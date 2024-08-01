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Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты

Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты - 01.08.2024 Украина.ру

Аксенов отправил в зону СВО шапки-невидимки и медикаменты

Очередную партию гуманитарной помощи отправили российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 1 августа сообщил официальный Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

2024-08-01T17:48

2024-08-01T17:48

2024-08-01T17:48

новости

сергей аксенов

минобороны

сво

гуманитарная помощь

военнослужащий

спецоперация

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"Отправили нашим воинам в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Номенклатура широкая – от одежды и обуви до инструментов, техники, запчастей, медикаментов, свечей, буржуек, маскировочных сетей. Будем и дальше помогать фронту. Крепкий тыл – залог Победы, а тыл – это мы все", - сообщил Аксёнов.Аксенов опубликовал фотографии медикаментов, теплых камуфляжных "шапок-невидимок", полевую печку и наборы инструментов. "Шапки-невидимки", например, произведены в Севастополе. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о поощрении граждан, заключающих с Минобороны контракт с 1 августа и отправляющихся в зону СВО. Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей Согласно президентскому указу, регионам рекомендовано изыскать внутренние резервы для поощрения новых контрактников. В день подписания указа, 31 июля 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов проинформировал о выполнении - Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей аксенов, минобороны, сво, гуманитарная помощь, военнослужащий, спецоперация