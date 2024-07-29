Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене - 29.07.2024 Украина.ру
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Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене
Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене - 29.07.2024 Украина.ру
Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже, видимо, связана с купанием в Сене мэра города. Такое мнение 29 июля высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-07-29T17:54
2024-07-29T18:41
новости
париж
россия
франция
мария захарова
олимпийские игры
экология
водное хозяйство
скандал
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"Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции", - сообщила Захарова в своём ТГ-канале.26 июля состоялась скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Организаторы оплатили и опубликовали постановки в духе ЛГБТ* и даже сатанизма, как посчитали многие зрители. Подробнее об этом в нашем материале Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удаленоНакануне открытия Олимпийских игр в Париже мэр города Анн Идальго искупалась в городском участке реки Сена. PR-акция была призвана оправдать огромные затраты на очистку реки, которую после этого парижане и спортсмены по-прежнему считают небезопасной.Идальго также заверила, что гости Парижа будут в полной безопасности. Для этого из столицы Франции выселили бомжей и провели профилактику криминального элемента. Однако все эти меры не предотвратили ограблений, изнасилований и других преступлений в отношении иностранных спортсменов и болельщиков.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина опубликовала на эту тему материал Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже* ЛГБТ – экстремистское движение, запрещённое в России.
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новости, париж, россия, франция, мария захарова, олимпийские игры, экология, водное хозяйство, скандал
Новости, Париж, Россия, Франция, Мария Захарова, Олимпийские игры, экология, водное хозяйство, скандал

Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене

17:54 29.07.2024 (обновлено: 18:41 29.07.2024)
 
© РИА Новости . Гильем Бейкер / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Гильем Бейкер
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Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже, видимо, связана с купанием в Сене мэра города. Такое мнение 29 июля высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции", - сообщила Захарова в своём ТГ-канале.
"Она же в Сене искупалась - видимо, не без последствий", - добавила официальный представитель российской дипломатии.
26 июля состоялась скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Организаторы оплатили и опубликовали постановки в духе ЛГБТ* и даже сатанизма, как посчитали многие зрители. Подробнее об этом в нашем материале Скандальное видео парижской церемонии открытия Олимпиады удалено
Накануне открытия Олимпийских игр в Париже мэр города Анн Идальго искупалась в городском участке реки Сена. PR-акция была призвана оправдать огромные затраты на очистку реки, которую после этого парижане и спортсмены по-прежнему считают небезопасной.
Идальго также заверила, что гости Парижа будут в полной безопасности. Для этого из столицы Франции выселили бомжей и провели профилактику криминального элемента. Однако все эти меры не предотвратили ограблений, изнасилований и других преступлений в отношении иностранных спортсменов и болельщиков.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина опубликовала на эту тему материал Олимпиада во Франции: стыд и ложь, подделка во всем. "Бал сатаны" в Париже
* ЛГБТ – экстремистское движение, запрещённое в России.
 
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19:00Готовиться к худшему, галицкие десантники негодуют. Итоги 29 июля на Украине
17:54Захарова увязала скандал на открытии парижской Олимпиады с купанием в Сене
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