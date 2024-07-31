"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО - 31.07.2024 Украина.ру
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"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО - 31.07.2024 Украина.ру
"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
Специальная военная операция по демилитризации и денацификации Украины завершится на условиях, выдвинутых российским президентом. Об этом в опубликованном 31 июля интервью РИА "Новости" заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко
2024-07-31T10:04
2024-07-31T10:04
новости
россия
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крым
новые регионы
сво
денацификация
демилитаризация
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"СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", - сказал Нимченко.Он сообщил также, что ситуация в зоне СВО контролируемая, хотя и сложная. При этом все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования и личного состава.Летом 2024 года в Киеве всё чаще стали говорить о перспективе переговоров, сообщала Украина.ру. При этом СНБО Украины и Владимир Зеленский документально оформили запреты на переговоры с Россией. Читайте о развитии событий на сайте Украина.ру в обзоре Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, крым, новые регионы, сво, денацификация, демилитаризация
Новости, Россия, Украина, Крым, Новые регионы, СВО, денацификация, демилитаризация

"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО

10:04 31.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Специальная военная операция по демилитризации и денацификации Украины завершится на условиях, выдвинутых российским президентом. Об этом в опубликованном 31 июля интервью РИА "Новости" заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко
"СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. Полностью. По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", - сказал Нимченко.
Он сообщил также, что ситуация в зоне СВО контролируемая, хотя и сложная. При этом все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям войск, командования и личного состава.
Летом 2024 года в Киеве всё чаще стали говорить о перспективе переговоров, сообщала Украина.ру. При этом СНБО Украины и Владимир Зеленский документально оформили запреты на переговоры с Россией. Читайте о развитии событий на сайте Украина.ру в обзоре Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
 
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