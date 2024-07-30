Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16 - 30.07.2024 Украина.ру
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Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16 - 30.07.2024 Украина.ру
Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
На Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T04:30
2024-07-30T04:30
новости
украина
ссср
геннадий алехин
f-16
миг-29
аэродромы
авиабазы
ракетный удар
сво
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На днях военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер", говорится в материале.До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.По словам ветерана, на Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены, отмечает автор статьи.Сейчас ВС РФ стирают с лица земли все ВВП (места взлета и посадки военной авиации), которые могут принимать как украинские самолеты, так и американские F-16, сообщил он. "Конечно, боевую авиацию ВСУ может размещать и на гражданских аэродромах, но тогда они тоже станут законной военной целью с выходящими из этого последствиями", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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новости, украина, ссср, геннадий алехин, f-16, миг-29, аэродромы, авиабазы, ракетный удар, сво, николаевская область, "искандер"
Новости, Украина, СССР, Геннадий Алехин, F-16, МиГ-29, аэродромы, авиабазы, ракетный удар, СВО, Николаевская область, "Искандер"

Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16

04:30 30.07.2024
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : ДСНС / Telegram
Читать в
На Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер", говорится в материале.

"По некоторым сведениям, на момент удара на аэродроме Вознесенска находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории аэродрома находились несколько летных групп", - пишет Алехин.

До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.
По словам ветерана, на Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены, отмечает автор статьи.
Сейчас ВС РФ стирают с лица земли все ВВП (места взлета и посадки военной авиации), которые могут принимать как украинские самолеты, так и американские F-16, сообщил он.
"Конечно, боевую авиацию ВСУ может размещать и на гражданских аэродромах, но тогда они тоже станут законной военной целью с выходящими из этого последствиями", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 17:36
"Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по УкраинеГлава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, как растёт поддержка России на международной арене, и какое место займёт Украина после проигрыша в конфликте
 
НовостиУкраинаСССРГеннадий АлехинF-16МиГ-29аэродромыавиабазыракетный ударСВОНиколаевская область"Искандер"
 
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