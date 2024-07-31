Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру
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Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ
Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру
Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ
Объектом атаки российских ВКС в Краматорске стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ. Также украинское командование скрытно разместило там бронетехнику и артиллерийское вооружение. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T05:40
2024-07-31T05:40
новости
краматорск
россия
геннадий алехин
вкс
донбасс
рсзо
ракетный удар
сво
склады
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Министерстве обороны РФ подтвердили о нанесение ракетного удара по Краматорску в ночь с 25 на 26 июля. Кадры ночного удара появились на официальных ресурсах российского военного ведомства, говорится в материале.Согласно сообщению, удар по Краматорску на временно оккупированной территории ДНР наносился ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", пишет автор. Алёхин сообщил, что объектом атаки российских ВКС стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ, размещенный в промзоне. Кроме того, там же украинское командование скрытно разместило бронетехнику и артиллерийское вооружение, в частности комплексы РСЗО, добавил он."В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - читайте в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240729/1056547103.html
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новости, краматорск, россия, геннадий алехин, вкс, донбасс, рсзо, ракетный удар, сво, склады, всу, бронетехника, артиллерия
Новости, Краматорск, Россия, Геннадий Алехин, ВКС, Донбасс, РСЗО, ракетный удар, СВО, склады, ВСУ, бронетехника, артиллерия

Ракетный удар по Краматорску: эксперт раскрыл, как "Искандеры" размолотили склад 56-й бригады ВСУ

05:40 31.07.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Объектом атаки российских ВКС в Краматорске стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ. Также украинское командование скрытно разместило там бронетехнику и артиллерийское вооружение. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Министерстве обороны РФ подтвердили о нанесение ракетного удара по Краматорску в ночь с 25 на 26 июля. Кадры ночного удара появились на официальных ресурсах российского военного ведомства, говорится в материале.
Согласно сообщению, удар по Краматорску на временно оккупированной территории ДНР наносился ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", пишет автор.
Алёхин сообщил, что объектом атаки российских ВКС стал склад артиллерийско-ракетного вооружения 56-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ, размещенный в промзоне.
Кроме того, там же украинское командование скрытно разместило бронетехнику и артиллерийское вооружение, в частности комплексы РСЗО, добавил он.
"В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до 10 боевых бронированных машин ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - читайте в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
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НовостиКраматорскРоссияГеннадий АлехинВКСДонбассРСЗОракетный ударСВОскладыВСУбронетехникаартиллерия
 
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