Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова* - 31.07.2024 Украина.ру
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Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова* - 31.07.2024 Украина.ру
Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T03:45
2024-07-31T03:45
новости
россия
запад
донбасс
харьковская область
"азов"
всу
наступление
сво
военная техника
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На Харьковском фронте в Волчанске продолжаются бои в северной части города, где ВСУ сохраняют своё присутствие. В Глубоком ВС России отбили мощную атаку ВСУ, нанеся значительные потери противнику, сообщил автор.В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника из состава мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в материале.Потери противника составили порядка 490 военных, танк, несколько единиц вооружения стран НАТО: американские бронетранспортер М113, гаубица М198 и М119, британская гаубица L-119, а также орудие Д-20, Д-30 и два полевых склада с боеприпасами, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
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россия
запад
донбасс
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новости, россия, запад, донбасс, харьковская область, "азов", всу, наступление, сво, военная техника
Новости, Россия, Запад, Донбасс, Харьковская область, "Азов", ВСУ, наступление, СВО, военная техника

Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*

03:45 31.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Харьковском фронте в Волчанске продолжаются бои в северной части города, где ВСУ сохраняют своё присутствие. В Глубоком ВС России отбили мощную атаку ВСУ, нанеся значительные потери противнику, сообщил автор.
В районах населенных пунктов Старица, Круглое, Малые Проходы и Липцы подразделения ВС РФ нанесли поражения четырем бригадам ВСУ. За сутки было отражено три контратаки штурмовых групп противника из состава мотопехотной, механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, говорится в материале.

"Силами группировки войск "Запад" разгромлены формирования трех механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества", - отмечает Алёхин.

Потери противника составили порядка 490 военных, танк, несколько единиц вооружения стран НАТО: американские бронетранспортер М113, гаубица М198 и М119, британская гаубица L-119, а также орудие Д-20, Д-30 и два полевых склада с боеприпасами, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 06:48
Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во властиНа Украине эксперты заговорили о цене так и не объявленной войны, о том, каковы реальные потери не только в рядах ВСУ, но и во всех сферах жизни страны, и о том, как это скажется уже в скором будущем. И речь не только о потерях личного состава и техники на поле боя.
 
НовостиРоссияЗападДонбассХарьковская область"Азов"ВСУнаступлениеСВОвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
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03:45Харьковский фронт: эксперт рассказал, как бойцы ВГ "Запад" разгромили бригады штурмовиков ВСУ и Азова*
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