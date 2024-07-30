"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
Украину надо ликвидировать или разделить с другими странами региона. Цель должна быть такая. России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия может согласиться на переговоры только при условии вывода ВСУ из новых регионов.
По мнению военкора, этих условий недостаточно, чтобы можно было считать выполненными цели и задачи СВО. Даже сантиметр украинского государства будет представлять угрозу для России, отметил он.
"Его надо или ликвидировать, или разделить с другими странами региона (хотя не факт, что это сделает ситуацию более безопасной). Цель должна быть такая. А какими методами и на каких территориях – неважно", - уточнил журналист.
Но возможно, что даже прекращение огня по нынешней линии соприкосновения спровоцирует внутри нацистского государства такой ворох проблем, что "этот гной вырвется наружу и сожрет саму украинскую власть". Но проверять это не хочется, подчеркнул корреспондент.
России нужна безоговорочная капитуляция Украины с последующим уничтожением ее как государства. Поверженная нацистская Германия – хороший пример в этом отношении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
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