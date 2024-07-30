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СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив

СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив - 30.07.2024 Украина.ру

СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив

В социальных сетях продолжается обсуждение личности киевского учёного, которому СБУ угрожает 10 годами тюрьмы. Среди наиболее вероятных кандидатур – киевский философ Олег Вусатюк

2024-07-30T14:53

2024-07-30T14:53

2024-07-30T14:53

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Ввиду отсутствия официальных комментариев, а также фотографий задержанных в публикации СБУ, в научном сообществе возникли разные версии. Уже опровергнута информация о том, что задержанным украинской спецслужбой оказался доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко.Олег Вусатюк – кандидат философских наук, автор ряда научных и научно-популярных публикаций в периодике, а также монографий. Он известен как государственный эксперт Национального института проблем международной безопасности (г. Киев, Украина).Вусатюк ранее информировал на своей странице в соцсети: "Дорогие друзья, коллеги, близкие и недавние знакомцы! ВНИМАНИЕ!!!!! У меня был обыск, технику телефон забрали, пишу с древней развалюхи, которая вот-вот накроется. Простите, если кого обидел. Больше писпть не буду. Мне писать тоже не надо. Если кто-то обратится от моего имени, то это не я. Всем - удачи и доброго здравия! Мира и спокойствия!"Предположительно именно он фигурирует в публикации СБУ от 29 июля в числе задержанных "шестерых пророссийских интернет-агитаторов". При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".Издание Украина.ру информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов. Подробности развития скандальной истории представлены в публикации СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило

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новости, украина, киев, михаил павлив, сбу, философия, ученые, репрессии, хроника репрессий, права человека, спецслужба, наука, политика, политзаключенные