https://ukraina.ru/20240801/1056626058.html

"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске - 01.08.2024 Украина.ру

"Люди сгорали заживо в этих домах" - военкор о тактике ВСУ против российских войск в Дзержинске

Отступая, Вооруженные силы Украины уничтожают в Дзержинске все постройки, в том числе те, в которых от обстрелов прячутся мирные жители, чтобы войска России не имели возможности закрепиться на местности. Об этом изданию Украина.ру рассказал военкор Георгий Медведев, ссылаясь на свидетельства граждан, которых удалось эвакуировать

2024-08-01T17:14

2024-08-01T17:14

2024-08-01T17:15

россия

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

эвакуация

мирные жители

сво

спецоперация

донбасс

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_59ce2df9563ade066e27a65b955a9793.jpg

В очередном городе и в очередной ловушке мирные жители оказываются потому как российские штурмовики к ним еще не дошли, а ожесточенные бои продолжаются. Для Киева является триггером желание людей остаться дома, избежав насильственной эвакуации. Предполагается, что это явный признак того, что люди против ВСУ, а следовательно, могут быть ликвидированы, отметил военкор.Самый "горячий" участок фронта – это именно Дзержинское направление, что подтверждает и российская, и украинская стороны. Оттуда с момента приближения российских бойцов стремительно исчезли представители всех специальных и оперативных служб, а жители Дзержинска, эвакуированные в Горловку (ДНР) искренне удивляются тому, что в Донбассе несмотря на жесточайшие обстрелы все по-другому.Комментируя эвакуацию гражданского населения, военкор признал, что ситуация очень тяжёлая, потому что этим занимаются наши штурмовики – мужчины, которые должны и воевать, и спасать людей с украинской стороны.Несмотря на все трудности, 10 июля мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что первая группа эвакуированных мирных жителей Дзержинска уже получила российские паспорта."Поздравил новых граждан нашей Отчизны, пообщался с ними, отметив, что все волнующие их вопросы будут решены незамедлительного при всестороннем содействии администрации городского округа Горловка", - сказано в телеграм-канале градоначальника.А пока в Донецкой Народной Республике успешно размещают мирных жителей, которые еще недавно находились в смертельной опасности из-за военнослужащих, которые мнят себя "защитниками", в Верховной Раде признают, что ВСУ в Дзержинске лишены возможности обороняться из-за отсутствия фортификаций."Сам город уничтожен КАБами (кумулятивными авиабомбами. – Ред.), охотятся вражеские FPV-дроны, а у наших подразделений проблемы с РЭБом (средствами радиоэлектронной борьбы. – Ред.), - заявила украинский нардеп Марьяна Безуглая.Такая же ситуация и в Новогордском, которое на Украине называют Нью-Йорком. В подтверждение этому сегодня в телеграм-каналах распространилось видео военнослужащего ВСУ с позывным Дед, где тот после очередного прилета мрачно предсказал, что никто живым отсюда не выйдет: "Нам всем здесь — конец".Главком украинской армии Александр Сырский признает "незначительный успех" российских войск в зоне спецоперации, в то время как Министерство обороны РФ почти ежедневно информирует об освобождении нового населенного пункта. Так, 1 августа, ВСУ вынуждены были покинуть Веселое на Красноармейском (Покровском) направлении. По данным других источников, ВС РФ также уже контролируют село Тимофеевка и продолжает зачищать Красногоровку на указанном участке фронта.Читайте также о том, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске в интервью военного обозревателя Владислава Угольного на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240723/1056413361.html

https://ukraina.ru/20240410/1054419228.html

https://ukraina.ru/20240729/1056529856.html

россия

украина

донецкая народная республика

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эвакуация, мирные жители, сво, спецоперация, донбасс, новые регионы