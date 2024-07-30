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Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16

Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16 - 30.07.2024 Украина.ру

Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16

На Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-07-30T04:30

2024-07-30T04:30

2024-07-30T04:30

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геннадий алехин

f-16

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аэродромы

авиабазы

ракетный удар

сво

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На днях военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер", говорится в материале.До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.По словам ветерана, на Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены, отмечает автор статьи.Сейчас ВС РФ стирают с лица земли все ВВП (места взлета и посадки военной авиации), которые могут принимать как украинские самолеты, так и американские F-16, сообщил он. "Конечно, боевую авиацию ВСУ может размещать и на гражданских аэродромах, но тогда они тоже станут законной военной целью с выходящими из этого последствиями", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру

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новости, украина, ссср, геннадий алехин, f-16, миг-29, аэродромы, авиабазы, ракетный удар, сво, николаевская область, "искандер"