Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении - 31.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении - 31.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
БпЛА должны быть отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений. Для мотострелков нужны FPV-дроны и те же "Ланцеты", которые уже прекрасно себя рекомендовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T04:30
2024-07-31T04:30
новости
вс рф
дроны
бпла
беспилотники
су-27
су-57
дебальцево
вооружения
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Российские инженеры должны заниматься роботизацией военной техники. Сейчас в российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", рассказал эксперт.Этот БпЛА будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки российских войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме. Те же Су-27 и Су-30 тоже могли бы управляться автоматически, добавил он.Кстати, мы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, подчеркнул он."СВО вообще выявила много недостатков наших вооружений и нашей армии. Теперь мы понимаем, как нам выстраивать наши боевые порядки и какая техника у нас должна быть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, су-27, су-57, дебальцево, вооружения, сво, войска
Новости, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, су-27, Су-57, Дебальцево, вооружения, СВО, войска

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении

04:30 31.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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БпЛА должны быть отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений. Для мотострелков нужны FPV-дроны и те же "Ланцеты", которые уже прекрасно себя рекомендовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российские инженеры должны заниматься роботизацией военной техники. Сейчас в российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", рассказал эксперт.
Этот БпЛА будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки российских войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме. Те же Су-27 и Су-30 тоже могли бы управляться автоматически, добавил он.

"А для мотострелков нужны fpv-дроны и те же "Ланцеты", который уже прекрасно себя рекомендовал. У нас должны быть десятки тысяч таких изделий на каждом из направлений. Так что БпЛА должны быть и отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений", - отметил Киселев.

Кстати, мы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, подчеркнул он.
"СВО вообще выявила много недостатков наших вооружений и нашей армии. Теперь мы понимаем, как нам выстраивать наши боевые порядки и какая техника у нас должна быть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
Вчера, 19:30
Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шокДональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
 
НовостиВС РФдроныБПЛАбеспилотникису-27Су-57ДебальцевовооруженияСВОвойска
 
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04:30Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
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