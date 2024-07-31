https://ukraina.ru/20240731/1056566426.html

"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова

"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова - 31.07.2024 Украина.ру

"Крынки 2.0": Алехин рассказал, почему ВСУ считают верной смертью заброску на днепровские острова

Украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. На островах негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска туда у ВСУ считается верной смертью. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-31T06:10

2024-07-31T06:10

2024-07-31T06:10

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россия

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геннадий алехин

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плацдарм

потери всу

сво

херсонское направление

острова

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На Херсонском участке продолжается противостояние, боевые действия ведутся на островах, дроны и артиллерия активно используются против целей ВСУ. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по опорным пунктам и технике противника на правом берегу Днепра. По словам самих артиллеристов, расход боекомплекта зависит от характера цели. При этом боеприпасами расчеты обеспечены в полном объеме, выявленные цели поражаются с первого залпа таким количеством снарядов, которое гарантированно обеспечивает поражение разведанного объекта ВСУ, сообщил Алёхин.Кстати, украинские СМИ бои за днепровские острова называют "Крынки 2.0" из-за большого количества потерь среди военнослужащих ВСУ. Потери в Крынках на левом берегу составили порядка 2,5 тысяч украинских боевиков, отметил полковник запаса."На островах их будет не меньше, ведь там вообще негде спрятаться от дронов или артиллерийского огня. Заброска на острова в ВСУ считается верной смертью", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240730/1056554067.html

россия

днепр

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новости, россия, днепр, геннадий алехин, всу, плацдарм, потери всу, сво, херсонское направление, острова, бои