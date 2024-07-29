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СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов

СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов - 29.07.2024 Украина.ру

СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов

О задержании "ещё шестерых пророссийских интернет-агитаторов" в разных городах Украины 29 июля отчиталась СБУ

2024-07-29T15:21

2024-07-29T15:21

2024-07-29T15:21

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Все шестеро – граждане Украины. Их обвиняют в оправдании военных преступлений и необъявленной "войны России"."Так, в Киеве: задержан псевдоэксперт, который активно поддерживал вооруженную агрессию РФ на своей странице в Facebook*. В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ. В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России", - сказано об одном из задержанных диссидентов.Отмечено также, что задержанный якобы использовал неназванные пропагандистские тезисы. При характеристике этого и других неназванных задержанных в официальном сообщении украинская спецслужба допустила множество грамматических ошибок.В вину задержанной в Закарпатье переселенке из Луганской области вменено также политически мотивированное деяние. Согласно сообщению СБУ, гражданка "восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".Среди задержанных также значится житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук* якобы призывал некую национальную общину региона поддерживать российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).СБУ при этом отметила, что инициировала некие "экспертизы", которые "подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников". Компетенции назначенных экспертов в определении вины киевского "псевдоэксперта" и других задержанных инакомыслящих в сообщении спецслужбы не уточняются."Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, а также Закарпатской и Житомирской областных прокуратур", - добавили в СБУ.Проблема украинских политзаключённых и других инакомыслящих регулярно поднимается на международных площадках, однако остаётся без деятельной реакции ООН, ОБСЕ и других структур. Читаете о состоянии прав человека на Украине в нашем материале Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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