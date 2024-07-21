https://ukraina.ru/20240721/1056385641.html
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске - 21.07.2024 Украина.ру
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
Вместо фланговых ударов и окружения Дзержинска, российская армия начала фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный.
2024-07-21T12:53
2024-07-21T12:53
2024-07-21T12:53
новости
россия
львов
попасная
минобороны
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064613_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_071fccfa51ffc3020e693e0fc7dccb1d.jpg
Эта операция началась месяц назад. У противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную.Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потери.Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление.Кроме того, мы пошли во фронтовое наступление на Новгородское. Минобороны только что официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего мы продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги.Полная версия интервью Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле СумКак в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
россия
львов
попасная
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064613_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_5ed0159754fb5b584eddd6144933418a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, львов, попасная, минобороны, всу, вс рф
Новости, Россия, Львов, Попасная, Минобороны, ВСУ, ВС РФ
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
Вместо фланговых ударов и окружения Дзержинска, российская армия начала фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный.