СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив - 30.07.2024 Украина.ру
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СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив
СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив - 30.07.2024 Украина.ру
СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив
В социальных сетях продолжается обсуждение личности киевского учёного, которому СБУ угрожает 10 годами тюрьмы. Среди наиболее вероятных кандидатур – киевский философ Олег Вусатюк
2024-07-30T14:53
2024-07-30T14:53
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Ввиду отсутствия официальных комментариев, а также фотографий задержанных в публикации СБУ, в научном сообществе возникли разные версии. Уже опровергнута информация о том, что задержанным украинской спецслужбой оказался доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко.Олег Вусатюк – кандидат философских наук, автор ряда научных и научно-популярных публикаций в периодике, а также монографий. Он известен как государственный эксперт Национального института проблем международной безопасности (г. Киев, Украина).Вусатюк ранее информировал на своей странице в соцсети: "Дорогие друзья, коллеги, близкие и недавние знакомцы! ВНИМАНИЕ!!!!! У меня был обыск, технику телефон забрали, пишу с древней развалюхи, которая вот-вот накроется. Простите, если кого обидел. Больше писпть не буду. Мне писать тоже не надо. Если кто-то обратится от моего имени, то это не я. Всем - удачи и доброго здравия! Мира и спокойствия!"Предположительно именно он фигурирует в публикации СБУ от 29 июля в числе задержанных "шестерых пророссийских интернет-агитаторов". При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".Издание Украина.ру информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов. Подробности развития скандальной истории представлены в публикации СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
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новости, украина, киев, михаил павлив, сбу, философия, ученые, репрессии, хроника репрессий, права человека, спецслужба, наука, политика, политзаключенные
Новости, Украина, Киев, Михаил Павлив, СБУ, философия, ученые, репрессии, Хроника репрессий, права человека, спецслужба, Наука, политика, политзаключенные

СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив

14:53 30.07.2024
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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В социальных сетях продолжается обсуждение личности киевского учёного, которому СБУ угрожает 10 годами тюрьмы. Среди наиболее вероятных кандидатур – киевский философ Олег Вусатюк
Ввиду отсутствия официальных комментариев, а также фотографий задержанных в публикации СБУ, в научном сообществе возникли разные версии. Уже опровергнута информация о том, что задержанным украинской спецслужбой оказался доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Алексей Толочко.
"Задержанный СБУ на Украине историк не Алексей Толочко. Задержанного зовут Олег Вусатюк. Возглавлял когда-то центр русистики", - сообщил в своём ТГ-канале российский эксперт и политтехнолог Михаил Павлив.
Олег Вусатюк – кандидат философских наук, автор ряда научных и научно-популярных публикаций в периодике, а также монографий. Он известен как государственный эксперт Национального института проблем международной безопасности (г. Киев, Украина).
Вусатюк ранее информировал на своей странице в соцсети: "Дорогие друзья, коллеги, близкие и недавние знакомцы! ВНИМАНИЕ!!!!! У меня был обыск, технику телефон забрали, пишу с древней развалюхи, которая вот-вот накроется. Простите, если кого обидел. Больше писпть не буду. Мне писать тоже не надо. Если кто-то обратится от моего имени, то это не я. Всем - удачи и доброго здравия! Мира и спокойствия!"
Предположительно именно он фигурирует в публикации СБУ от 29 июля в числе задержанных "шестерых пророссийских интернет-агитаторов". При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".
Издание Украина.ру информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов. Подробности развития скандальной истории представлены в публикации СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
 
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