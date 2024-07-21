ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске - 21.07.2024 Украина.ру
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ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске - 21.07.2024 Украина.ру
ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
Вместо фланговых ударов и окружения Дзержинска, российская армия начала фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный.
2024-07-21T12:53
2024-07-21T12:53
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Эта операция началась месяц назад. У противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную.Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потери.Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление.Кроме того, мы пошли во фронтовое наступление на Новгородское. Минобороны только что официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего мы продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги.Полная версия интервью Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле СумКак в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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новости, россия, львов, попасная, минобороны, всу, вс рф
Новости, Россия, Львов, Попасная, Минобороны, ВСУ, ВС РФ

ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске

12:53 21.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вместо фланговых ударов и окружения Дзержинска, российская армия начала фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный.
Эта операция началась месяц назад. У противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную.
Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потери.
Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление.
"Мы полностью освободили Шумы и дачный поселок Чигири, а также зашли на территорию сел Южное, Северное, Железное и Дружба. Сейчас за все эти четыре точки идут бои. Это неудобный район для наступления, поскольку там много терриконов. Но мы добились хорошего продвижения, потому что ВСУ растерялись", - объяснил эксперт.
Кроме того, мы пошли во фронтовое наступление на Новгородское. Минобороны только что официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего мы продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги.
Полная версия интервью Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум
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