Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ - 30.07.2024 Украина.ру
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Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ - 30.07.2024 Украина.ру
Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ОТРК США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T04:15
2024-07-30T04:15
новости
сша
харьковская область
россия
геннадий алехин
нато
"искандер"
ракетный удар
иностранные наемники
всу
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На днях появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель Минобороны РФ подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара, отмечает Алёхин.Поэтому "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ракетного комплекса США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности, подчеркнул полковник запаса.В США испугались, что ракеты комплекса могут бить дальше, чем 500 км. Пока что "Искандеры" бьют на гораздо меньшие расстояния, но урон от их ударов для ВСУ и НАТО просто колоссален, сообщил Алёхин."Чего стоит только атака по военным эшелонам в Харьковской области. Там сгорели десятки единиц западной бронетехники и уничтожены вагоны с боеприпасами. А сейчас полсотни офицеров НАТО попали под удар. Вот это эффективность!" - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО том, в чем принципиальная разница между ЧВК "Вагнер" и "Африканским корпусом", которые до сих пор работают на континенте - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
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харьковская область
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новости, сша, харьковская область, россия, геннадий алехин, нато, "искандер", ракетный удар, иностранные наемники, всу, военная техника, штаб, сво
Новости, США, Харьковская область, Россия, Геннадий Алехин, НАТО, "Искандер", ракетный удар, иностранные наемники, ВСУ, военная техника, штаб, СВО

Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ

04:15 30.07.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
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© Министерство обороны РФ
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ОТРК США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.
Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель Минобороны РФ подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара, отмечает Алёхин.
"Такой удар иначе как снайперским не назовешь, — высказывают свое мнение авторитетные военные эксперты. Явно, что за такой "жирной" целью следили не только с воздуха, но и с земли", - пишет автор.
Поэтому "Искандер" — настоящая "кость в горле" НАТО. Следует напомнить, что с появлением этого ракетного комплекса США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении ракет средней и малой дальности, подчеркнул полковник запаса.
В США испугались, что ракеты комплекса могут бить дальше, чем 500 км. Пока что "Искандеры" бьют на гораздо меньшие расстояния, но урон от их ударов для ВСУ и НАТО просто колоссален, сообщил Алёхин.
"Чего стоит только атака по военным эшелонам в Харьковской области. Там сгорели десятки единиц западной бронетехники и уничтожены вагоны с боеприпасами. А сейчас полсотни офицеров НАТО попали под удар. Вот это эффективность!" - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О том, в чем принципиальная разница между ЧВК "Вагнер" и "Африканским корпусом", которые до сих пор работают на континенте - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
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НовостиСШАХарьковская областьРоссияГеннадий АлехинНАТО"Искандер"ракетный удариностранные наемникиВСУвоенная техникаштабСВО
 
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05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
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05:00Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
04:51Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу
04:45На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"
04:30Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
04:15Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
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