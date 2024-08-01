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Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией

Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией - 01.08.2024 Украина.ру

Зеленский признал, что весь мир хочет переговоров с Россией

Владимир Зеленский в интервью французским СМИ признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине

2024-08-01T08:40

2024-08-01T08:40

2024-08-01T08:54

саммит

новости

россия

украина

кремль

владимир зеленский

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"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите (по Украине – ред.), в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против", - сказал Зеленский.Киев планирует подготовить документ по итогам первого саммита, "назначить дату" для украинских дипломатов и попросить зарубежных партнеров сделать то же самое.Его спросили о возможности территориальных уступок, на что тот заверил, что Украина "никогда не отдаст свои территории", так как это противоречило бы Конституции. На вопрос о возможном референдуме по этому вопросу он ответил: "Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант".Однако возвращение территорий "стоит Украине много времени и человеческих жизней", признал президент и предположил, что вернуть их военным путем на получится.В июне в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя тему нового саммита по Украине, заявлял, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Подробнее о реакции РФ на приглашение на второй саммит - в материале В Кремле прокомментировали слова Зеленского об участии РФ во втором саммите по Украине на сайте Украина.ру.

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саммит, новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский