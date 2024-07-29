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Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью - 29.07.2024 Украина.ру

Два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Российскими дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 29 июля сообщило Минобороны РФ

2024-07-29T17:34

2024-07-29T17:34

2024-07-29T17:34

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"С 15.55 до 16.40 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Минобороны ранее сообщило, что Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФТема беспилотников также поднимается в новом оборе Залужный одобрил провал, диверсии на дамбах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 июля

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новости, белгородская область, россия, украина, минобороны рф, бпла, дроны, беспилотники, пво, терроризм, сво