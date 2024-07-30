Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
© Фото : ДСНС / Telegram
На Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер", говорится в материале.
"По некоторым сведениям, на момент удара на аэродроме Вознесенска находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории аэродрома находились несколько летных групп", - пишет Алехин.
До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.
По словам ветерана, на Украине после распада СССР осталось порядка пятнадцати аэродромов. Многие их них стали восстанавливаться только сейчас, когда основные, как например в Староконстантинове, уже уничтожены, отмечает автор статьи.
Сейчас ВС РФ стирают с лица земли все ВВП (места взлета и посадки военной авиации), которые могут принимать как украинские самолеты, так и американские F-16, сообщил он.
"Конечно, боевую авиацию ВСУ может размещать и на гражданских аэродромах, но тогда они тоже станут законной военной целью с выходящими из этого последствиями", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
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