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"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс

"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс - 01.08.2024 Украина.ру

"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс

У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"

2024-08-01T05:30

2024-08-01T05:30

2024-08-01T05:30

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В зону СВО я приехал в феврале 2022 года и до сентября занимался гуманитаркой в проекте "Тыл-22". А в сентябре, когда началась мобилизация, мы с товарищами решили самомобилизоваться полным составом. Ушли в полк, которому больше всего помогали, рассказал военный.Он сообщил, что до декабря 2022 года служил в 123-м полку Народной милиции ДНР, который после стал 95-м мотострелковым полком ВС РФ, а в декабре перевелся в роту БПЛА 110-й бригады.По словам командира, за восемь лет ему надоело работать в гражданской сфере. Хотелось вернуться на войну и он вернулся в Донбасс, куда приезжал еще в 2014 году. "Год отработал, получил определенные впечатления, и с тех пор меня тянуло обратно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БпЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия отбивала "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении - в интервью бойца отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется на сайте Украина.ру

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новости, донбасс, россия, бпла, беспилотники, луганская народная республика, народная милиция лднр, сво, мобилизация, повестка