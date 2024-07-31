Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
БпЛА должны быть отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений. Для мотострелков нужны FPV-дроны и те же "Ланцеты", которые уже прекрасно себя рекомендовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российские инженеры должны заниматься роботизацией военной техники. Сейчас в российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", рассказал эксперт.
Этот БпЛА будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки российских войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме. Те же Су-27 и Су-30 тоже могли бы управляться автоматически, добавил он.
"А для мотострелков нужны fpv-дроны и те же "Ланцеты", который уже прекрасно себя рекомендовал. У нас должны быть десятки тысяч таких изделий на каждом из направлений. Так что БпЛА должны быть и отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений", - отметил Киселев.
Кстати, мы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, подчеркнул он.
"СВО вообще выявила много недостатков наших вооружений и нашей армии. Теперь мы понимаем, как нам выстраивать наши боевые порядки и какая техника у нас должна быть", - заключил собеседник издания.
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