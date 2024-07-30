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Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм

Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм - 30.07.2024 Украина.ру

Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм

Забавно получается. Иногда одна и та же фраза означает в медицине безнадежный конец, а в политике - начало выздоровления.

2024-07-30T18:31

2024-07-30T18:31

2024-07-30T18:31

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Вот в Германии, вынесенные в заглавие слова означают диагноз: пока неизлечимая болезнь Альцгеймера. А в Штатах - возвращение в большую игру потомка немецких эмигрантов Дональда Трампа, с кем пол страны связывают надежды на оздоровление державы.Но обо всем по порядку.Много лет назад довелось жить у знакомых в гламурном нью-йоркском "Трамп-хаусе". От них-то впервые и услышал об экстравагантном владельце-миллиардере. Ничего конкретного - смесь восторга и зависти, слухов и фантазий, пересудов и мифов. В Америке обожают и ненавидят всех, у кого есть большие деньги…Немного больше узнал о "немце" от лоббиста Пола Манафорта.Тот подвизался советником президента Януковича, и, как все свои коллеги, собирал у аборигенов идеи для клиента, чтобы выдать их за свои. Психология называется. Гражданство советника имеет право на жизнь. И иностранным гражданам политики всегда платят на порядок больше, чем своим соотечественникам.Но сейчас не об этом. Пол Джон меня сразу покорил своим громадным блокнотом. В отличие от других американцев, он не набирал тексты в планшете с непостижимой скоростью, а неторопливо записывал на бумаге дешевенькой ручкой.Меня, признаюсь, очаровала этакая старомодность. Хотя потом уже подумалось, что в местах, где он практиковал - Сомали, Ангола, Конго - наверное, не всегда было нормально с электроэнергией. Нынешние диктаторы не помнят слова Ильича про "советскую власть плюс электрификацию". Или игнорируют. Ведь там, где "чисто и светло", всегда зарабатывать сложнее, чем там, где грязно и темно.Как постоянный наблюдатель на выборах, могу утверждать - если на избирательных участках нет электричества, избирателям ничего не светит. Но "темнота" во всех смыслах не только "друг молодежи", но и подельник экспертов.Другой мой американский приятель - консультант Джеффри учил, где можно серьезно заработать: берешь годовой отчет ЦРУ об уровне коррумпированности в мире и смело летишь туда, где мрак коррупции гуще. Там и деньги лежат, и ключи от квартиры.Наверное, поэтому почти все американские эксперты сейчас толкутся на Украине и в самих Штатах. Но Манафорт был одним из первых политических гастарбайтеров "незалежной". Да и привез его к Януковичу сам главный олигарх Ринат Ахметов.Единственное, что не учел многоопытный Пол, так это то, что украинские политики платят, конечно, больше сомалийских пиратов или ангольских партизан, но, в отличие от тех, сами же и сдают своих партнеров американскому правосудию.Подобное потом и случилось: донос о неуплате налогов, арест, тюрьма и прощай пост начальника избирательного штаба "рыжей бестии".Так вот. Именно Манафорт десяток лет назад по секрету сказал мне, что Трамп будет президентом. "Великий человек" - называл эксперт политика. И непонятно было, относится ли это к размеру тела или масштабу личности.Но именно тогда я заинтересовался названным персонажем и стал собирать о нем крупицы информации.Многое впечатляло. Страсть к власти, воля к победе, необузданный "рыжий" характер, немецкая целеустремленность…А еще зашкаливающая самовлюбленность, непоколебимый эгоцентризм, гангстерский брутальный шарм. Ну и жена - умница и красавица. С таким джентльменским набором сложно было проиграть.Помнится, на Центробанке Венесуэлы был лозунг: "Мы победим, даже если Бог будет против!" А на Трамп-хаусе не удивила бы надпись: "Я выиграю, даже если государство будет против. О, майн Готт!"Он и победил. И в первый раз, когда оппоненты не были готовы к его рывку во власть. И, пожалуй, во второй, когда выборы превратились в инфернальную картину: "…и мертвые с бюллетенями стоят".Победит ли он в третий раз? Очень вероятно. Пуля-дура уже не остановит. А мертвых избирателей прикопали специальными электоральными процедурами. Оппоненты в растерянности…Но есть кое-какие досадные "мелочи". Ну, кроме оппонентки-дуры.Кстати говоря, последнюю я бы не недооценивал. Еще когда темнокожая калифорнийская прокурорша стала вице-президентом, мне удалось сходу, не заглядывая в ее биографию, определить - с отцом рассталась очень рано, а детей заводить уже поздно.Дело в том, что ребенок, выросший без отца, как правило, не приучен говорить правду. В семье за этот сегмент воспитания отвечает именно папаша.Сам, когда был депутатом, неожиданно обнаружил, что среди народных избранников непропорционально много "безотцовщины". Умение врать без тормозов - сильный бонус для карьеры политика.Ну а мать отвечает в семье за милосердие, благодарность. Женщина не имеющая детей, как правило, пожестче будет любой самой вредной мамашки.У Харрис для современного западного политика идеальный стартовый бэкграунд - ни папаши, не мамаши. Ни честности, по определению, ни доброты.Когда несколько лет назад заказывал иллюстрацию для своей книги, где Камала изображалась вместе со своим шефом Байденом, попросил изобразить ее в футболке с надписью "Богомол". Уже тогда было очевидно, что это своего рода "самка богомола". И во время будущего электорального спаривания отгрызет своему партнеру голову. Инстинкт называется.Как говорили пикейные жилеты, я бы ей в рот ни пальцы, ни шею не клал. Даже ухо.Да, у серьезного "немца" свои козыри - обширная семья, патриархальные традиции, понимание жизни как ответственности перед родом…Но и аргументы Камалы для многих привлекательны: семья - пережиток, дети - обуза, жизнь для карьеры, удовольствие выше ответственности…Помните спор Сократа с гетерой? Это когда он вел учеников к себе домой вверх по крутой улице. А встречная дева сказала, что она легко увлечет тех за собой, лишь приподняв подол туники. Философ согласился: "Конечно, ведь ты ведешь вниз, а я наверх".Трамп, конечно, не Сократ. Хотя Харрис… Короче, за ней вниз пойдет немало. Даже в РФ у нее в фанах целый Центробанк ходит, чего уж говорить про сами Штаты.Но сейчас о другом. Главным оппонентом "немца" все же является он сам. Точнее, его ошибки.Не буду говорить о недочетах политических. Это уже обмусолено до "мышей" в самых мелких деталях. Но вот о психологических изъянах кандидата сказать стоит. Ведь он именно здесь считает себя докой. Мол, бизнес - лучшая школа человеческих отношений.Да. Но не всегда. Экономическая психология слишком абсолютизирует роль денег в межличностных перипетиях.Как там отвечала одна поп-звезда на вопрос: "Есть ли в мире вещи дороже денег?" Намекалось на дружбу, любовь. Ответ был категоричен: "Конечно, это дороже денег. Потому, что стоит больших денег".Подобный стиль американского мышления и подвел в прошлую каденцию и хитро-мудрого Дональда.Во-первых, он недооценил роль своей жены Мелании в первой своей победе. Именно сила ее чувства была главным энергетиком на первых его выборах.На вторых же любовь жены он пытался заменить привязанностью дочери Иванки. А чувство жены всегда ответственнее, чем чувства дочери. Последняя не боится охлаждения отношения отца даже в случае явных "косяков". Папа по-любому простит.Вторая же вложит всю душу во взаимные отношения. Мужа можно и потерять.На вторых выборах я сказал помощнику кандидата: "Не будут появляться перед избирателями, влюбленно взявшись за руки, победа под вопросом". Так и получилось.Сейчас перед избирателями они рука в руку. Плюс контрольный поцелуй в раненое ушко. Работа над ошибками?Во-вторых, Трамп, как многие свои богатые земляки, умудрялся безошибочно отбирать в свое окружение старых друзей, которые дружно становились его врагами. Взять хотя бы его вице-президента Майкла Пенса. Тот даже в сетях удалил своего бывшего шефа из списка друзей.Сейчас же жизненный опыт подвел его к противоположной стратегии. Он делает ставку на бывших врагов, которые становятся его друзьями. Взять хотя бы его кандидата в вице-президента Дэвида Вэнса. Тот даже в сетях внес своего будущего шефа в список друзей. Мне такой ход мысли нравится. Как, кстати, и сам Дэвид. Бывших морпехов люблю больше бывших црушников.В-третьих, Трамп первого разлива явно недооценивал особенности "национальной психологии". Мог бы хотя бы погуглить, в какой стране чаще кликают знаменитую формулу Талейрана "Вовремя предать - значит предвидеть".Сейчас просроченный начальник такой территории уже названивает ему, предавая своего истового покровителя и подельника Байдена. Интересно, поведется ли на эту актерскую игру возможный новый хозяин комика. Помнится, Карабаса сгубили его же куклы…Но, повторюсь, несмотря на явную работу над ошибками, немец еще не пришел окончательно. Он ведь предлагает трудный трек долга и служения в противовес белоснежной дорожке расслабона и удовольствий.Опыт России показывает, что пути наверх из гедонизма к патриотизму очень непросты. Тем более в Штатах, где удовольствия стали и образом мысли, и качеством жизни…Когда смеется Камала Харрис, я вспоминаю знаменитую притчу Джеймса Крюса "Проданный смех". Там, где все продается, смех имеет высокую электоральную цену.Но у "немца" есть план. План побега в серьезную реальность. Мы бы там могли встретиться.Ещё об избирательной кампании в США: "Жизнь или кошелек". Грязные выборы в США приведут к непоправимым последствиям — Каргин

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_de0480a2df397f9c26d0b496f8bd42bd.jpg.webp

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мнения, россия, германия, америка, дональд трамп, пол манафорт, камала харрис, цру, сша