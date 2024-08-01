"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске - 01.08.2024 Украина.ру
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"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске
"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске - 01.08.2024 Украина.ру
"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске
Отступая, Вооруженные силы Украины уничтожают в Дзержинске все постройки, в том числе те, в которых от обстрелов прячутся мирные жители, чтобы войска России не имели возможности закрепиться на местности. Об этом изданию Украина.ру рассказал военкор Георгий Медведев, ссылаясь на свидетельства граждан, которых удалось эвакуировать
2024-08-01T17:14
2024-08-01T17:15
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
эвакуация
мирные жители
сво
спецоперация
донбасс
новые регионы
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В очередном городе и в очередной ловушке мирные жители оказываются потому как российские штурмовики к ним еще не дошли, а ожесточенные бои продолжаются. Для Киева является триггером желание людей остаться дома, избежав насильственной эвакуации. Предполагается, что это явный признак того, что люди против ВСУ, а следовательно, могут быть ликвидированы, отметил военкор.Самый "горячий" участок фронта – это именно Дзержинское направление, что подтверждает и российская, и украинская стороны. Оттуда с момента приближения российских бойцов стремительно исчезли представители всех специальных и оперативных служб, а жители Дзержинска, эвакуированные в Горловку (ДНР) искренне удивляются тому, что в Донбассе несмотря на жесточайшие обстрелы все по-другому.Комментируя эвакуацию гражданского населения, военкор признал, что ситуация очень тяжёлая, потому что этим занимаются наши штурмовики – мужчины, которые должны и воевать, и спасать людей с украинской стороны.Несмотря на все трудности, 10 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что первая группа эвакуированных мирных жителей Дзержинска уже получила российские паспорта."Поздравил новых граждан нашей Отчизны, пообщался с ними, отметив, что все волнующие их вопросы будут решены незамедлительного при всестороннем содействии администрации городского округа Горловка", - сказано в телеграм-канале градоначальника.А пока в Донецкой Народной Республике успешно размещают мирных жителей, которые еще недавно находились в смертельной опасности из-за военнослужащих, которые мнят себя "защитниками", в Верховной Раде признают, что ВСУ в Дзержинске лишены возможности обороняться из-за отсутствия фортификаций."Сам город уничтожен КАБами (кумулятивными авиабомбами. – Ред.), охотятся вражеские FPV-дроны, а у наших подразделений проблемы с РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы. – Ред.), - заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая.Такая же ситуация и в Новогордском, которое на Украине называют Нью-Йорком. В подтверждение этому сегодня в телеграм-каналах распространилось видео военнослужащего ВСУ с позывным Дед, где тот после очередного прилета мрачно предсказал, что никто живым отсюда не выйдет: "Нам всем здесь — конец".Главком украинской армии Александр Сырский признает "незначительный успех" российских войск в зоне спецоперации, в то время как Министерство обороны РФ почти ежедневно информирует об освобождении нового населенного пункта. Так, 1 августа, ВСУ вынуждены были покинуть Веселое на Красноармейском (Покровском) направлении. По данным других источников, ВС РФ также уже контролируют село Тимофеевка и продолжает зачищать Красногоровку на указанном участке фронта.Читайте также о том, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске в интервью военного обозревателя Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эвакуация, мирные жители, сво, спецоперация, донбасс, новые регионы
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, эвакуация, мирные жители, СВО, Спецоперация, Донбасс, Новые регионы

"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

17:14 01.08.2024 (обновлено: 17:15 01.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Отступая, Вооруженные силы Украины уничтожают в Дзержинске все постройки, в том числе те, в которых от обстрелов прячутся мирные жители, чтобы войска России не имели возможности закрепиться на местности. Об этом изданию Украина.ру рассказал военкор Георгий Медведев, ссылаясь на свидетельства граждан, которых удалось эвакуировать

"В Дзержинске, понимая, что уже линию фронта по тем позициям им (ВСУ. – Ред.) не удержать, украинские военнослужащие, используя беспилотники со сбросами начали методично по улице уничтожать все дома, все постройки для того, чтобы нашим штурмовикам не за что было закрепиться, зацепиться, удержать новый участок и развивать своё наступление. Прямо по людям наносились эти удары и есть те, кто сгорали заживо в этих домах, в этих подвалах, потому что их заваливало там, но людям деваться было попросту некуда", - пояснил он.

В очередном городе и в очередной ловушке мирные жители оказываются потому как российские штурмовики к ним еще не дошли, а ожесточенные бои продолжаются. Для Киева является триггером желание людей остаться дома, избежав насильственной эвакуации. Предполагается, что это явный признак того, что люди против ВСУ, а следовательно, могут быть ликвидированы, отметил военкор.
Самый "горячий" участок фронта – это именно Дзержинское направление, что подтверждает и российская, и украинская стороны. Оттуда с момента приближения российских бойцов стремительно исчезли представители всех специальных и оперативных служб, а жители Дзержинска, эвакуированные в Горловку (ДНР) искренне удивляются тому, что в Донбассе несмотря на жесточайшие обстрелы все по-другому.
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"Как только там начало прилетать, администрация эвакуировалась, пожарно-спасательные части, станции скорой помощи позакрывались, больницы не работают, если медики вообще какие-то остались в городе жить. Если они и есть, то они оказывают помощь без света. Люди рассказывают, что на украинскую сторону эвакуация была непродолжительный период, до начала активной фазы боев. Как только запахло жареным, город покинули представители власти", - добавил Медведев.

Комментируя эвакуацию гражданского населения, военкор признал, что ситуация очень тяжёлая, потому что этим занимаются наши штурмовики – мужчины, которые должны и воевать, и спасать людей с украинской стороны.
Несмотря на все трудности, 10 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что первая группа эвакуированных мирных жителей Дзержинска уже получила российские паспорта.

"Поздравил новых граждан нашей Отчизны, пообщался с ними, отметив, что все волнующие их вопросы будут решены незамедлительного при всестороннем содействии администрации городского округа Горловка", - сказано в телеграм-канале градоначальника.

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А пока в Донецкой Народной Республике успешно размещают мирных жителей, которые еще недавно находились в смертельной опасности из-за военнослужащих, которые мнят себя "защитниками", в Верховной Раде признают, что ВСУ в Дзержинске лишены возможности обороняться из-за отсутствия фортификаций.

"Сам город уничтожен КАБами (кумулятивными авиабомбами. – Ред.), охотятся вражеские FPV-дроны, а у наших подразделений проблемы с РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы. – Ред.), - заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая.

Такая же ситуация и в Новогордском, которое на Украине называют Нью-Йорком. В подтверждение этому сегодня в телеграм-каналах распространилось видео военнослужащего ВСУ с позывным Дед, где тот после очередного прилета мрачно предсказал, что никто живым отсюда не выйдет:
"Нам всем здесь — конец".
Главком украинской армии Александр Сырский признает "незначительный успех" российских войск в зоне спецоперации, в то время как Министерство обороны РФ почти ежедневно информирует об освобождении нового населенного пункта. Так, 1 августа, ВСУ вынуждены были покинуть Веселое на Красноармейском (Покровском) направлении. По данным других источников, ВС РФ также уже контролируют село Тимофеевка и продолжает зачищать Красногоровку на указанном участке фронта.
Читайте также о том, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске в интервью военного обозревателя Владислава Угольного на сайте Украина.ру.
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