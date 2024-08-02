"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Возможно, в России нужно создать отдельный орган, который будет оперативно аккумулировать фронтовой опыт и отрабатывать его на полигонах. Если танковую колонну насытить ее средствами РЭБ и ПВО, противнику будет проблематично до нее "доковыряться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Защита танковых колонн ВС РФ от атак украинских дронов - это вопрос взаимодействия различных родов войск. Наверняка есть эффективные решения по той же РЭБ, рассказал публицист.
Возможно, в России нужно создать отдельный орган, который будет оперативно аккумулировать этот фронтовой опыт и отрабатывать его на полигонах, отметил историк.
"Возьмите какой-нибудь полигон в Ростовской области и проведите там учения: танковую колонну атакуют подразделения операторов БПЛА, вооруженных трофейными дронами, а эта колонна пытается защититься от них РЭБом", - отметил публицист.
Колонна бронетехники – это вроде бы одна большая мишень. Но если насытить ее средствами РЭБ и ПВО, противнику будет весьма проблематично до нее "доковыряться", потому что она сможет защитить сама себя, подчеркнул Стаценко.
На днях Госдума приняла закон, чтобы передавать на фронт конфискованные ружья, из которых можно сбивать дроны. Если в колонне будет ПВО, РЭБ, люди с дробовиками и свои БПЛА, которые будут вычислять засады, то, возможно, бронетехника не будет попадать под удар, заключил собеседник издания.
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