"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова - 31.07.2024 Украина.ру
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"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова
"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова - 31.07.2024 Украина.ру
"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова
Украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. На островах негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска туда у ВСУ считается верной смертью. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T06:10
2024-07-31T06:10
новости
россия
днепр
геннадий алехин
всу
плацдарм
потери всу
сво
херсонское направление
острова
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На Херсонском участке продолжается противостояние, боевые действия ведутся на островах, дроны и артиллерия активно используются против целей ВСУ. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра. По словам самих артиллеристов, расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме, выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством снарядов, которое гарантированно обеспечивает поражение разведанного объекта ВСУ, сообщил Алёхин.Кстати, украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. Потери в Крынках на левом берегу составили порядка 2,5 тысяч украинских боевиков, отметил полковник запаса."На островах их будет не меньше, ведь там вообще негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска на острова в ВСУ считается верной смертью", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
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днепр
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новости, россия, днепр, геннадий алехин, всу, плацдарм, потери всу, сво, херсонское направление, острова, бои
Новости, Россия, Днепр, Геннадий Алехин, ВСУ, плацдарм, потери ВСУ, СВО, Херсонское направление, острова, бои

"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова

06:10 31.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. На островах негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска туда у ВСУ считается верной смертью. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Херсонском участке продолжается противостояние, боевые действия ведутся на островах, дроны и артиллерия активно используются против целей ВСУ. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра.
"После обнаружения при помощи беспилотников объектов противника их координаты были переданы расчетам РСЗО „Ураган “, которые сразу выдвинулись на позиции. Результатом работы стало полное уничтожение всех выявленных в районе наблюдения целей", — сообщили в Минобороны РФ.
По словам самих артиллеристов, расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме, выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством снарядов, которое гарантированно обеспечивает поражение разведанного объекта ВСУ, сообщил Алёхин.
Кстати, украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. Потери в Крынках на левом берегу составили порядка 2,5 тысяч украинских боевиков, отметил полковник запаса.
"На островах их будет не меньше, ведь там вообще негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска на острова в ВСУ считается верной смертью", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 05:44
Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на КубуГлавный смысл размещения американских ракет средней и малой дальности в Германии — сокращение подлетного времени. Это удар по низкой траектории. Расчет делается на то, что противник не успеет среагировать. То есть системы оповещения должны работать быстрее
 
НовостиРоссияДнепрГеннадий АлехинВСУплацдармпотери ВСУСВОХерсонское направлениеостровабои
 
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