https://ukraina.ru/20240802/1056632146.html

"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"

"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров" - 02.08.2024 Украина.ру

"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"

Эффективные системы защиты от дронов у бойцов сейчас есть. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров". Но таких систем нужно больше. Если это дело поставить на поток, то все получится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T04:00

2024-08-02T04:00

2024-08-02T04:00

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РЭБ — это вообще отдельная тема, которая стремительно развивается. Начиналось все с антидроновых ружей, а сейчас у нас появились целые купола. В частности, 16-й отряд специального назначения уже работает с системой "Покров", которая создает такой купол, рассказал военкор.То есть обнаружил дрон, включил систему, и все, что находится внутри купола, падает. У дронов теряется связь и буквально выжигаются мозги. Я наблюдал работу системы "Покров" на локальных участках, она эффективна. Но ее на узких участках не хватает, добавил журналист.Это как с противовоздушной обороной. ЗРК "Тор" прикрывает большие территории, но для борьбы с беспилотниками нужно что-то менее масштабное. И у каждого бойца должна быть своя система подавления БПЛА, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, кто на Западе заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке - в интервью Карине Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране

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новости, россия, рэб, дроны, бпла, пво, беспилотники, система, сво, защита, защита