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ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске

ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске - 21.07.2024 Украина.ру

ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске

Вместо фланговых ударов и окружения Дзержинска, российская армия начала фронтовое наступление, подловив ВСУ на ротации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный.

2024-07-21T12:53

2024-07-21T12:53

2024-07-21T12:53

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Эта операция началась месяц назад. У противника там долгое время стояла 24-я механизированная бригада (Львов), которая почти два года восстанавливалась после тяжелых боев за Попасную.Ее поменяли на 41-ю бригаду, которая сражалась за микрорайон "Канал" в Часов Яре и понесла потери.Эту 41-ю бригаду Украина отвела в Дзержинск, который тогда был абсолютно спокойным участком фронта. Видимо, наша армия подловила врага на этой ротации и пошла в наступление.Кроме того, мы пошли во фронтовое наступление на Новгородское. Минобороны только что официально сообщило об освобождении Юрьевки. Всего мы продвинулись на 3-4 километра вдоль железной дороги.Полная версия интервью Владислав Угольный: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле СумКак в ВСУ оценивают ситуацию на фронте Нас готовят к кровавой мясорубке. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

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новости, россия, львов, попасная, минобороны, всу, вс рф