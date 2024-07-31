Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей - 31.07.2024 Украина.ру
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Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей - 31.07.2024 Украина.ру
Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
Заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года прохождением службы в новых регионах России будет единовременно выплачено 400 тыс. рублей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
2024-07-31T11:44
2024-07-31T11:44
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Согласно опубликованному указу президента № 644 от 31.07.2024 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", выплаты положены заключившим контракт гражданам России и иностранцам. Он распространяется также на призванных по мобилизации.Выплата положены заключившим контракт "сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины".Президентским указом рекомендовано главам регионам изыскать "не менее 400 тыс. рублей" на единовременную денежную выплату. В документе также прописаны категории, на которых выплаты не распространяются.В российской армии намерены достичь целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в материале Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, украина.ру, новые регионы, запорожская область, херсонская область, военнослужащий, минобороны рф, армия, сво, украина, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Украина.ру, Новые регионы, Запорожская область, Херсонская область, военнослужащий, Минобороны РФ, Армия, СВО, Украина, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство

Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей

11:44 31.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНабор на контрактную службу в Тамбове
Набор на контрактную службу в Тамбове - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
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Заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года прохождением службы в новых регионах России будет единовременно выплачено 400 тыс. рублей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
Согласно опубликованному указу президента № 644 от 31.07.2024 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", выплаты положены заключившим контракт гражданам России и иностранцам. Он распространяется также на призванных по мобилизации.
Выплата положены заключившим контракт "сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины".
Президентским указом рекомендовано главам регионам изыскать "не менее 400 тыс. рублей" на единовременную денежную выплату. В документе также прописаны категории, на которых выплаты не распространяются.
В российской армии намерены достичь целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в материале Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
 
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