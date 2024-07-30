https://ukraina.ru/20240730/1056553573.html

"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить

"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить - 30.07.2024 Украина.ру

"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить

Украину надо ликвидировать или разделить с другими странами региона. Цель должна быть такая. России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T06:00

2024-07-30T06:00

2024-07-30T06:00

новости

россия

украина

владимир путин

переговоры

заморозка

сво

государство

капитуляция

нацизм

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Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия может согласиться на переговоры только при условии вывода ВСУ из новых регионов.По мнению военкора, этих условий недостаточно, чтобы можно было считать выполненными цели и задачи СВО. Даже сантиметр украинского государства будет представлять угрозу для России, отметил он.Но возможно, что даже прекращение огня по нынешней линии соприкосновения спровоцирует внутри нацистского государства такой ворох проблем, что "этот гной вырвется наружу и сожрет саму украинскую власть". Но проверять это не хочется, подчеркнул корреспондент.России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Поверженная нацистская Германия – хороший пример в этом отношении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, какое отношение Баден и Трамп имеют к глубинному государству - в интервью Дмитрия Выдрина о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мир на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, владимир путин, переговоры, заморозка, сво, государство, капитуляция, нацизм, угроза