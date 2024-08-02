https://ukraina.ru/20240802/1056629177.html

"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой

"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой - 02.08.2024 Украина.ру

"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой

Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров/ Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T04:30

2024-08-02T04:30

2024-08-02T04:30

новости

россия

дроны

беспилотники

бпла

сво

вс рф

пехота

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056258886_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_7ea7357c08a6ebf3c7f7c4618758a0ad.jpg

Конечно, существует иллюзия о том, что сейчас украинская армия применяет больше БПЛА. Может быть, это даже не иллюзия, потому что у ВСУ их очень много, рассказал военкор.Причем противник стремится, чтобы дроны летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) практически невозможно, добавил журналист.Беспилотники ВСУ охотятся за каждой "буханкой" и за каждым пехотинцем ВС РФ, это правда. Потому что дальность передачи сигнала для fpv-дрона и мощность батареи позволяют ему эффективно работать именно на 15 километров, это золотая середина, отметил Линин.Это те же дроны с машинным зрением, которые определяют цели в автоматическом режиме. Им уже не нужна привязка к оператору и к "Старлинку". "Сам взлетел — сам увидел — сам поразил. Таковы реалии современной войны", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240801/1056626295.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дроны, беспилотники, бпла, сво, вс рф, пехота, война