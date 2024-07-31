https://ukraina.ru/20240731/1056565792.html

Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*

Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова* - 31.07.2024 Украина.ру

Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*

В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-31T03:45

2024-07-31T03:45

2024-07-31T03:45

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На Харьковском фронте в Волчанске продолжаются бои в северной части города, где ВСУ сохраняют своё присутствие. В Глубоком ВС России отбили мощную атаку ВСУ, нанеся значительные потери противнику, сообщил автор.В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника из состава мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в материале.Потери противника составили порядка 490 военных, танк, несколько единиц вооружения стран НАТО: американские бронетранспортер М113, гаубица М198 и М119, британская гаубица L-119, а также орудие Д-20, Д-30 и два полевых склада с боеприпасами, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

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запад

донбасс

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новости, россия, запад, донбасс, харьковская область, "азов", всу, наступление, сво, военная техника