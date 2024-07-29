Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ
07:57 29.07.2024 (обновлено: 09:22 29.07.2024)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о надежности ПВО РФ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.