https://ukraina.ru/20240802/1056651044.html

"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине

"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине - 02.08.2024 Украина.ру

"Слуга народа" стала ненавистной, украинский корвет спустили на воду. Итоги 2 августа на Украине

Соцопросы показывают рост ненависти к партии власти на Украине. В Турции на воду спустили корвет "Гетман Иван Выговский" для Украины

2024-08-02T18:00

2024-08-02T18:00

2024-08-02T18:00

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Среди девяти политических партий, наибольшее негативное отношение у украинцев к "Слуге народа", партии "Батьківщина" ("Родина" - Ред.) и запрещённой на Украине ОПЗЖ, свидетельствует опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведённый в мае.Согласно результатам опроса, к партии власти "Слуга народа" негативно относятся 48% украинцев из числа опрашиваемых, нейтрально – 32%, положительно – 13%. К партии "Батьківщина" негативно относятся 57% украинцев, 31% опрошенных выразил нейтральное отношение и 9% – положительное.Лидером по антипатии является запрещённая на Украине партия ОПЗЖ — 71% опрошенных заявил, что негативно относится к этой политсиле. При этом оценивают эту политсилу 19%, положительно 4% украинцев.Примечательно, что в первые дни СВО низовые активисты ОПЗЖ преследовались и подчас их убивали радикалы. Об этом в частности сообщал позже убитый украинским террористом под Москвой Илья Кива. Сегодня членство в ОПЗЖ может быть основанием в том числе и для подозрения в "работе на врага". И несмотря на это 4% опрошенных положительно оценили данную политсилу, хотя подобный ответ чреват риском.Неожиданной для многих стала популярность политсилы волонтёра, бывшего телеведущего Сергея Притулы. Она стала лидером среди симпатий граждан: 28% опрошенных положительно к ней относятся. При этом 34% относятся к данной политсиле негативно. Примечательно, что Притулу не раз подозревали в разворовывании средств, которые украинцы направляют на гуманитарную помощь. Также Притула связан родственными связями с бизнес-партнёром олигарха Игоря Коломойского* (внесён в список террористов и экстремистов - Ред.), бывший "регионалом" Виталием Хомутынником.Следом по популярности идёт партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Её положительно оценили 23% опрошенных. В то же время, у партии значительный антирейтинг — 47% опрошенных высказали к ней негативное отношение. Третьей по популярности является две политсилы. Одна из них - партия Виталия Кличко "Удар". Её положительно оценили 18%, негативно — 34%. При этом партия стала лидером по нейтральному отношению к ней украинцев — такое мнение высказали 43% опрошенных. Вторая - "Разумная политика" бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Её также поддерживают 18% опрошенных, негативно к ней относятся 27% опрошенных и нейтрально 41%.Также проведённый в мае опрос Национального Демократического института и Киевского международного института социологии касался и переговоров с Россией.Согласно опросу, 57% украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира. 38% опрошенных считает, что Украина не должна вступать в переговоры, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.Примечательно, что количество тех, кто согласен на переговоры с Россией выросло на 15% по сравнению с ноябрем 2023 года и вернулось к результатам опроса мая 2022 года. Тогда 59% опрошенных украинцев ответили, что должна Украина вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира.В то же время, результаты опроса указывают на то, что украинцы готовы к переговорам при таких условиях: 66% респондентов заявили, что Украина должна вернуть территорию подконтрольную ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым; 60% опрошенных считают "совсем неприемлемым" то, что Украина может претендовать только на ту, территорию которая подконтрольна ей сейчас.Кроме того, 74% и 76% опрошенных не согласны с тем, что Украина ради мира должна отказаться от членства в НАТО или ЕС."57% опрошенных украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ. Против высказались 38% опрошенных. Такие данные показал опрос Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии. Динамика положительных ответов за мирные переговоры показывает, что украинцы устали от войны и перестают бояться открыто призывать к миру. Отсюда и смена риторики (именно риторики) ОП и лично Зе", - прокомментировал результаты опроса популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее Владимир Зеленский в интервью журналистам Le Monde заявил, что допускает изменение территориальной целостности Украины, переложив при этом ответственность на народ страны."Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины — это вопрос, который не может решать президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос", — заявил Зеленский.При этом он подчеркнул, что пока Украине никто официально ничего не предлагал."Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит — какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины", — отметил он.Зеленский заявил, что уступка территорий не лучший вариант для Украины, и прокомментировал проведение референдума по этому вопросу"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернёт себе часть наших территорий", — указал Зеленский.При этом он заявил, что не все территории нужно отвоёвывать, а сам он якобы выступает исключительно за дипломатический путь.Заявление Зеленского были негативно восприняты многими украинскими экспертами, усмотревшими в них желание переложить ответственность на народ. Кроме того, многие задались вопросом, что мешало украинской власти договориться с Россией весной 2022 года и сберечь тем самым не только часть территорий, но и людей."Гетман Иван Выговский" на водеВ Стамбуле спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины. Первый корвет - "Гетман Иван Мазепа" ещё 29 мая вышел на ходовые испытания. На спуске "Гетмана Ивана Выговского" на воду присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров и Елена Зеленская.Как заявил на церемонии генеральный директор строящей корветы для ВМС Украины турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз, своё первое плавание корвет совершит в 2026 году, а передадут его Украине в первом квартале 2027 года."Строительство второго корабля в рамках нашего проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года", - сказал Гюлерюз.По его словам, Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных Вооружённых сил, так и помощи дружественным странам, в частности, в передаче опыта и технологий."Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны… Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота", - подытожил Гюлерюз.При этом пока де-факто, если не считать безэкипажные катера, украинского флота не существует. Часть украинских кораблей потоплена, часть — заперта в портах.О настроениях на Украине — в статье Сергея Зуева "Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ".

https://ukraina.ru/20240802/1056641533.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, турция, владимир зеленский, опзж, слуга народа, илья кива, михаил притула, нато, вмс украины