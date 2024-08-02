"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2024 Украина.ру
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"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине
"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2024 Украина.ру
"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине
Соцопросы показывают рост ненависти к партии власти на Украине. В Турции на воду спустили корвет "Гетман Иван Выговский" для Украины
2024-08-02T18:00
2024-08-02T18:00
эксклюзив
хроники
россия
украина
турция
владимир зеленский
опзж
слуга народа
илья кива
михаил притула
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Среди девяти политических партий, наибольшее негативное отношение у украинцев к "Слуге народа", партии "Батьківщина" ("Родина" - Ред.) и запрещённой на Украине ОПЗЖ, свидетельствует опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведённый в мае.Согласно результатам опроса, к партии власти "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрашиваемых, нейтрально – 32%, положительно – 13%. К партии "Батьківщина" негативно относятся 57% украинцев, 31% опрошенных выразил нейтральное отношение и 9% – положительное.Лидером по антипатии является запрещённая на Украине партия ОПЗЖ — 71% опрошенных заявил, что негативно относится к этой политсиле. При этом оценивают эту политсилу 19%, положительно 4% украинцев.Примечательно, что в первые дни СВО низовые активисты ОПЗЖ преследовались и подчас их убивали радикалы. Об этом в частности сообщал позже убитый украинским террористом под Москвой Илья Кива. Сегодня членство в ОПЗЖ может быть основанием в том числе и для подозрения в "работе на врага". И несмотря на это 4% опрошенных положительно оценили данную политсилу, хотя подобный ответ чреват риском.Неожиданной для многих стала популярность политсилы волонтёра, бывшего телеведущего Сергея Притулы. Она стала лидером среди симпатий граждан: 28% опрошенных положительно к ней относятся. При этом 34% относятся к данной политсиле негативно. Примечательно, что Притулу не раз подозревали в разворовывании средств, которые украинцы направляют на гуманитарную помощь. Также Притула связан родственными связями с бизнес-партнёром олигарха Игоря Коломойского* (внесён в список террористов и экстремистов - Ред.), бывший "регионалом" Виталием Хомутынником.Следом по популярности идёт партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Её положительно оценили 23% опрошенных. В то же время, у партии значительный антирейтинг — 47% опрошенных высказали к ней негативное отношение. Третьей по популярности является две политсилы. Одна из них - партия Виталия Кличко "Удар". Её положительно оценили 18%, негативно — 34%. При этом партия стала лидером по нейтральному отношению к ней украинцев — такое мнение высказали 43% опрошенных. Вторая - "Разумная политика" бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Её также поддерживают 18% опрошенных, негативно к ней относятся 27% опрошенных и нейтрально 41%.Также проведённый в мае опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии касался и переговоров с Россией.Согласно опросу, 57% украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. 38% опрошенных считает, что Украина не должна вступать в переговоры, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.Примечательно, что количество тех, кто согласен на переговоры с Россией выросло на 15% по сравнению с ноябрем 2023 года и вернулось к результатам опроса мая 2022 года. Тогда 59% опрошенных украинцев ответили, что должна Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.В то же время, результаты опроса указывают на то, что украинцы готовы к переговорам при таких условиях: 66% респондентов заявили, что Украина должна вернуть территорию подконтрольную ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым; 60% опрошенных считают "совсем неприемлемым" то, что Украина может претендовать только на ту, территорию которая подконтрольна ей сейчас.Кроме того, 74% и 76% опрошенных не согласны с тем, что Украина ради мира должна отказаться от членства в НАТО или ЕС."57% опрошенных украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ. Против высказались 38% опрошенных. Такие данные показал опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии. Динамика положительных ответов за мирные переговоры показывает, что украинцы устали от войны и перестают бояться открыто призывать к миру. Отсюда и смена риторики (именно риторики) ОП и лично Зе", - прокомментировал результаты опроса популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам Le Monde заявил, что допускает изменение территориальной целостности Украины, переложив при этом ответственность на народ страны."Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины — это вопрос, который не может решать президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос", — заявил Зеленский.При этом он подчеркнул, что пока Украине никто официально ничего не предлагал."Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит — какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины", — отметил он.Зеленский заявил, что уступка территорий не лучший вариант для Украины, и прокомментировал проведение референдума по этому вопросу"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернёт себе часть наших территорий", — указал Зеленский.При этом он заявил, что не все территории нужно отвоёвывать, а сам он якобы выступает исключительно за дипломатический путь.Заявление Зеленского были негативно восприняты многими украинскими экспертами, усмотревшими в них желание переложить ответственность на народ. Кроме того, многие задались вопросом, что мешало украинской власти договориться с Россией весной 2022 года и сберечь тем самым не только часть территорий, но и людей."Гетман Иван Выговский" на водеВ Стамбуле спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины. Первый корвет - "Гетман Иван Мазепа" ещё 29 мая вышел на ходовые испытания. На спуске "Гетмана Ивана Выговского" на воду присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров и Елена Зеленская.Как заявил на церемонии генеральный директор строящей корветы для ВМС Украины турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз, своё первое плавание корвет совершит в 2026 году, а передадут его Украине в первом квартале 2027 года."Строительство второго корабля в рамках нашего проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года", - сказал Гюлерюз.По его словам, Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных Вооружённых сил, так и помощи дружественным странам, в частности, в передаче опыта и технологий."Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны… Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота", - подытожил Гюлерюз.При этом пока де-факто, если не считать безэкипажные катера, украинского флота не существует. Часть украинских кораблей потоплена, часть — заперта в портах.О настроениях на Украине — в статье Сергея Зуева "Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ".
https://ukraina.ru/20240802/1056641533.html
https://ukraina.ru/20240802/1056636611.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, россия, украина, турция, владимир зеленский, опзж, слуга народа, илья кива, михаил притула, нато, вмс украины
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, ОПЗЖ, Слуга народа, Илья Кива, Михаил Притула, НАТО, ВМС Украины

"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине

18:00 02.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєровкорвет "Гетман Иван Выговский"
корвет Гетман Иван Выговский - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Соцопросы показывают рост ненависти к партии власти на Украине. В Турции на воду спустили корвет "Гетман Иван Выговский" для Украины
Среди девяти политических партий, наибольшее негативное отношение у украинцев к "Слуге народа", партии "Батьківщина" ("Родина" - Ред.) и запрещённой на Украине ОПЗЖ, свидетельствует опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведённый в мае.
Согласно результатам опроса, к партии власти "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрашиваемых, нейтрально – 32%, положительно – 13%. К партии "Батьківщина" негативно относятся 57% украинцев, 31% опрошенных выразил нейтральное отношение и 9% – положительное.
Лидером по антипатии является запрещённая на Украине партия ОПЗЖ — 71% опрошенных заявил, что негативно относится к этой политсиле. При этом оценивают эту политсилу 19%, положительно 4% украинцев.
Примечательно, что в первые дни СВО низовые активисты ОПЗЖ преследовались и подчас их убивали радикалы. Об этом в частности сообщал позже убитый украинским террористом под Москвой Илья Кива. Сегодня членство в ОПЗЖ может быть основанием в том числе и для подозрения в "работе на врага". И несмотря на это 4% опрошенных положительно оценили данную политсилу, хотя подобный ответ чреват риском.
Неожиданной для многих стала популярность политсилы волонтёра, бывшего телеведущего Сергея Притулы. Она стала лидером среди симпатий граждан: 28% опрошенных положительно к ней относятся. При этом 34% относятся к данной политсиле негативно. Примечательно, что Притулу не раз подозревали в разворовывании средств, которые украинцы направляют на гуманитарную помощь. Также Притула связан родственными связями с бизнес-партнёром олигарха Игоря Коломойского* (внесён в список террористов и экстремистов - Ред.), бывший "регионалом" Виталием Хомутынником.
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Следом по популярности идёт партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Её положительно оценили 23% опрошенных. В то же время, у партии значительный антирейтинг — 47% опрошенных высказали к ней негативное отношение. Третьей по популярности является две политсилы. Одна из них - партия Виталия Кличко "Удар". Её положительно оценили 18%, негативно — 34%. При этом партия стала лидером по нейтральному отношению к ней украинцев — такое мнение высказали 43% опрошенных. Вторая - "Разумная политика" бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Её также поддерживают 18% опрошенных, негативно к ней относятся 27% опрошенных и нейтрально 41%.
Также проведённый в мае опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии касался и переговоров с Россией.
Согласно опросу, 57% украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. 38% опрошенных считает, что Украина не должна вступать в переговоры, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.
Примечательно, что количество тех, кто согласен на переговоры с Россией выросло на 15% по сравнению с ноябрем 2023 года и вернулось к результатам опроса мая 2022 года. Тогда 59% опрошенных украинцев ответили, что должна Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.
В то же время, результаты опроса указывают на то, что украинцы готовы к переговорам при таких условиях: 66% респондентов заявили, что Украина должна вернуть территорию подконтрольную ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым; 60% опрошенных считают "совсем неприемлемым" то, что Украина может претендовать только на ту, территорию которая подконтрольна ей сейчас.
Кроме того, 74% и 76% опрошенных не согласны с тем, что Украина ради мира должна отказаться от членства в НАТО или ЕС.
"57% опрошенных украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ. Против высказались 38% опрошенных. Такие данные показал опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии. Динамика положительных ответов за мирные переговоры показывает, что украинцы устали от войны и перестают бояться открыто призывать к миру. Отсюда и смена риторики (именно риторики) ОП и лично Зе", - прокомментировал результаты опроса популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
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Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам Le Monde заявил, что допускает изменение территориальной целостности Украины, переложив при этом ответственность на народ страны.
"Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины — это вопрос, который не может решать президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос", — заявил Зеленский.
При этом он подчеркнул, что пока Украине никто официально ничего не предлагал.
"Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит — какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины", — отметил он.
Зеленский заявил, что уступка территорий не лучший вариант для Украины, и прокомментировал проведение референдума по этому вопросу
"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернёт себе часть наших территорий", — указал Зеленский.
При этом он заявил, что не все территории нужно отвоёвывать, а сам он якобы выступает исключительно за дипломатический путь.
Заявление Зеленского были негативно восприняты многими украинскими экспертами, усмотревшими в них желание переложить ответственность на народ. Кроме того, многие задались вопросом, что мешало украинской власти договориться с Россией весной 2022 года и сберечь тем самым не только часть территорий, но и людей.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"Гетман Иван Выговский" на воде
В Стамбуле спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины. Первый корвет - "Гетман Иван Мазепа" ещё 29 мая вышел на ходовые испытания. На спуске "Гетмана Ивана Выговского" на воду присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров и Елена Зеленская.
Как заявил на церемонии генеральный директор строящей корветы для ВМС Украины турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз, своё первое плавание корвет совершит в 2026 году, а передадут его Украине в первом квартале 2027 года.
"Строительство второго корабля в рамках нашего проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года", - сказал Гюлерюз.
По его словам, Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных Вооружённых сил, так и помощи дружественным странам, в частности, в передаче опыта и технологий.
"Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны… Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота", - подытожил Гюлерюз.
При этом пока де-факто, если не считать безэкипажные катера, украинского флота не существует. Часть украинских кораблей потоплена, часть — заперта в портах.
О настроениях на Украине — в статье Сергея Зуева "Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийОПЗЖСлуга народаИлья КиваМихаил ПритулаНАТОВМС Украины
 
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