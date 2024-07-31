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Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион

Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион - 31.07.2024 Украина.ру

Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион

Единовременные выплаты жителям Липецкой области, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны, составят миллион рублей. Об этом 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов

2024-07-31T16:26

2024-07-31T16:26

2024-07-31T16:27

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Губернатор напомнил, что, согласно президентскому указу, до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата участникам СВО. Такая выплата положена заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.Артамонов также напомнил о продолжении набора в областные "именные подразделения". При этом он пообещал: "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время".По словам губернатора, поддерживается постоянная связь с командованием подразделений, где проходят службу уроженцы региона - им оперативно оказывается необходимая поддержка. Подробности о службе по контракту сообщают в том числе по единому номеру 117.Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей Армия России достигнет целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в публикации Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО

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новости, россия, александр артамонов, владимир путин, липецк, сво, контракт, минобороны рф, социальные выплаты, социальная справедливость, доброволец, регионы