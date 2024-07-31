https://ukraina.ru/20240731/1056565289.html
"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском
"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском - 31.07.2024 Украина.ру
"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском
Потеря Колесниковки будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении. В свою очередь это усложнит оборону Купянска силами сразу 8 бригад ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-31T06:20
2024-07-31T06:20
2024-07-31T06:20
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На Купянском участке после освобождения Песчаного ВС РФ проводили зачистку и закреплялись. Ближайшим населенным пунктом до восточного берега реки Оскол является небольшое село Колесниковка, пишет автор.ОТ Песчаного Колесниковку отделяет большое поле. Потеря этого населенного пункта будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении, отмечает обозреватель.В свою очередь это усложнит оборону Купянска силами сразу 8 бригад ВСУ, в том числе 30-й, 116-й ОМБр, 95-й ОДШБр и 22-го батальона 1-й президентской бригады, говорится в материале. По словам автора, российские подразделения подошли вплотную с юго-востока и с северо-востока к Стельмаховке. В юго-восточной части населëнного пункта штурмовые группы периодически выходят к позициям противника, расположенным на первой улице. Но пока враг отчаянно сопротивляется и о переломе говорить рано, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240730/1056556654.html
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новости, россия, геннадий алехин, вс рф, всу, купянск, купянское направление, хортица, отступление, сво
Новости, Россия, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, Купянск, Купянское направление, Хортица, отступление, СВО
"ВСУ отступают широким фронтом": Алёхин о том, когда ВС РФ разрежут группировку "Хортица" под Купянском
Потеря Колесниковки будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении. В свою очередь это усложнит оборону Купянска силами сразу 8 бригад ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Купянском участке после освобождения Песчаного ВС РФ проводили зачистку и закреплялись. Ближайшим населенным пунктом до восточного берега реки Оскол является небольшое село Колесниковка, пишет автор.
ОТ Песчаного Колесниковку отделяет большое поле. Потеря этого населенного пункта будет означать расчленение той части группировки "Хортица", которая действует на Купянско-Сватовском направлении, отмечает обозреватель.
В свою очередь это усложнит оборону Купянска силами сразу 8 бригад ВСУ, в том числе 30-й, 116-й ОМБр, 95-й ОДШБр и 22-го батальона 1-й президентской бригады, говорится в материале.
"Киевские эксперты убеждены, что, несмотря на насыщение ЛБС украинской живой силой, скоро фронт сместится к реке Оскол. ВСУ отступают широким фронтом, неся при этом существенные потери в живой силе и технике", - сообщил Алёхин.
По словам автора, российские подразделения подошли вплотную с юго-востока и с северо-востока к Стельмаховке. В юго-восточной части населëнного пункта штурмовые группы периодически выходят к позициям противника, расположенным на первой улице.
Но пока враг отчаянно сопротивляется и о переломе говорить рано, подытожил автор материала.
О том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг
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