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Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты
Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты - 01.08.2024 Украина.ру
Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты
Очередную партию гуманитарной помощи отправили российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 1 августа сообщил официальный Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
2024-08-01T17:48
2024-08-01T17:48
2024-08-01T17:48
новости
сергей аксенов
минобороны
сво
гуманитарная помощь
военнослужащий
спецоперация
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"Отправили нашим воинам в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Номенклатура широкая – от одежды и обуви до инструментов, техники, запчастей, медикаментов, свечей, буржуек, маскировочных сетей. Будем и дальше помогать фронту. Крепкий тыл – залог Победы, а тыл – это мы все", - сообщил Аксёнов.Аксенов опубликовал фотографии медикаментов, теплых камуфляжных "шапок-невидимок", полевую печку и наборы инструментов. "Шапки-невидимки", например, произведены в Севастополе. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о поощрении граждан, заключающих с Минобороны контракт с 1 августа и отправляющихся в зону СВО. Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей Согласно президентскому указу, регионам рекомендовано изыскать внутренние резервы для поощрения новых контрактников. В день подписания указа, 31 июля 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов проинформировал о выполнении - Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей аксенов, минобороны, сво, гуманитарная помощь, военнослужащий, спецоперация
Новости, Сергей Аксенов, Минобороны, СВО, гуманитарная помощь, военнослужащий, Спецоперация
Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты
Очередную партию гуманитарной помощи отправили российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 1 августа сообщил официальный Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
"Отправили нашим воинам в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Номенклатура широкая – от одежды и обуви до инструментов, техники, запчастей, медикаментов, свечей, буржуек, маскировочных сетей. Будем и дальше помогать фронту. Крепкий тыл – залог Победы, а тыл – это мы все", - сообщил Аксёнов.
Аксенов опубликовал фотографии медикаментов, теплых камуфляжных "шапок-невидимок", полевую печку и наборы инструментов. "Шапки-невидимки", например, произведены в Севастополе.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о поощрении граждан, заключающих с Минобороны контракт с 1 августа и отправляющихся в зону СВО. Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
Согласно президентскому указу, регионам рекомендовано изыскать внутренние резервы для поощрения новых контрактников. В день подписания указа, 31 июля 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов проинформировал о выполнении - Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион