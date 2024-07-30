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Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске - 30.07.2024 Украина.ру
Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
На днях на военных объектах в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим из-за границы. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-07-30T05:30
2024-07-30T05:30
2024-07-30T05:30
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За прошедшие дни ВС РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника. Под удары российских военных также попадали опорные пункты, узлы и районы обороны, логистические маршруты и места переброски личного состава, сообщил обозреватель.Под удар ВС РФ также попали вооружение и боевая техника противника, склады боеприпасов, а так же тыловые районы (военные аэродромы, промышленные предприятия, где ремонтируется боевая техника, изготовляются снаряды, беспилотники), говорится в материале.Автор уточнил, что при этом активно использовались также наземные ракетные комплексы, РСЗО и дальнобойная артиллерия.Одновременно с этим взрыв произошел в Вознесенске, городе, расположенном северо-западнее Николаева. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях этого города, заключил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе читайте на сайте Украина.руО других тактических аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам на сайте Украина.ру
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новости, россия, николаев, николаевская область, геннадий алехин, взрыв, порт, всу, ракеты, рсзо, воскресенск, сво
Новости, Россия, Николаев, Николаевская область, Геннадий Алехин, взрыв, порт, ВСУ, ракеты, РСЗО, Воскресенск, СВО
Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
На днях на военных объектах в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим из-за границы. Таким мнением поделился в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
За прошедшие дни ВС РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника. Под удары российских военных также попадали опорные пункты, узлы и районы обороны, логистические маршруты и места переброски личного состава, сообщил обозреватель.
Под удар ВС РФ также попали вооружение и боевая техника противника, склады боеприпасов, а так же тыловые районы (военные аэродромы, промышленные предприятия, где ремонтируется боевая техника, изготовляются снаряды, беспилотники), говорится в материале.
Автор уточнил, что при этом активно использовались также наземные ракетные комплексы, РСЗО и дальнобойная артиллерия.
"Так, на военных объектах противника в Николаевской области прогремели мощные взрывы. В портовой зоне Николаева вспыхнул пожар. По имеющимся данным, удар был нанесен по местам перевалки и хранения военных грузов, в том числе поступающим на Украину из-за границы", - отмечает Алёхин.
Одновременно с этим взрыв произошел в Вознесенске, городе, расположенном северо-западнее Николаева. Удар пришелся на военный аэродром в окрестностях этого города, заключил автор материала.