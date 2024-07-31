https://ukraina.ru/20240731/1056576639.html

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении - 31.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему у ВС РФ должны быть тысячи FPV-дронов и "Ланцетов" на каждом направлении

БпЛА должны быть отдельным родом войск и присутствовать в каждом из подразделений. Для мотострелков нужны FPV-дроны и те же "Ланцеты", которые уже прекрасно себя рекомендовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T04:30

2024-07-31T04:30

2024-07-31T04:30

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Российские инженеры должны заниматься роботизацией военной техники. Сейчас в российских ВКС уже разрабатывается тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник", рассказал эксперт.Этот БпЛА будет привязан не только к Су-57. При наращивании спутниковой группировки российских войск он будет полностью управляться в автоматизированном режиме. Те же Су-27 и Су-30 тоже могли бы управляться автоматически, добавил он.Кстати, мы убедились в важности дронов еще в 2015 году, когда успешно применяли их во время Дебальцевской операции. К сожалению, почему-то тогда эти идеи не рассмотрели, подчеркнул он."СВО вообще выявила много недостатков наших вооружений и нашей армии. Теперь мы понимаем, как нам выстраивать наши боевые порядки и какая техника у нас должна быть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут справиться с локальным хаосом в управлении и попадают в котлы - в интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит на сайте Украина.ру

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новости, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, су-27, су-57, дебальцево, вооружения, сво, войска