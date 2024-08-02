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"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ

"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ - 02.08.2024 Украина.ру

"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ

Возможно, в России нужно создать отдельный орган, который будет оперативно аккумулировать фронтовой опыт и отрабатывать его на полигонах. Если танковую колонну насытить ее средствами РЭБ и ПВО, противнику будет проблематично до нее "доковыряться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-08-02T03:45

2024-08-02T03:45

2024-08-02T03:45

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Защита танковых колонн ВС РФ от атак украинских дронов - это вопрос взаимодействия различных родов войск. Наверняка есть эффективные решения по той же РЭБ, рассказал публицист. Возможно, в России нужно создать отдельный орган, который будет оперативно аккумулировать этот фронтовой опыт и отрабатывать его на полигонах, отметил историк.Колонна бронетехники – это вроде бы одна большая мишень. Но если насытить ее средствами РЭБ и ПВО, противнику будет весьма проблематично до нее "доковыряться", потому что она сможет защитить сама себя, подчеркнул Стаценко.На днях Госдума приняла закон, чтобы передавать на фронт конфискованные ружья, из которых можно сбивать дроны. Если в колонне будет ПВО, РЭБ, люди с дробовиками и свои БПЛА, которые будут вычислять засады, то, возможно, бронетехника не будет попадать под удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленский изъявил желание представить к ноябрю новый мирный план - в авторской статье Ростислава Ищенко: Зеленский сломался. Но не до конца на сайте Украина.ру

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новости, россия, танки, бронетехника, защита, рэб, пво, дроны, бпла, атака, сво, ружье