"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
В зону СВО я приехал в феврале 2022 года и до сентября занимался гуманитаркой в проекте "Тыл-22". А в сентябре, когда началась мобилизация, мы с товарищами решили самомобилизоваться полным составом. Ушли в полк, которому больше всего помогали, рассказал военный.
"У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать", - отметил командир.
Он сообщил, что до декабря 2022 года служил в 123-м полку Народной милиции ДНР, который после стал 95-м мотострелковым полком ВС РФ, а в декабре перевелся в роту БПЛА 110-й бригады.
По словам командира, за восемь лет ему надоело работать в гражданской сфере. Хотелось вернуться на войну и он вернулся в Донбасс, куда приезжал еще в 2014 году. "Год отработал, получил определенные впечатления, и с тех пор меня тянуло обратно", - заключил собеседник издания.
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