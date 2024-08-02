"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой - 02.08.2024 Украина.ру
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"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой - 02.08.2024 Украина.ру
"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров/ Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T04:30
2024-08-02T04:30
новости
россия
дроны
беспилотники
бпла
сво
вс рф
пехота
война
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Конечно, существует иллюзия о том, что сейчас украинская армия применяет больше БПЛА. Может быть, это даже не иллюзия, потому что у ВСУ их очень много, рассказал военкор.Причем противник стремится, чтобы дроны летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) практически невозможно, добавил журналист.Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем ВС РФ, это правда. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров, это золотая середина, отметил Линин.Это те же дроны с машинным зрением, которые определяют цели в автоматическом режиме. Им уже не нужна привязка к оператору и к "Старлинку". "Сам взлетел — сам увидел — сам поразил. Таковы реалии современной войны", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дроны, беспилотники, бпла, сво, вс рф, пехота, война
Новости, Россия, дроны, беспилотники, БПЛА, СВО, ВС РФ, пехота, война

"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой

04:30 02.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров/ Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Конечно, существует иллюзия о том, что сейчас украинская армия применяет больше БПЛА. Может быть, это даже не иллюзия, потому что у ВСУ их очень много, рассказал военкор.
Причем противник стремится, чтобы дроны летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) практически невозможно, добавил журналист.
Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем ВС РФ, это правда. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров, это золотая середина, отметил Линин.
"Конечно, ВСУ создают нам проблемы. Но и мы им создаем точно такие же проблемы. Наши дроны летают на такой же расстояние. Другое дело, что у противника есть более технологичные устройства, потому что на него работает весь мир", - подчеркнул он.
Это те же дроны с машинным зрением, которые определяют цели в автоматическом режиме. Им уже не нужна привязка к оператору и к "Старлинку". "Сам взлетел — сам увидел — сам поразил. Таковы реалии современной войны", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 17:36
Уступки Зеленского: сенсация продолжается Интервью Владимира Зеленского французским журналистам (AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération), опубликованное 31 июля, было действительно сенсационным. Зеленский уже месяц как пошёл на уступки Западу в деле начала мирных переговоров с Россией, но тут он впервые заговорил о конкретных юридических механизмах отказа от части украинских территорий
 
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05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
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