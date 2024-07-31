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"Кровавый тупик" и "частичная победа России": экспертный центр США о положении ВСУ

"Кровавый тупик" и "частичная победа России": экспертный центр США о положении ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру

"Кровавый тупик" и "частичная победа России": экспертный центр США о положении ВСУ

США с начала СВО тратили на помощь Киеву более миллиарда долларов ежемесячно. В итоге наметился "кровавый тупик" с "частичной", но победой России. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)

2024-07-31T15:57

2024-07-31T15:57

2024-07-31T15:57

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Старший советник Программы международной безопасности CSIS, отставной полковник морпехов Марк Канциан провёл калькуляцию многомиллиардных расходов США на военную помощь режиму Зеленского. Он констатировал: на эту статью расходов власти его страны в первые 23 месяца СВО тратили "в среднем 1,14 млрд долларов США в месяц". В последние месяцы эти расходы составляли ежемесячно $569 млн – "примерно вдвое меньше, чем в среднем по пакетам ранее".При этом он признал: "Объявления о помощи — это не то же самое, что поставки, и Министерство обороны не предоставляет общедоступной информации о поставках по соображениям оперативной безопасности".Говоря о сроках поставки военной техники из США на Украину, эксперт привёл расчёты, указывающие на многомесячный процесс. В частности, восемь месяцев потребуется на доставку с частичным разбором, ремонтом и упаковкой перед отправкой."Кроме того, украинскому персоналу иногда требуется обучение по техническому обслуживанию и эксплуатации, - добавил эксперт CSIS. - Предполагается, что на заключение контракта на товары, приобретенные через USAI, уйдет четыре месяца, на производство первого предмета уйдет 24 месяца, а на завершение поставки — 12 месяцев".Парламент США в апреле удовлетворил запрос администрации Джо Байдена на выделение 61 млрд долларов военной помощи Киеву. Исходя из графиков поставок, для выхода на прошлогодний уровень потребуется выделение конгрессом дополнительного финансирования.Однако "военная помощь США не исчезнет, ​​если Конгресс не сможет предоставить больше финансирования, но её объемы будут меньше, чем те, которые направлялись в прошлом, и не обеспечат полный спектр необходимых материалов (например, запчастей, расходных и других материалов), констатировал эксперт CSIS.Он также обратил внимание на поставки из других стран, включая НАТО, и таковая почти равна поставкам из США. Канциан уверен, что альтернативная военная помощь Киеву "в лучшем случае сохранится на нынешнем уровне".По его оценкам, стратегически СВО "зайдёт в кровавый тупик, и это представляет собой частичную победу России". Эксперт признал отсутствие у Киева плана достижения победы и заметил:"Если для этого потребуется масштабное увеличение помощи США, лучше обсудить это сейчас, а не спустя еще шесть месяцев убийств и разрушений".О растущей озабоченности в США перспективой продолжения финансирования Киева в СВО читайте в материале Украина.ру Украину ждёт крах в войне на истощение - Foreign Affairs Также на эту тему новый материал Украина.ру Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России

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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, нато, сво, военная помощь, военная техника, военная эскалация, эксперты