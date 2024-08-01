Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией - 01.08.2024 Украина.ру
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Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией
Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией - 01.08.2024 Украина.ру
Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией
Владимир Зеленский в интервью французским СМИ признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине
2024-08-01T08:40
2024-08-01T08:54
саммит
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
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"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите (по Украине – ред.), в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", - сказал Зеленский.Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, "назначить дату" для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое.Его спросили о возможности территориальных уступок, на что тот заверил, что Украина "никогда не отдаст свои территории", так как это противоречило бы Конституции. На вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: "Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант".Однако возвращение территорий "стоит Украине много времени и человеческих жизней", признал президент и предположил, что вернуть их военным путем на получится.В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя тему нового саммита по Украине, заявлял, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Подробнее о реакции РФ на приглашение на второй саммит - в материале В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине на сайте Украина.ру.
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саммит, новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский
саммит, Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский

Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией

08:40 01.08.2024 (обновлено: 08:54 01.08.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью французским СМИ признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине
"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите (по Украине – ред.), в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", - сказал Зеленский.
Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, "назначить дату" для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое.
"Чтобы в ноябре у нас был документ, в котором будет все: территориальная целостность, суверенитет и т.д.", - сказал Зеленский.
Его спросили о возможности территориальных уступок, на что тот заверил, что Украина "никогда не отдаст свои территории", так как это противоречило бы Конституции. На вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: "Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант".
Однако возвращение территорий "стоит Украине много времени и человеческих жизней", признал президент и предположил, что вернуть их военным путем на получится.
В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя тему нового саммита по Украине, заявлял, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Подробнее о реакции РФ на приглашение на второй саммит - в материале В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине на сайте Украина.ру.
 
саммитНовостиРоссияУкраинаКремльВладимир Зеленский
 
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