"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
Недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами". Сообщалось о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас офицерам НАТО (инструкторам), не говоря уже о наемниках, командировка на Украину больше не кажется веселой "прогулкой за горилкой и салом". Для сотен западных военных специалистов она стала последней, пишет автор.
На днях в Одессе российские ракеты "разнесли в хлам" пункт временной дислокации британского спецназа и французских наемников, похоронив под руинами несколько десятков военных НАТО, отмечает полковник запаса.
Также недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.
"Камера российского беспилотного разведчика четко зафиксировала момент прилета по украинской военной базе в городе Дергачи Харьковской области. Над местом попадания вначале поднимается огромный столб огня, а следом все вокруг заполняется клубами черного дыма. На земле явно творится ад", - сообщил Алехин.
По информации от военкоров, ракета "Искандер" попала точно в пункт управления, на котором в тот момент находилась почти сотня офицеров НАТО и ВСУ, указал обозреватель.
"Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель оборонного ведомства подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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