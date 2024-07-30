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Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом - 30.07.2024 Украина.ру
Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
На момент удара на аэродроме Вознесенска в Николаевской области находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории авиабазы находились несколько летных групп. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T05:00
2024-07-30T05:00
2024-07-30T05:00
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самолет
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На днях в украинском Вознесенске, расположенном северо-западнее Николаева, прогремел мощный взрыв. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях города, сообщил автор. За несколько минут до огневого налета местные СМИ сообщили о появлении в районе Вознесенска разведывательного дрона, после чего был объявлен сигнал о ракетной опасности. Через несколько мгновений на авиабазе прогремел взрыв, говорится в материале.Автор отмечет, что военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер". До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.Несколькими днями ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с поражением объектов на аэродромах в Миргороде, Полтаве и Кривом Роге, заключил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, николаев, николаевская область, геннадий алехин, миг-29, вооруженные силы украины, самолет, авиабазы, ракетный удар, сво, ввс украины
Новости, Украина, Николаев, Николаевская область, Геннадий Алехин, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, самолет, авиабазы, ракетный удар, СВО, ВВС Украины
Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
На момент удара на аэродроме Вознесенска в Николаевской области находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории авиабазы находились несколько летных групп. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях в украинском Вознесенске, расположенном северо-западнее Николаева, прогремел мощный взрыв. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях города, сообщил автор.
За несколько минут до огневого налета местные СМИ сообщили о появлении в районе Вознесенска разведывательного дрона, после чего был объявлен сигнал о ракетной опасности. Через несколько мгновений на авиабазе прогремел взрыв, говорится в материале.
"По некоторым сведениям, на момент удара на аэродроме Вознесенска находились по меньшей мере два боевых самолета ВВС Украины, один из них – истребитель МиГ-29. Также на территории аэродрома находились несколько летных групп", - отмечает Алехин.
Автор отмечет, что военный аэродром Воздушных сил ВСУ Вознесенск в Николаевской области был уничтожен попаданием баллистической ракеты ОТРК "Искандер".
До недавнего времени аэродром был заброшен, но после того, как российскими ударами были уничтожены основные авиабазы ВСУ, власти Украины стали восстанавливать бывшие советские аэродромы, подчеркнул полковник запаса.
Несколькими днями ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с поражением объектов на аэродромах в Миргороде, Полтаве и Кривом Роге, заключил автор материала.