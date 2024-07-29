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Европа и эпидемия умственной отсталости

Европа и эпидемия умственной отсталости - 29.07.2024 Украина.ру

Европа и эпидемия умственной отсталости

Умственная отсталость заразна. Воздушно-капельным путём она, конечно, не передаётся, но длительное общение с умственно отсталыми приводит к снижению уровня интеллекта и когнитивных способностей у нормальных людей.

2024-07-29T19:37

2024-07-29T19:37

2024-07-29T19:37

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Я когда-то уже писал, что у Украины в принципе не было президентов, соответствующих понятию государственный деятель, а каждый следующий был хуже предыдущего. Именно неспособность осознать недостаточность своих знаний и компенсировать их за счёт самообразования и активного использования опыта и знаний профильных советников, являлась главным признаком интеллектуальной ущербности украинских лидеров.Не будем касаться очевидной всем самоубийственности решения спровоцировать военный конфликт с Россией, в расчёте на то, что США не дадут в обиду Украину. Как будто было непонятно (им действительно было непонятно), что если бы США хотели сами воевать с Россией, они бы начали войну уже давно и без оглядки на украинские проблемы. Американцам Украина как раз и была нужна, как тупой наёмник, готовый за не очень большую плату выполнить любой приказ.Обратимся к дням относительно благополучным. С момента своего основания Украина не только постоянно провоцировала "газовые войны" с Россией, вынуждая "Газпром" вкладываться в обходящие территорию страны газопроводы, но и официально провозгласила своей целью уход от зависимости от российского газа, диверсификацию его поставок.Формально вроде бы правильно решение – покупателю всегда лучше иметь разных поставщиков и, за счёт конкуренции между ними, сбивать цену. Но ведь и поставщику лучше иметь диверсифицированных покупателей и диверсифицированный транзит, а не зависеть от одного, к тому же не совсем надёжного направления. Логично было предположить, что в ответ на намерение получить альтернативного поставщика газа, чтобы свободно выкручивать "Газпрому" руки на переговорах о цене и условиях транзита, Украина получит проекты обходящих её территорию газопроводов.Также было понятно любому адекватному человеку, что "Газпром" имеет достаточно ресурсов для того, чтобы его обходящие газопроводы уже действовали, а Украина всё ещё искала альтернативный источник газа. То есть, уже на уровне риторики, даже до перехода к активным действиям, киевские режимы, с упорством, достойным лучшего применения, разрушали базовые основы украинской экономики – дешёвые энергоносители из России и плата за транзит.Для того, чтобы узнать, что поставок газа, на условиях лучше чем предлагает Россия, не будет не надо было даже ездить по миру. Точно так же не надо вести долгие переговоры, чтобы понять, что по украинской ГТС мог идти либо российский газ, либо никакой. Из этого следовало, что Украина намертво прикована к России своими экономическими интересами. Но один за другим президенты пытались волевым решением изменить объективную реальность. Если вы с завидным упорством продолжаете ставить эксперимент, который был многократно поставлен до вас и всегда приводил к негативному результату, вы – идиот. Если же от вашего эксперимента зависит не только удовлетворение личного любопытства, но и жизнь миллионов людей, вы – опасный идиот.Результат работы украинских президентов известен – экономика страны впала в кому задолго до того, как началась прямая военная конфронтация с Россией. Собственно и сама военная конфронтация стала неизбежна, как результат уничтожения украинскими властями собственной экономики. Разгром России Западом был нужен Украине не только как элемент морального удовлетворения (фиксация победы в цивилизационном состязании), но и как способ выйти из состояния экономической катастрофы за счёт грабежа российских ресурсов совместно с Западом.Запад бы всё равно ничего Украине не дал, она теряла своё значение для США и ЕС ровно в тот момент, когда они побеждали Россию. С этого момента шансы выжить у Украины стремились бы к нулю, ибо зачем содержать бесполезное но жутко амбициозное ничтожество, если оно практически самоубилось и не надо тратиться даже на его похороны. Но облечённые властью украинцы мечтали о том, как сами будут торговать с Европой российским газом.Говорят "мечтать не вредно", но не в данном случае. Мечты украинских лидеров сгубили и страну, и миллионы людей. Это, впрочем, не мешает продолжать мечтать последнему президенту Украины и его команде мародёров.Но, как было сказано, умственная отсталость заразна. Европейские политики слишком долго общавшиеся с Украиной подхватили этот вирус. Они в точности повторили украинский путь. Вначале сами себе перекрыли дешёвый российский газ, обеспечивавший конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке. А затем, когда их экономика закономерно впала в кому, из которой не может выйти без притока внешнего ресурса, решили добыть этот ресурс за счёт военного разгрома России.Единственное, чего они пока не сделали, идя по проложенному Украиной пути – не напали на Россию непосредственно, но необходимость войны с Россией постоянно обсуждают, готовятся к ней. Говорят, что к оборонительной, но размещают у российской границы наступательные вооружения и ударные группировки, нарываясь на ответные меры, которые в истерике именуют агрессией. Так, на определённом этапе война станет неизбежной, хоть никто её и не будет желать.Дальше – веселее. Если вы наращиваете конфронтацию в противостоянии с ядерной, да и просто мощнейшей в мире военной державой, имеющей развёрнутые вооружённые силы, с почти трёхлетним опытом масштабных боевых действий – фактически крупнейшей с 1945 года конвенциональной войны в Европе, вам необходимо добиться максимальной внутренней консолидации. Особо заинтересованы вы должны быть в союзниках с мощной армией, которую можно хотя бы частично противопоставить российской.На этом фоне лидер победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы Герт Вилдерс предлагает выгнать Турцию из НАТО, поскольку Эрдоган непочтительно выразился об израильской политике и заявил, что в случае разжигания войны на Ближнем Востоке (Израиль угрожает войной Ливану) Турция может войти в Израиль.Насколько я понимаю турецко-израильский неформальный союз на Ближнем Востоке давно распался. Израиль остаётся важнейшим и вернейшим американским вассалом в регионе, в то же время, претендующая на роль регионального лидера Турция проводит самостоятельную политику, зачастую приводящую к конфликту интересов с США. Даже по украинскому кризису Турция занимает собственную позицию, значительно более благоприятную в отношении России, чем позиция США и НАТО в целом.Но США по этому поводу помалкивают, так как прекрасно понимают, что НАТО без турецкой армии на южном фланге – инвалид. Исключение Турции из НАТО будет означать уход блока из Восточного Средиземноморья, а также резкий рост опасности военного конфликта между Турцией и Грецией. Причём НАТО в таком случае Греции мало чем сможет помочь. США с Турцией воевать не будут, а больше некому.Турция и так стремится в БРИКС и ШОС. Исключение же из НАТО просто толкнёт её в объятия России, Ирана, а затем и Китая. Положение Израиля в таком случае только ухудшится, поскольку блок никак не может больше влиять на Анкару, но и воевать с ней за Израиль будет не в состоянии. Между тем, Эрдоган в значительно большей степени, чем соседние арабские режимы, склонен к дозированному применению силы. Израилю как раз для полного счастья не хватало в придачу к войне с иранскими прокси на всём пространстве своих границ, а заодно ещё и в Йемене, схлестнуться и с турецкими прокси, которых периодически имеет обыкновение поддерживать турецкая регулярная армия.Вилдерс, очевидно, хотел поддержать Израиль, но если бы он был умным, если бы не заразился от украинцев, которых Нидерланды рьяно поддерживают, вирусом интеллектуальной недостаточности, он бы здраво оценил ситуацию и вспомнил бы, что помимо важности для НАТО географического положения Турции и мощи её армии, есть ещё один нюанс.В ЕС и НАТО значительное количество государств осуждает Израиль, а те, которые пытаются его поддержать, делают это тихо-тихо, стараясь не раздражать собственное население.В современной Европе долгое время защищавшую Израиль историю Холокоста заменила борьба за инклюзивность и права меньшинств. История еврейского государства, построенного на апелляции к консервативным религиозным ценностям (ибо только Ветхий Завет служит "обоснованием" права Израиля на палестинские территории, откуда евреи были изгнаны и рассеялись по миру за две тысячи лет до реставрации своей ближневосточной государственности в ХХ веке) никак не может вдохновить европейских лево-либералов на его поддержку. В то же время, многочисленные миграционные волны последнего времени принесли в Европу массу мусульман (как арабов, так и не арабов), в большинстве своём являющихся убеждёнными врагами Израиля, но также и избирателями, голосующими на европейских выборах. Антисемитизм вернулся в ЕС в качестве серьёзного политического фактора и с этим приходится считаться.Если бы Вилдерс был способен оценить ситуацию во всей её полноте, он бы понял, что лучше жевать, чем говорить. Если он будет настаивать на своей идее, неизвестно ещё кого исключат из НАТО – недисциплинированную, но крайне нужную Турцию, или старательно угождающие США, но бесполезные в военно-политическом плане Нидерланды.Вилдерсу бы на Байкал съездить, с умными людьми пообщаться, здоровье поправить. Вот Эрдоган, как начал с Путиным общаться, так и политически укрепился, и авторитет его в мире вырос, а ведь было время – дружил с США, так они его чуть не убили.Умные люди из совершённых ошибок извлекают уроки, глупые – упорно повторяют ошибки, пока не оказываются похоронены под их грузом.О том, как в ходе российско-украинского конфликта начинают меняться внешнеполитические приоритеты в мире - в статье Евгении Кондаковой "Все постепенно становятся на сторону России": скандал вокруг мирной миссии Орбана по Украине

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, россия, украина, израиль, эрдоган, владимир путин, нато, газпром, ес