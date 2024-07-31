Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные учения "Центр-2011" на полигоне Ашулук в Астраханской области
Объектом атаки российских ВКС в Краматорске стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ. Также украинское командование скрытно разместило там бронетехнику и артиллерийское вооружение. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Министерстве обороны РФ подтвердили о нанесение ракетного удара по Краматорску в ночь с 25 на 26 июля. Кадры ночного удара появились на официальных ресурсах российского военного ведомства, говорится в материале.
Согласно сообщению, удар по Краматорску на временно оккупированной территории ДНР наносился ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", пишет автор.
Алёхин сообщил, что объектом атаки российских ВКС стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ, размещенный в промзоне.
Кроме того, там же украинское командование скрытно разместило бронетехнику и артиллерийское вооружение, в частности комплексы РСЗО, добавил он.
"В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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