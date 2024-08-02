"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
Эффективные системы защиты от дронов у бойцов сейчас есть. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров". Но таких систем нужно больше. Если это дело поставить на поток, то все получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
РЭБ — это вообще отдельная тема, которая стремительно развивается. Начиналось все с антидроновых ружей, а сейчас у нас появились целые купола. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров", которая создает такой купол, рассказал военкор.
То есть обнаружил дрон, включил систему, и все, что находится внутри купола, падает. У дронов теряется связь и буквально выжигаются мозги. Я наблюдал работу системы "Покров" на локальных участках, она эффективна. Но ее на узких участках не хватает, добавил журналист.
"Эффективные системы у нас есть. А люди на местах их дорабатывают. Конечно, есть проблемы с жарой и сложными условиями их эксплуатации. Системы выходят из строя. Их нужно больше. Если мы это дело поставим на поток, у нас все получится", - отметил Линин.
Это как с противовоздушной обороной. ЗРК "Тор" прикрывает большие территории, но для борьбы с беспилотниками нужно что-то менее масштабное. И у каждого бойца должна быть своя система подавления БПЛА, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране