Песков: "Никакого саммита при участии России пока не готовится" - 01.08.2024 Украина.ру
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Песков: "Никакого саммита при участии России пока не готовится"
Песков: "Никакого саммита при участии России пока не готовится" - 01.08.2024 Украина.ру
Песков: "Никакого саммита при участии России пока не готовится"
Россия не планирует участия в каких-либо саммитах по украинской тематике. Об этом 1 августа в интервью радио "Комсомольская правда" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-08-01T17:57
2024-08-01T18:07
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"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.Песков отметил также, что Москве не всё равно, с кем можно иметь дело с другой стороны. Он напомнил позицию по этому вопросу, ранее заявленную Владимиром Путиным."С юридической точки зрения Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Наш президент дал глубочайшую юридическую оценку этого статуса кво, который мы имеем сейчас в Киеве. По крайней мере, мы так смотрим на это, западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы", - сказал Песков.Он также выразил уверенность в успехе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). При этом Песков обратился к символическим аналогиям.Армия России достигнет целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в публикации Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВОРоссия не принимала участия в саммитах по украинским проблемам, организованным Киевом и его западными партнёрами, сообщала Украина.ру. Ранее отказываясь приглашать официальных представителей России на такие мероприятия, теперь Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией
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новости, россия, кремль, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, украина, день победы, сво, денацификация, демилитаризация, 9 мая
Новости, Россия, Кремль, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, День Победы, СВО, денацификация, демилитаризация, 9 мая

Песков: "Никакого саммита при участии России пока не готовится"

17:57 01.08.2024 (обновлено: 18:07 01.08.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Россия не планирует участия в каких-либо саммитах по украинской тематике. Об этом 1 августа в интервью радио "Комсомольская правда" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причем которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.
Песков отметил также, что Москве не всё равно, с кем можно иметь дело с другой стороны. Он напомнил позицию по этому вопросу, ранее заявленную Владимиром Путиным.
"С юридической точки зрения Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Наш президент дал глубочайшую юридическую оценку этого статуса кво, который мы имеем сейчас в Киеве. По крайней мере, мы так смотрим на это, западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы", - сказал Песков.
Он также выразил уверенность в успехе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). При этом Песков обратился к символическим аналогиям.
"Девятое мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот День Победы", - заявил пресс-секретарь российского лидера.
Армия России достигнет целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в публикации Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
Россия не принимала участия в саммитах по украинским проблемам, организованным Киевом и его западными партнёрами, сообщала Украина.ру. Ранее отказываясь приглашать официальных представителей России на такие мероприятия, теперь Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией
 
НовостиРоссияКремльМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаДень ПобедыСВОденацификациядемилитаризация9 мая
 
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