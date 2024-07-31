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Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины

Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины - 31.07.2024 Украина.ру

Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины

СВО продолжается, умножая жертвы и сжигая миллиарды долларов военной помощи режиму Владмиира Зеленского; при этом Украина исчезла из новостей, но не из статей финансирования США. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)

2024-07-31T13:25

2024-07-31T13:25

2024-07-31T13:25

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"Хорошей новостью является то, что помощь США Украине является устойчивой. Пакет помощи в размере $61 млрд, одобренный Конгрессом в апреле, продлится как минимум до января и, возможно, до лета. Плохая новость заключается в том, что ограничения на запасы и производство в США ограничивают объёмы, которые можно отправлять каждый месяц. Поставки могут быть достаточными для стабилизации фронта, но недостаточными для победы", - констатировал старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан.Канциан при этом рассмотрел два основных механизма доставки военной помощи Украине – в рамках президентских полномочий (PDA) и "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). При этом он отметил, что Конгресс значительно расширил президентские полномочия со $100 млн ежегодно "до десятков миллиардов долларов на поддержку Украины".USAI отличается большей гибкостью. Этот механизм позволяет финансировать обучение, закупать технику у третьих стран - например танки Т-72 у стран НАТО в Восточной Европе, а также закупать оборудование напрямую у производителей США.PDA позволяет быстро изымать необходимое со складов и делать поставки регулярно, примерно каждые три недели. Пакеты USAI крупнее и объявляются примерно каждые шесть недель, это не бывшее в употреблении имущество. Однако сроки поставок могут достигать "многих лет из-за длительного срока заключения контракта и производства", констатировал эксперт."Крупные объявления USAI в июле 2024 года (общая сумма $3,7 млрд) приближают баланс USAI/PDA с апреля к долгосрочному соотношению 50/50", - отметил Канциан.О развитии событий на поле боя читайте в материале издания Украина.ру Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июляО перспективах противостояния Вашингтона с Москвой читайте в публикации Украина.ру Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, сво, эксперты, нацбезопасность, белый дом, военная помощь, военная техника