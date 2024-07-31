Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ

РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США

Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин считает, что Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь ракет США в ФРГ