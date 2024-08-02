"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров/ Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Конечно, существует иллюзия о том, что сейчас украинская армия применяет больше БПЛА. Может быть, это даже не иллюзия, потому что у ВСУ их очень много, рассказал военкор.
Причем противник стремится, чтобы дроны летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) практически невозможно, добавил журналист.
Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем ВС РФ, это правда. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров, это золотая середина, отметил Линин.
"Конечно, ВСУ создают нам проблемы. Но и мы им создаем точно такие же проблемы. Наши дроны летают на такой же расстояние. Другое дело, что у противника есть более технологичные устройства, потому что на него работает весь мир", - подчеркнул он.
Это те же дроны с машинным зрением, которые определяют цели в автоматическом режиме. Им уже не нужна привязка к оператору и к "Старлинку". "Сам взлетел — сам увидел — сам поразил. Таковы реалии современной войны", - резюмировал собеседник издания.
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