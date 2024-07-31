Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион - 31.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240731/1056595111.html
Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион - 31.07.2024 Украина.ру
Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
Единовременные выплаты жителям Липецкой области, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны, составят миллион рублей. Об этом 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов
2024-07-31T16:26
2024-07-31T16:27
новости
россия
александр артамонов
владимир путин
липецк
сво
контракт
минобороны рф
социальные выплаты
социальная справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056595502_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_51e4e5d16570d5c9b2aa8a41f2e98462.jpg
Губернатор напомнил, что, согласно президентскому указу, до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата участникам СВО. Такая выплата положена заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.Артамонов также напомнил о продолжении набора в областные "именные подразделения". При этом он пообещал: "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время".По словам губернатора, поддерживается постоянная связь с командованием подразделений, где проходят службу уроженцы региона - им оперативно оказывается необходимая поддержка. Подробности о службе по контракту сообщают в том числе по единому номеру 117.Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей Армия России достигнет целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в публикации Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
россия
липецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056595502_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_445590bd41549fb51df2924bf49aaf1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр артамонов, владимир путин, липецк, сво, контракт, минобороны рф, социальные выплаты, социальная справедливость, доброволец, регионы
Новости, Россия, Александр Артамонов, Владимир Путин, Липецк, СВО, контракт, Минобороны РФ, социальные выплаты, социальная справедливость, доброволец, регионы

Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион

16:26 31.07.2024 (обновлено: 16:27 31.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
Единовременные выплаты жителям Липецкой области, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны, составят миллион рублей. Об этом 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов
Губернатор напомнил, что, согласно президентскому указу, до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата участникам СВО. Такая выплата положена заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
"На региональном уровне мы также приняли решение увеличить областную разовую выплату до 600 тысяч рублей. Таким образом, добровольцы, заключившие контракт с 1-го августа с Министерством обороны в Липецкой области, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 млн рублей", - заявил губернатор.
Артамонов также напомнил о продолжении набора в областные "именные подразделения". При этом он пообещал: "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время".
По словам губернатора, поддерживается постоянная связь с командованием подразделений, где проходят службу уроженцы региона - им оперативно оказывается необходимая поддержка. Подробности о службе по контракту сообщают в том числе по единому номеру 117.
Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
Армия России достигнет целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в публикации Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
 
НовостиРоссияАлександр АртамоновВладимир ПутинЛипецкСВОконтрактМинобороны РФсоциальные выплатысоциальная справедливостьдоброволецрегионы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Куда дальше двинется армия России и что останется от ВСУ: Анпилогов о русском паровом катке
16:26Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
16:18Госдума приняла закон, обязывающий новых граждан РФ вставать на воинский учет
16:00Закон Грабского: хитрая деукраинизация Западной Украины
15:57"Кровавый тупик" и "частичная победа России": экспертный центр США о положении ВСУ
15:08"Законопроект был очень сырым": эксперт о пересмотре запрета на гаджеты в зоне СВО
15:02Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и провал их "Рандеву". Почему неудача ещё больше, чем в прошлом году?
15:01"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ
14:53Причастный к диверсиям на железной дороге агент СБУ отправится в колонию на 25 лет - ФСБ
14:35Генпрокурор РФ анонсировал проверки из-за терактов в Подмосковье и Дагестане
13:55Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева
13:39Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме
13:36Убийство Исмаила Хании. Портрет палестинца в интерьере эпохи
13:30"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июля
13:25Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
13:23"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
12:33Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия
12:05Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
11:49Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево
11:47Киевские власти заявили о самой масштабной атаке российских дронов-камикадзе
Лента новостейМолния