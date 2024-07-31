Новым контрактникам из Липецкой области выплатят миллион
16:26 31.07.2024 (обновлено: 16:27 31.07.2024)
Единовременные выплаты жителям Липецкой области, заключившим с 1 августа контракт с Минобороны, составят миллион рублей. Об этом 31 июля заявил губернатор области Игорь Артамонов
Губернатор напомнил, что, согласно президентскому указу, до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата участникам СВО. Такая выплата положена заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
"На региональном уровне мы также приняли решение увеличить областную разовую выплату до 600 тысяч рублей. Таким образом, добровольцы, заключившие контракт с 1-го августа с Министерством обороны в Липецкой области, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 млн рублей", - заявил губернатор.
Артамонов также напомнил о продолжении набора в областные "именные подразделения". При этом он пообещал: "Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время".
По словам губернатора, поддерживается постоянная связь с командованием подразделений, где проходят службу уроженцы региона - им оперативно оказывается необходимая поддержка. Подробности о службе по контракту сообщают в том числе по единому номеру 117.
Подробности о поощрении контрактников по новому указу президента Украина.ру сообщала в материале Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
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