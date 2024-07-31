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Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины - 31.07.2024 Украина.ру
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
СВО продолжается, умножая жертвы и сжигая миллиарды долларов военной помощи режиму Владмиира Зеленского; при этом Украина исчезла из новостей, но не из статей финансирования США. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
2024-07-31T13:25
2024-07-31T13:25
2024-07-31T13:25
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"Хорошей новостью является то, что помощь США Украине является устойчивой. Пакет помощи в размере $61 млрд, одобренный Конгрессом в апреле, продлится как минимум до января и, возможно, до лета. Плохая новость заключается в том, что ограничения на запасы и производство в США ограничивают объёмы, которые можно отправлять каждый месяц. Поставки могут быть достаточными для стабилизации фронта, но недостаточными для победы", - констатировал старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан.Канциан при этом рассмотрел два основных механизма доставки военной помощи Украине – в рамках президентских полномочий (PDA) и "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). При этом он отметил, что Конгресс значительно расширил президентские полномочия со $100 млн ежегодно "до десятков миллиардов долларов на поддержку Украины".USAI отличается большей гибкостью. Этот механизм позволяет финансировать обучение, закупать технику у третьих стран - например танки Т-72 у стран НАТО в Восточной Европе, а также закупать оборудование напрямую у производителей США.PDA позволяет быстро изымать необходимое со складов и делать поставки регулярно, примерно каждые три недели. Пакеты USAI крупнее и объявляются примерно каждые шесть недель, это не бывшее в употреблении имущество. Однако сроки поставок могут достигать "многих лет из-за длительного срока заключения контракта и производства", констатировал эксперт."Крупные объявления USAI в июле 2024 года (общая сумма $3,7 млрд) приближают баланс USAI/PDA с апреля к долгосрочному соотношению 50/50", - отметил Канциан.О развитии событий на поле боя читайте в материале издания Украина.ру Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июляО перспективах противостояния Вашингтона с Москвой читайте в публикации Украина.ру Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, сво, эксперты, нацбезопасность, белый дом, военная помощь, военная техника
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, СВО, эксперты, нацбезопасность, Белый дом, военная помощь, военная техника
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
СВО продолжается, умножая жертвы и сжигая миллиарды долларов военной помощи режиму Владмиира Зеленского; при этом Украина исчезла из новостей, но не из статей финансирования США. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
"Хорошей новостью является то, что помощь США Украине является устойчивой. Пакет помощи в размере $61 млрд, одобренный Конгрессом в апреле, продлится как минимум до января и, возможно, до лета. Плохая новость заключается в том, что ограничения на запасы и производство в США ограничивают объёмы, которые можно отправлять каждый месяц. Поставки могут быть достаточными для стабилизации фронта, но недостаточными для победы",
- констатировал старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан.
Канциан при этом рассмотрел два основных механизма доставки военной помощи Украине – в рамках президентских полномочий (PDA) и "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). При этом он отметил, что Конгресс значительно расширил президентские полномочия со $100 млн ежегодно "до десятков миллиардов долларов на поддержку Украины".
USAI отличается большей гибкостью. Этот механизм позволяет финансировать обучение, закупать технику у третьих стран - например танки Т-72 у стран НАТО в Восточной Европе, а также закупать оборудование напрямую у производителей США.
PDA позволяет быстро изымать необходимое со складов и делать поставки регулярно, примерно каждые три недели. Пакеты USAI крупнее и объявляются примерно каждые шесть недель, это не бывшее в употреблении имущество. Однако сроки поставок могут достигать "многих лет из-за длительного срока заключения контракта и производства", констатировал эксперт.
"Крупные объявления USAI в июле 2024 года (общая сумма $3,7 млрд) приближают баланс USAI/PDA с апреля к долгосрочному соотношению 50/50", - отметил Канциан.