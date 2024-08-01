https://ukraina.ru/20240801/1056629760.html

Обнуление Одессы, Сырский проговорился об успехах ВС РФ. Итоги 1 августа на Украине

Обнуление Одессы, Сырский проговорился об успехах ВС РФ. Итоги 1 августа на Украине - 01.08.2024 Украина.ру

Обнуление Одессы, Сырский проговорился об успехах ВС РФ. Итоги 1 августа на Украине

Даже видные сторонники украинских властей возмутились переименованиями в Одессе. Главком ВСУ Александр Сырский заявил об успехе армии России

2024-08-01T19:08

2024-08-01T19:08

2024-08-01T19:08

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Продюсер Александр Роднянский*, критикующий Россию, тем не менее выступил против переименований в Одессе."Напомню азбучные истины. Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам — выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Навскидку о книгах. "Одесские рассказы" Исаака Бабеля, "Белеет парус одинокий" Валентина Катаева, "Зелёный фургон" Казачинского (Александра Козачинского — Ред.), "Окаянные дни" великого Ивана Бунина, "Время больших ожиданий" Константина Паустовского, "Гимназия" Корнея Чуковского, "Челкаш" и "Старуха Изергиль" Максима Горького рассказали миру о любимом городе. А имена его уроженцев Анны Ахматовой, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Эдуарда Багрицкого, Владимира Жаботинского, Саши Чёрного, Валентина Катаева, Григория Остера, Михаила Жванецкого принесли Одессе заслуженную славу", - заявил Роднянский*.Он отметил, что первым об Одессе написал Александр Пушкин."Первым об Одессе написал Александр Пушкин в "Евгении Онегине". Помните, "я жил тогда в Одессе"? Добавлю, что на Одесской киностудии было снято несколько легендарных фильмов, включая "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким. Так вот, нынешние одесские власти в своём "административном восторге" (по Достоевскому это попытки мелких чинуш выслужиться перед крупными) решили переименовать Пушкинскую улицу (на которой жил великий поэт), улицы Паустовского, нобелевского лауреата Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого...", - отметил Роднянский*.По его словам, это не является борьбой с Россией."Не надо обманываться — это борьба не с агрессором, а с культурой. Собственной культурой. Потому что уникальная одесская литература, одесское кино — это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей?" - заявил Роднянский.Он призвал "прекратить языковые и культурные дискуссии и объединиться для борьбы" с Россией."Ретивые чиновники исчезнуть. Они всегда бесследно исчезают. Остался в памяти только один — Швондер. А писатели, художники, актёры останутся. Они и не таких видали", - подытожил продюсер.Днём ранее против переименований выступил мэр Одессы Геннадий Труханов."Касательно резонансных переименований в городе, произошедших на днях: 1. Ни я как городской глава, ни городской совет не имеют к этом никакого отношения. 2. Пока у нас были полномочия, мы выполнили все требования закона о "деимпериализацию". 3. Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город. 4. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры", - заявил Труханов.При этом в искренность ни Роднянского*, ни Труханова сами одесситы не верят."Удивительное лицемерие. Поразительное. Они вдруг заметили. Как по заказу", - прокомментировал заявление продюсера популярный в городе телеграм-канал "Типичная Одесса".Ранее многие наблюдатели указывали, что действия властей Одессы напоминают действия оккупантов.Успехи ВС РФГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал успехи армии России."По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия разной интенсивности. Кое-где <...> враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло", - написал он в своём телеграм-канале.Согласно сообщению главкома ВСУ, сложная ситуация для украинских военных сложилась на Северском направлении в Донбассе, где ВС РФ активно применяют артиллерию и проводят штурмы."Также жестокие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру без изменения позиций сторон", - указал Сырский.Он также рассказал, что силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия."Их подразделения сейчас обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", - отметил Сырский.Главком ВСУ назвал и задачи своей работы в бригадах."Основные задачи моей работы в бригадах состоят в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БпЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий. Встретился с командирами подразделений бригад, совместно обсудили пути повышения устойчивости обороны", - заявил Сырский.Он выразил благодарность солдатам, сержантам и офицерам.В публикации Сырского усмотрели скрытый намёк на серьёзные успехи ВС РФ."Сырский вынужден признать кризис на фронте, о котором мы писали на днях. Пишет: РФ "кое-где" имеет "незначительный успехценой больших потерь". Чтобы понимать стиль освещения событий Сырским, напомним, что в конце мая 2023 (когда уже всё было почти месяц как просрано) он говорил, что ВСУ взяли Бахмут (Артёмовск — Ред.) в оперативное окружение", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Вечером 1 августа другой популярный в стране - "Резидент" - сообщил о подготовке Украиной наступления."Наш источник в ОП рассказал, что все заявления Зеленского об отсутствие оружия, для комплектации 14 бригад не соответствуют действительности и необходимы для подготовки осеннего контрнаступления. Сырский уже подготовил и укомплектовал 8 бригад, ещё 8 проходят подготовку и ожидают новых поставок западной техники, которая должна прийти в августе", - указывалось в публикации телеграм-канала "Резидент".Ранее украинские СМИ сообщали, что август-сентябрь последние месяцы, когда Украина может попытаться организовать и осуществить наступление с тем, чтобы выйти* - лицо, выполняющее функции иноагентаО настроении общества на Украине — в статье Сергея Зуева "Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, александр сырский, одесса, россия, украина, геннадий труханов