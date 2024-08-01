"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс - 01.08.2024 Украина.ру
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"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс
"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс - 01.08.2024 Украина.ру
"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс
У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
2024-08-01T05:30
2024-08-01T05:30
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сво
мобилизация
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В зону СВО я приехал в феврале 2022 года и до сентября занимался гуманитаркой в проекте "Тыл-22". А в сентябре, когда началась мобилизация, мы с товарищами решили самомобилизоваться полным составом. Ушли в полк, которому больше всего помогали, рассказал военный.Он сообщил, что до декабря 2022 года служил в 123-м полку Народной милиции ДНР, который после стал 95-м мотострелковым полком ВС РФ, а в декабре перевелся в роту БПЛА 110-й бригады.По словам командира, за восемь лет ему надоело работать в гражданской сфере. Хотелось вернуться на войну и он вернулся в Донбасс, куда приезжал еще в 2014 году. "Год отработал, получил определенные впечатления, и с тех пор меня тянуло обратно", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира отделения БпЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия отбивала "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении - в интервью бойца отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется на сайте Украина.ру
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донбасс
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новости, донбасс, россия, бпла, беспилотники, луганская народная республика, народная милиция лднр, сво, мобилизация, повестка
Новости, Донбасс, Россия, БПЛА, беспилотники, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛДНР, СВО, мобилизация, повестка

"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс

05:30 01.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал командир отделения БПЛА ближнего действия с позывным "Печорин"
В зону СВО я приехал в феврале 2022 года и до сентября занимался гуманитаркой в проекте "Тыл-22". А в сентябре, когда началась мобилизация, мы с товарищами решили самомобилизоваться полным составом. Ушли в полк, которому больше всего помогали, рассказал военный.
"У нас в группе многие проходили службу в определенных местах, а потому так и так попадали под первую волну мобилизации. Вот и решили мы не ждать повесток. Ушли в то подразделение, в котором хотели работать", - отметил командир.
Он сообщил, что до декабря 2022 года служил в 123-м полку Народной милиции ДНР, который после стал 95-м мотострелковым полком ВС РФ, а в декабре перевелся в роту БПЛА 110-й бригады.
По словам командира, за восемь лет ему надоело работать в гражданской сфере. Хотелось вернуться на войну и он вернулся в Донбасс, куда приезжал еще в 2014 году. "Год отработал, получил определенные впечатления, и с тех пор меня тянуло обратно", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отделения БпЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия отбивала "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении - в интервью бойца отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуется на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
30 июля, 05:44
Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
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