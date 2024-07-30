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Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ

Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ - 30.07.2024 Украина.ру

Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ОТРК США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-30T04:15

2024-07-30T04:15

2024-07-30T04:15

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россия

геннадий алехин

нато

"искандер"

ракетный удар

иностранные наемники

всу

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На днях появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель Минобороны РФ подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара, отмечает Алёхин.Поэтому "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ракетного комплекса США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности, подчеркнул полковник запаса.В США испугались, что ракеты комплекса могут бить дальше, чем 500 км. Пока что "Искандеры" бьют на гораздо меньшие расстояния, но урон от их ударов для ВСУ и НАТО просто колоссален, сообщил Алёхин."Чего стоит только атака по военным эшелонам в Харьковской области. Там сгорели десятки единиц западной бронетехники и уничтожены вагоны с боеприпасами. А сейчас полсотни офицеров НАТО попали под удар. Вот это эффективность!" - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, в чем принципиальная разница между ЧВК "Вагнер" и "Африканским корпусом", которые до сих пор работают на континенте - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру

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новости, сша, харьковская область, россия, геннадий алехин, нато, "искандер", ракетный удар, иностранные наемники, всу, военная техника, штаб, сво