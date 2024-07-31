Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины - 31.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240731/1056586657.html
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины - 31.07.2024 Украина.ру
Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
СВО продолжается, умножая жертвы и сжигая миллиарды долларов военной помощи режиму Владмиира Зеленского; при этом Украина исчезла из новостей, но не из статей финансирования США. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
2024-07-31T13:25
2024-07-31T13:25
новости
сша
украина
россия
владимир зеленский
нато
сво
эксперты
нацбезопасность
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0e/1053888649_0:0:2421:1362_1920x0_80_0_0_de53f23833e73d2708dff5c4bb2ff1c5.jpg
"Хорошей новостью является то, что помощь США Украине является устойчивой. Пакет помощи в размере $61 млрд, одобренный Конгрессом в апреле, продлится как минимум до января и, возможно, до лета. Плохая новость заключается в том, что ограничения на запасы и производство в США ограничивают объёмы, которые можно отправлять каждый месяц. Поставки могут быть достаточными для стабилизации фронта, но недостаточными для победы", - констатировал старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан.Канциан при этом рассмотрел два основных механизма доставки военной помощи Украине – в рамках президентских полномочий (PDA) и "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). При этом он отметил, что Конгресс значительно расширил президентские полномочия со $100 млн ежегодно "до десятков миллиардов долларов на поддержку Украины".USAI отличается большей гибкостью. Этот механизм позволяет финансировать обучение, закупать технику у третьих стран - например танки Т-72 у стран НАТО в Восточной Европе, а также закупать оборудование напрямую у производителей США.PDA позволяет быстро изымать необходимое со складов и делать поставки регулярно, примерно каждые три недели. Пакеты USAI крупнее и объявляются примерно каждые шесть недель, это не бывшее в употреблении имущество. Однако сроки поставок могут достигать "многих лет из-за длительного срока заключения контракта и производства", констатировал эксперт."Крупные объявления USAI в июле 2024 года (общая сумма $3,7 млрд) приближают баланс USAI/PDA с апреля к долгосрочному соотношению 50/50", - отметил Канциан.О развитии событий на поле боя читайте в материале издания Украина.ру Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июляО перспективах противостояния Вашингтона с Москвой читайте в публикации Украина.ру Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0e/1053888649_177:0:2421:1683_1920x0_80_0_0_1e65a959bcb858f8d0a9e3ceac0d4623.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, нато, сво, эксперты, нацбезопасность, белый дом, военная помощь, военная техника
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, СВО, эксперты, нацбезопасность, Белый дом, военная помощь, военная техника

Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины

13:25 31.07.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
СВО продолжается, умножая жертвы и сжигая миллиарды долларов военной помощи режиму Владмиира Зеленского; при этом Украина исчезла из новостей, но не из статей финансирования США. Об этом говорится в опубликованной 30 июля статье на сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США)
"Хорошей новостью является то, что помощь США Украине является устойчивой. Пакет помощи в размере $61 млрд, одобренный Конгрессом в апреле, продлится как минимум до января и, возможно, до лета. Плохая новость заключается в том, что ограничения на запасы и производство в США ограничивают объёмы, которые можно отправлять каждый месяц. Поставки могут быть достаточными для стабилизации фронта, но недостаточными для победы", - констатировал старший советник Программы международной безопасности CSIS, полковник резерва Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан.
Канциан при этом рассмотрел два основных механизма доставки военной помощи Украине – в рамках президентских полномочий (PDA) и "Инициативу содействия безопасности Украины" (USAI). При этом он отметил, что Конгресс значительно расширил президентские полномочия со $100 млн ежегодно "до десятков миллиардов долларов на поддержку Украины".
USAI отличается большей гибкостью. Этот механизм позволяет финансировать обучение, закупать технику у третьих стран - например танки Т-72 у стран НАТО в Восточной Европе, а также закупать оборудование напрямую у производителей США.
PDA позволяет быстро изымать необходимое со складов и делать поставки регулярно, примерно каждые три недели. Пакеты USAI крупнее и объявляются примерно каждые шесть недель, это не бывшее в употреблении имущество. Однако сроки поставок могут достигать "многих лет из-за длительного срока заключения контракта и производства", констатировал эксперт.
"Крупные объявления USAI в июле 2024 года (общая сумма $3,7 млрд) приближают баланс USAI/PDA с апреля к долгосрочному соотношению 50/50", - отметил Канциан.
О развитии событий на поле боя читайте в материале издания Украина.ру Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
О перспективах противостояния Вашингтона с Москвой читайте в публикации Украина.ру Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
 
НовостиСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОСВОэкспертынацбезопасностьБелый домвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Причастный к диверсиям на железной дороге агент СБУ отправится в колонию на 25 лет - ФСБ
14:35Генпрокурор РФ анонсировал проверки из-за терактов в Подмосковье и Дагестане
13:55Американский эксперт предрёк "политическую битву" в США за увеличение финансирования Киева
13:39Что готовят против России Украина и Запад: полковник Киселёв об очень опасном тактическом приёме
13:36Убийство Исмаила Хании. Портрет палестинца в интерьере эпохи
13:30"Крушение киевского режима близко": главное на Украине на 13:30 31 июля
13:25Американский эксперт назвал недостатки механизмов военной помощи США для Украины
13:23"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
12:33Американец посоветовал США "добиться сотрудничества с Кремлем" при помощи ядерного оружия
12:05Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
11:49Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево
11:47Киевские власти заявили о самой масштабной атаке российских дронов-камикадзе
11:44Российские контрактники с 1 августа получат единовременно 400 тыс рублей
10:50Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства
10:42Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России
10:32Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели
10:04"Напрочь искоренить нацизм": Герой России предсказал исход СВО
10:03США планируют создать торговый маршрут в обход России
10:02Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации
09:00Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля
Лента новостейМолния