньше и встали на ноги.Кроме того, на юге Индии, откуда происходят большинство эмигрантов, уже три десятилетия наблюдается настоящий бум интернет-технологий. Поэтому среди успешных переселенцев тоже много айтишников.Сатья Нараяна Наделла из Хайдарабада стал генеральным директором компании Microsoft. Его земляк, приехавший из того же самого города – Шантану Нарайен – стал генеральным директором корпорации Adobe. А Пичаи Сундарараджан из Мадурая возглавил Google и Alphabet.Супруга республиканского кандидата в президенты США Джей Ди Вэнса Уша Чулукури – практикующая индуистка, которая очень много сделала для развития политической карьеры своего мужа. Индийские корни также имеет еще один видный представитель команды Трампа – Вивек Рамасвами. Он особенно едко критикует Камалу Харрис за то, что она воспользовалась голосами индийцев, а теперь пытается воспользоваться голосами афроамериканцев."Мои родители были иммигрантами в эту страну, легальными иммигрантами из южной Индии, из той же части Индии, откуда иммигрировала и ее мать. Я думаю, это очевидный факт. Нравится вам это или нет.Многие американцы индийского происхождения в США оскорблены тем, как Камала внезапно отбросила индийско-американскую сторону своей идентичности. Она опиралась на нее, когда баллотировалась в Калифорнии, где проживает много азиатов и индийцев. Поэтому она считала себя таковой, когда это было удобно. Теперь она носит другую идентичность, когда это политически удобно на национальной сцене", – заявил Вивек.Действительно, многие американские индийцы вряд ли оценят то, что Камала постепенно перестала делать акцент на своем индийском прошлом. Такие люди, скорее всего, будут оказывать поддержку республиканским политикам, не чурающимся своих индийских корней – понимая, что Харрис просто использовала важное для них культурное наследие.Да и с точки зрения развития внешнеполитических отношений с Индией подобные действия особенно удачными явно не назовешь.Однако значительное число афроамериканцев тоже не оценят новый образ Камалы, из которую хотят сделать чернокожую женщину-президента.Отец вице-президента приехал в Америку с Ямайки, так что к исторической афроамериканской общине США ее семья точно никак не относится.Более того, в американских масс-медиа давно ведутся дискуссии о том, что среди предков Камалы Харрис по отцовской линии находятся представители одной из самых известных рабовладельческих фамилий Ямайки, которая долгое время находилась в управлении Британской империи.Американская пресса сообщала, что ее предок, богатый плантатор Гамильтон Браун владел сотнями рабов, и его имя сохранилось даже в названии небольшого ямайского города Браун Таун. Так что выпады со стороны команды Трампа, который активно конкурирует с Камалой за голоса афроамериканцев, звучат сегодня вполне уместно.Конечно, подобные аргументы, скорее всего, не повлияет на позицию американского истеблишмента, который делает сейчас ставку именно на Харрис.В конце концов, у бывшего президента США Барака Обамы по белой материнской линии имелись родственники с президентом рабовладельческой Конфедерации Джефферсоном Дэвисом. А в 2011 году Барак Обама, словно в насмешку, объявил национальным памятником США форт Монро, где Дэвис находился под арестом после поражения в Гражданской войне, когда конфедераты сдались правительству. И никто его за это не отменил.Однако запутавшаяся в идентичностях Харрис подрывает доверие к самой американской политике, которая всегда основана на потребностях текущего момента, неизменно строится на обмане и никогда не является искренней.И в этом смысле история про Харрис и карри является поучительным опытом.О том, кого кандидата в президенты США Камала Харрис планирует взять в свою команду - в статье Евгении Кондаковой "Брат смотрящей по Украине, астронавт и давние знакомые. Кого Харрис выберет своим вице-президентом".

https://ukraina.ru/20240801/1056610996.html

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сша, индия, камала харрис, америка, дональд трамп, барак обама (старший), google, эксклюзив