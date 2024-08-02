"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров" - 02.08.2024 Украина.ру
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"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров" - 02.08.2024 Украина.ру
"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
Эффективные системы защиты от дронов у бойцов сейчас есть. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров". Но таких систем нужно больше. Если это дело поставить на поток, то все получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T04:00
2024-08-02T04:00
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РЭБ — это вообще отдельная тема, которая стремительно развивается. Начиналось все с антидроновых ружей, а сейчас у нас появились целые купола. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров", которая создает такой купол, рассказал военкор.То есть обнаружил дрон, включил систему, и все, что находится внутри купола, падает. У дронов теряется связь и буквально выжигаются мозги. Я наблюдал работу системы "Покров" на локальных участках, она эффективна. Но ее на узких участках не хватает, добавил журналист.Это как с противовоздушной обороной. ЗРК "Тор" прикрывает большие территории, но для борьбы с беспилотниками нужно что-то менее масштабное. И у каждого бойца должна быть своя система подавления БПЛА, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
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новости, россия, рэб, дроны, бпла, пво, беспилотники, система, сво, защита, защита
Новости, Россия, РЭБ, дроны, БПЛА, ПВО, беспилотники, система, СВО, защита, защита

"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"

04:00 02.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Эффективные системы защиты от дронов у бойцов сейчас есть. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров". Но таких систем нужно больше. Если это дело поставить на поток, то все получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
РЭБ — это вообще отдельная тема, которая стремительно развивается. Начиналось все с антидроновых ружей, а сейчас у нас появились целые купола. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров", которая создает такой купол, рассказал военкор.
То есть обнаружил дрон, включил систему, и все, что находится внутри купола, падает. У дронов теряется связь и буквально выжигаются мозги. Я наблюдал работу системы "Покров" на локальных участках, она эффективна. Но ее на узких участках не хватает, добавил журналист.
"Эффективные системы у нас есть. А люди на местах их дорабатывают. Конечно, есть проблемы с жарой и сложными условиями их эксплуатации. Системы выходят из строя. Их нужно больше. Если мы это дело поставим на поток, у нас все получится", - отметил Линин.
Это как с противовоздушной обороной. ЗРК "Тор" прикрывает большие территории, но для борьбы с беспилотниками нужно что-то менее масштабное. И у каждого бойца должна быть своя система подавления БПЛА, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:00"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
03:45"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
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