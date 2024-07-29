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СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов - 29.07.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
О задержании "ещё шестерых пророссийских интернет-агитаторов" в разных городах Украины 29 июля отчиталась СБУ
2024-07-29T15:21
2024-07-29T15:21
2024-07-29T15:21
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Все шестеро – граждане Украины. Их обвиняют в оправдании военных преступлений и необъявленной "войны России"."Так, в Киеве: задержан псевдоэксперт, который активно поддерживал вооруженную агрессию РФ на своей странице в Facebook*. В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ. В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России", - сказано об одном из задержанных диссидентов.Отмечено также, что задержанный якобы использовал неназванные пропагандистские тезисы. При характеристике этого и других неназванных задержанных в официальном сообщении украинская спецслужба допустила множество грамматических ошибок.В вину задержанной в Закарпатье переселенке из Луганской области вменено также политически мотивированное деяние. Согласно сообщению СБУ, гражданка "восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".Среди задержанных также значится житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук* якобы призывал некую национальную общину региона поддерживать российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).СБУ при этом отметила, что инициировала некие "экспертизы", которые "подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников". Компетенции назначенных экспертов в определении вины киевского "псевдоэксперта" и других задержанных инакомыслящих в сообщении спецслужбы не уточняются."Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, а также Закарпатской и Житомирской областных прокуратур", - добавили в СБУ.Проблема украинских политзаключённых и других инакомыслящих регулярно поднимается на международных площадках, однако остаётся без деятельной реакции ООН, ОБСЕ и других структур. Читаете о состоянии прав человека на Украине в нашем материале Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, сбу, facebook, фейсбук, закарпатская область, закарпатье, луганская область, лнр, репрессии, хроника репрессий, политзаключенные, права человека, пророссийские силы, спецслужба
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, СБУ, Facebook, Фейсбук, Закарпатская область, Закарпатье, Луганская область, ЛНР, репрессии, Хроника репрессий, политзаключенные, права человека, пророссийские силы, спецслужба
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
О задержании "ещё шестерых пророссийских интернет-агитаторов" в разных городах Украины 29 июля отчиталась СБУ
Все шестеро – граждане Украины. Их обвиняют в оправдании военных преступлений и необъявленной "войны России".
"Так, в Киеве: задержан псевдоэксперт, который активно поддерживал вооруженную агрессию РФ на своей странице в Facebook*. В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ. В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России", - сказано об одном из задержанных диссидентов.
Отмечено также, что задержанный якобы использовал неназванные пропагандистские тезисы. При характеристике этого и других неназванных задержанных в официальном сообщении украинская спецслужба допустила множество грамматических ошибок.
В вину задержанной в Закарпатье переселенке из Луганской области вменено также политически мотивированное деяние. Согласно сообщению СБУ, гражданка "восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".
Среди задержанных также значится житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук* якобы призывал некую национальную общину региона поддерживать российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"В Житомирской области: разоблачены сразу три вражеских агитатора. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. В ходе провокаций фигурант пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации. Еще один – водитель местного такси, который во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки по поводу войны против Украины. Другая фигурантка в "Одноклассниках" призвала молиться о Путине", - сказано в официальном сообщении.
СБУ при этом отметила, что инициировала некие "экспертизы", которые "подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников". Компетенции назначенных экспертов в определении вины киевского "псевдоэксперта" и других задержанных инакомыслящих в сообщении спецслужбы не уточняются.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, а также Закарпатской и Житомирской областных прокуратур", - добавили в СБУ.
Проблема украинских политзаключённых и других инакомыслящих регулярно поднимается на международных площадках, однако остаётся без деятельной реакции ООН, ОБСЕ и других структур. Читаете о состоянии прав человека на Украине в нашем материале Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.