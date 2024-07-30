"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить - 30.07.2024 Украина.ру
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"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить - 30.07.2024 Украина.ру
"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
Украину надо ликвидировать или разделить с другими странами региона. Цель должна быть такая. России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T06:00
2024-07-30T06:00
новости
россия
украина
владимир путин
переговоры
заморозка
сво
государство
капитуляция
нацизм
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Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия может согласиться на переговоры только при условии вывода ВСУ из новых регионов.По мнению военкора, этих условий недостаточно, чтобы можно было считать выполненными цели и задачи СВО. Даже сантиметр украинского государства будет представлять угрозу для России, отметил он.Но возможно, что даже прекращение огня по нынешней линии соприкосновения спровоцирует внутри нацистского государства такой ворох проблем, что "этот гной вырвется наружу и сожрет саму украинскую власть". Но проверять это не хочется, подчеркнул корреспондент.России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Поверженная нацистская Германия – хороший пример в этом отношении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, какое отношение Баден и Трамп имеют к глубинному государству - в интервью Дмитрия Выдрина о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир путин, переговоры, заморозка, сво, государство, капитуляция, нацизм, угроза
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, переговоры, заморозка, СВО, государство, капитуляция, нацизм, угроза

"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить

06:00 30.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Украину надо ликвидировать или разделить с другими странами региона. Цель должна быть такая. России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия может согласиться на переговоры только при условии вывода ВСУ из новых регионов.
По мнению военкора, этих условий недостаточно, чтобы можно было считать выполненными цели и задачи СВО. Даже сантиметр украинского государства будет представлять угрозу для России, отметил он.
"Его надо или ликвидировать, или разделить с другими странами региона (хотя не факт, что это сделает ситуацию более безопасной). Цель должна быть такая. А какими методами и на каких территориях – неважно", - уточнил журналист.
Но возможно, что даже прекращение огня по нынешней линии соприкосновения спровоцирует внутри нацистского государства такой ворох проблем, что "этот гной вырвется наружу и сожрет саму украинскую власть". Но проверять это не хочется, подчеркнул корреспондент.
России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Поверженная нацистская Германия – хороший пример в этом отношении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, какое отношение Баден и Трамп имеют к глубинному государству - в интервью Дмитрия Выдрина о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
28 июля, 10:09
Ростислав Ищенко: Россия брызгает украинского "жука" пестицидами, но "картошка" из США еще не созрела Мы можем занять всю территорию Украины, а мир будет отложен на пять-десять лет, потому что его не с кем будет подписывать. Даже если нам придется подписывать соглашение с пост-Украиной, это будет зависеть не от позиции Киева, а от позиции тех, с кем мы реально находимся в конфронтации – тех же Штатов. От того, что они нам могут противопоставить
 
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