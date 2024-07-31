Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Харьковском фронте в Волчанске продолжаются бои в северной части города, где ВСУ сохраняют своё присутствие. В Глубоком ВС России отбили мощную атаку ВСУ, нанеся значительные потери противнику, сообщил автор.
В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника из состава мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в материале.
"Силами группировки войск "Запад" разгромлены формирования трех механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества", - отмечает Алёхин.
Потери противника составили порядка 490 военных, танк, несколько единиц вооружения стран НАТО: американские бронетранспортер М113, гаубица М198 и М119, британская гаубица L-119, а также орудие Д-20, Д-30 и два полевых склада с боеприпасами, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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