СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов - 29.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240729/1056546920.html
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов - 29.07.2024 Украина.ру
СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
О задержании "ещё шестерых пророссийских интернет-агитаторов" в разных городах Украины 29 июля отчиталась СБУ
2024-07-29T15:21
2024-07-29T15:21
новости
украина
россия
киев
владимир путин
сбу
facebook
фейсбук
закарпатская область
закарпатье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103286/57/1032865765_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_f4fd2ba45f4069fe34f05797de745d76.jpg
Все шестеро – граждане Украины. Их обвиняют в оправдании военных преступлений и необъявленной "войны России"."Так, в Киеве: задержан псевдоэксперт, который активно поддерживал вооруженную агрессию РФ на своей странице в Facebook*. В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ. В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России", - сказано об одном из задержанных диссидентов.Отмечено также, что задержанный якобы использовал неназванные пропагандистские тезисы. При характеристике этого и других неназванных задержанных в официальном сообщении украинская спецслужба допустила множество грамматических ошибок.В вину задержанной в Закарпатье переселенке из Луганской области вменено также политически мотивированное деяние. Согласно сообщению СБУ, гражданка "восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".Среди задержанных также значится житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук* якобы призывал некую национальную общину региона поддерживать российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).СБУ при этом отметила, что инициировала некие "экспертизы", которые "подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников". Компетенции назначенных экспертов в определении вины киевского "псевдоэксперта" и других задержанных инакомыслящих в сообщении спецслужбы не уточняются."Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, а также Закарпатской и Житомирской областных прокуратур", - добавили в СБУ.Проблема украинских политзаключённых и других инакомыслящих регулярно поднимается на международных площадках, однако остаётся без деятельной реакции ООН, ОБСЕ и других структур. Читаете о состоянии прав человека на Украине в нашем материале Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
россия
киев
закарпатская область
закарпатье
луганская область
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103286/57/1032865765_591:0:3322:2048_1920x0_80_0_0_ebf37df6033da5b62327f09ba0fad26e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, владимир путин, сбу, facebook, фейсбук, закарпатская область, закарпатье, луганская область, лнр, репрессии, хроника репрессий, политзаключенные, права человека, пророссийские силы, спецслужба
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, СБУ, Facebook, Фейсбук, Закарпатская область, Закарпатье, Луганская область, ЛНР, репрессии, Хроника репрессий, политзаключенные, права человека, пророссийские силы, спецслужба

СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов

15:21 29.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против антиковидных мер в Киеве
Акция против антиковидных мер в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
О задержании "ещё шестерых пророссийских интернет-агитаторов" в разных городах Украины 29 июля отчиталась СБУ
Все шестеро – граждане Украины. Их обвиняют в оправдании военных преступлений и необъявленной "войны России".
"Так, в Киеве: задержан псевдоэксперт, который активно поддерживал вооруженную агрессию РФ на своей странице в Facebook*. В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из Москвы до полномасштабного вторжения РФ. В этих псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России", - сказано об одном из задержанных диссидентов.
Отмечено также, что задержанный якобы использовал неназванные пропагандистские тезисы. При характеристике этого и других неназванных задержанных в официальном сообщении украинская спецслужба допустила множество грамматических ошибок.
В вину задержанной в Закарпатье переселенке из Луганской области вменено также политически мотивированное деяние. Согласно сообщению СБУ, гражданка "восхваляла Путина и героизировала "кадыровцев".
Среди задержанных также значится житель Береговского района, который на своей странице в Фейсбук* якобы призывал некую национальную общину региона поддерживать российскую специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"В Житомирской области: разоблачены сразу три вражеских агитатора. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. В ходе провокаций фигурант пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации. Еще один – водитель местного такси, который во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки по поводу войны против Украины. Другая фигурантка в "Одноклассниках" призвала молиться о Путине", - сказано в официальном сообщении.
СБУ при этом отметила, что инициировала некие "экспертизы", которые "подтвердили факты информационно-подрывной деятельности вражеских приспешников". Компетенции назначенных экспертов в определении вины киевского "псевдоэксперта" и других задержанных инакомыслящих в сообщении спецслужбы не уточняются.
"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, а также Закарпатской и Житомирской областных прокуратур", - добавили в СБУ.
Проблема украинских политзаключённых и других инакомыслящих регулярно поднимается на международных площадках, однако остаётся без деятельной реакции ООН, ОБСЕ и других структур. Читаете о состоянии прав человека на Украине в нашем материале Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинСБУFacebookФейсбукЗакарпатская областьЗакарпатьеЛуганская областьЛНРрепрессииХроника репрессийполитзаключенныеправа человекапророссийские силыспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Всадники" – киевская экранизация с известными "чапаевцами"
15:47ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
15:21СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
14:47Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
14:47СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
14:46Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг
14:35От Петлюры до Зеленского. Как современная Россия сохраняет прах и памятники Потемкину и другим героям
14:30Кто такие "ждуны" и как их выявить: журналист из Бердянска об угрозах и диверсиях с Украины
14:28Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
14:08Очередные утки! Кремль отреагировал на обвинения РФ в дестабилизации Олимпиады-2024
14:07Украину напугали три российские подлодки в Черном море
14:06Кремль высказался насчет ареста бывшего замглавы обороны России
13:50Ад длиной в 10 лет: как живут окраины Донецка. Спецрепортаж о гуманитарном рейде с Татьяной Монтян
13:18Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами
13:11"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
13:09Инженерная техника ВСУ. Почему у американской M1132 Stryker ESV на Украине практически нет шансов
13:05Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля
12:48Украина потерпит поражение, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс
12:36Лукашенко обсудил с Путиным вопросы обеспечения безопасности
12:22Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
Лента новостейМолния