Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске

Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными

Накануне в телеграм-канале телеканала Russia Today опубликовал кадры, как утверждается, наемников с Украины, которые воюют в Африке на стороне племени туарегов против правительственных Вооруженных сил Республики Мали