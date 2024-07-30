Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ОТРК США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.
Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель Минобороны РФ подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара, отмечает Алёхин.
"Такой удар иначе как снайперским не назовешь, — высказывают свое мнение авторитетные военные эксперты. Явно, что за такой "жирной" целью следили не только с воздуха, но и с земли", - пишет автор.
Поэтому "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ракетного комплекса США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности, подчеркнул полковник запаса.
В США испугались, что ракеты комплекса могут бить дальше, чем 500 км. Пока что "Искандеры" бьют на гораздо меньшие расстояния, но урон от их ударов для ВСУ и НАТО просто колоссален, сообщил Алёхин.
"Чего стоит только атака по военным эшелонам в Харьковской области. Там сгорели десятки единиц западной бронетехники и уничтожены вагоны с боеприпасами. А сейчас полсотни офицеров НАТО попали под удар. Вот это эффективность!" - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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