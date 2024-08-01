Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ - 01.08.2024 Украина.ру
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Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ - 01.08.2024 Украина.ру
Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
Мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону мультироторного типа, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и обучили работе с БПЛА самолетного типа. БПЛА самолетного типа — это классика, это прямо Экзюпери. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
2024-08-01T04:30
2024-08-01T04:30
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антуан де сент-экзюпери
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Я из медицины осознанно шел в подразделение БПЛА и хотел стать оператором. Это мне интересно, у меня это хорошо получается. У меня мозги заточены скорее под технические специальности, рассказал военный.Изначально наша группа работала с "Мавиками", а с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. Нам пришел приказ на обучение в специальном центре, добавил командир.Там мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону мультироторного типа, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и обучили работе с БПЛА самолетного типа, уточнил он.В данный момент мы работаем по Красногоровке. В основном беспилотники "Молния" используются для точного поражения зданий, в которых, согласно оперативным данным, располагаются расчеты БПЛА, техника, скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия отбивала "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении - в интервью бойца отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, антуан де сент-экзюпери, донбасс, дроны, бпла, пилоты, обучение, сво, техника, вс рф
Новости, Антуан де Сент-Экзюпери, Донбасс, дроны, БПЛА, пилоты, обучение, СВО, техника, ВС РФ

Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ

04:30 01.08.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону мультироторного типа, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и обучили работе с БПЛА самолетного типа. БПЛА самолетного типа — это классика, это прямо Экзюпери. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
Я из медицины осознанно шел в подразделение БПЛА и хотел стать оператором. Это мне интересно, у меня это хорошо получается. У меня мозги заточены скорее под технические специальности, рассказал военный.
Изначально наша группа работала с "Мавиками", а с них мы сразу перешли на дроны-камикадзе самолетного типа. Нам пришел приказ на обучение в специальном центре, добавил командир.
Там мы прошли подготовку по классическому FPV-дрону мультироторного типа, а после этого нам представили беспилотник "Молнию" и обучили работе с БПЛА самолетного типа, уточнил он.
"Что же до внешнего вида, то мне как-то сразу понравилось. Оно приятное в управлении, честное, дешевое. Очень хорошее. Да и сама концепция полета… коптеры — это ведь не про воздухоплавание. А БПЛА самолетного типа — это классика. Вот прямо Экзюпери (Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик. - Ред.). Настоящим пилотом себя чувствуешь", - подчеркнул "Печорин".
В данный момент мы работаем по Красногоровке. В основном беспилотники "Молния" используются для точного поражения зданий, в которых, согласно оперативным данным, располагаются расчеты БПЛА, техника, скопления живой силы противника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия отбивала "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении - в интервью бойца отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:45С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
04:30Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
04:15Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
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