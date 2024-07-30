Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске - 30.07.2024 Украина.ру
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Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске - 30.07.2024 Украина.ру
Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
На днях на военных объектах в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим из-за границы. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T05:30
2024-07-30T05:30
новости
россия
николаев
николаевская область
геннадий алехин
взрыв
порт
всу
ракеты
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За прошедшие дни ВС РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника. Под удары российских военных также попадали опорные пункты, узлы и районы обороны, логистические маршруты и места переброски личного состава, сообщил обозреватель.Под удар ВС РФ также попали вооружение и боевая техника противника, склады боеприпасов, а так же тыловые районы (военные аэродромы, промышленные предприятия, где ремонтируется боевая техника, изготовляются снаряды, беспилотники), говорится в материале.Автор уточнил, что при этом активно использовались также наземные ракетные комплексы, РСЗО и дальнобойная артиллерия.Одновременно с этим взрыв произошел в Вознесенске, городе, расположенном северо-западнее Николаева. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях этого города, заключил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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новости, россия, николаев, николаевская область, геннадий алехин, взрыв, порт, всу, ракеты, рсзо, воскресенск, сво
Новости, Россия, Николаев, Николаевская область, Геннадий Алехин, взрыв, порт, ВСУ, ракеты, РСЗО, Воскресенск, СВО

Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске

05:30 30.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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На днях на военных объектах в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим из-за границы. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
За прошедшие дни ВС РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника. Под удары российских военных также попадали опорные пункты, узлы и районы обороны, логистические маршруты и места переброски личного состава, сообщил обозреватель.
Под удар ВС РФ также попали вооружение и боевая техника противника, склады боеприпасов, а так же тыловые районы (военные аэродромы, промышленные предприятия, где ремонтируется боевая техника, изготовляются снаряды, беспилотники), говорится в материале.
Автор уточнил, что при этом активно использовались также наземные ракетные комплексы, РСЗО и дальнобойная артиллерия.
"Так, на военных объектах противника в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар. По имеющимся данным, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим на Украину из-за границы", - отмечает Алёхин.
Одновременно с этим взрыв произошел в Вознесенске, городе, расположенном северо-западнее Николаева. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях этого города, заключил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.ру
О других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 17:14
Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленнымиНакануне в телеграм-канале телеканала Russia Today опубликовал кадры, как утверждается, наемников с Украины, которые воюют в Африке на стороне племени туарегов против правительственных Вооруженных сил Республики Мали
 
НовостиРоссияНиколаевНиколаевская областьГеннадий АлехинвзрывпортВСУракетыРСЗОВоскресенскСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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06:00"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
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05:38Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
05:19Украина – распад
05:15ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье
05:00Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
04:51Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу
04:45На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"
04:30Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
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04:00"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной
03:45"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
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