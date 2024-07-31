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Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей

Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей - 31.07.2024 Украина.ру

Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей

Заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года прохождением службы в новых регионах России будет единовременно выплачено 400 тыс. рублей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин

2024-07-31T11:44

2024-07-31T11:44

2024-07-31T11:44

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Согласно опубликованному указу президента № 644 от 31.07.2024 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", выплаты положены заключившим контракт гражданам России и иностранцам. Он распространяется также на призванных по мобилизации.Выплата положены заключившим контракт "сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины".Президентским указом рекомендовано главам регионам изыскать "не менее 400 тыс. рублей" на единовременную денежную выплату. В документе также прописаны категории, на которых выплаты не распространяются.В российской армии намерены достичь целей СВО, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Читайте об этом в материале Украина.ру "Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО

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