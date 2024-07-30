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"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами

"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами - 30.07.2024 Украина.ру

"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами

Недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами". Сообщалось о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-30T06:15

2024-07-30T06:15

2024-07-30T06:15

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инструктор

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Сейчас офицерам НАТО (инструкторам), не говоря уже о наемниках, командировка на Украину больше не кажется веселой "прогулкой за горилкой и салом". Для сотен западных военных специалистов она стала последней, пишет автор. На днях в Одессе российские ракеты "разнесли в хлам" пункт временной дислокации британского спецназа и французских наемников, похоронив под руинами несколько десятков военных НАТО, отмечает полковник запаса.Также недавно появилась информация, что в Харьковской области был уничтожен штаб ВСУ и не менее 50 важных офицеров НАТО, в том числе и "с большими звездами", говорится в материале.По информации от военкоров, ракета "Искандер" попала точно в пункт управления, на котором в тот момент находилась почти сотня офицеров НАТО и ВСУ, указал обозреватель."Сообщается о гибели как минимум 50 западных военных специалистов. Официальный представитель оборонного ведомства подтвердил информацию о нанесении высокоточного ракетного удара", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру

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новости, россия, харьковская область, украина, геннадий алехин, штаб, всу, нато, иностранные наемники, инструктор, одесса, харьков