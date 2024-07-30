"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами - 30.07.2024 Украина.ру
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"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами - 30.07.2024 Украина.ру
"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
Недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами". Сообщалось о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T06:15
2024-07-30T06:15
новости
россия
харьковская область
украина
геннадий алехин
штаб
всу
нато
иностранные наемники
инструктор
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Сейчас офицерам НАТО (инструкторам), не говоря уже о наемниках, командировка на Украину больше не кажется веселой "прогулкой за горилкой и салом". Для сотен западных военных специалистов она стала последней, пишет автор. На днях в Одессе российские ракеты "разнесли в хлам" пункт временной дислокации британского спецназа и французских наемников, похоронив под руинами несколько десятков военных НАТО, отмечает полковник запаса.Также недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.По информации от военкоров, ракета "Искандер" попала точно в пункт управления, на котором в тот момент находилась почти сотня офицеров НАТО и ВСУ, указал обозреватель."Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель оборонного ведомства подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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харьковская область
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новости, россия, харьковская область, украина, геннадий алехин, штаб, всу, нато, иностранные наемники, инструктор, одесса, харьков
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Геннадий Алехин, штаб, ВСУ, НАТО, иностранные наемники, инструктор, Одесса, Харьков

"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами

06:15 30.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами". Сообщалось о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас офицерам НАТО (инструкторам), не говоря уже о наемниках, командировка на Украину больше не кажется веселой "прогулкой за горилкой и салом". Для сотен западных военных специалистов она стала последней, пишет автор.
На днях в Одессе российские ракеты "разнесли в хлам" пункт временной дислокации британского спецназа и французских наемников, похоронив под руинами несколько десятков военных НАТО, отмечает полковник запаса.
Также недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.
"Камера российского беспилотного разведчика четко зафиксировала момент прилета по украинской военной базе в городе Дергачи Харьковской области. Над местом попадания вначале поднимается огромный столб огня, а следом все вокруг заполняется клубами черного дыма. На земле явно творится ад", - сообщил Алехин.
По информации от военкоров, ракета "Искандер" попала точно в пункт управления, на котором в тот момент находилась почти сотня офицеров НАТО и ВСУ, указал обозреватель.
"Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель оборонного ведомства подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
Вчера, 13:11
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НовостиРоссияХарьковская областьУкраинаГеннадий АлехинштабВСУНАТОиностранные наемникиинструкторОдессаХарьков
 
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06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти
06:15"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
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05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
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04:51Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу
04:45На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"
04:30Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
04:15Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
04:00"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной
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