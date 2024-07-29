Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ - 29.07.2024 Украина.ру
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Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ
Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ - 29.07.2024 Украина.ру
Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщили в Минобороны РФ
2024-07-29T07:57
2024-07-29T09:22
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беспилотники
регионы
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями", - перечислили в ведомстве.Подробнее о надежности ПВО РФ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.
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пво, новости, украина, вооруженные силы украины, россия, беспилотники, регионы
ПВО, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, беспилотники, регионы

Российские военные за ночь сбили почти 40 дронов над регионами РФ

07:57 29.07.2024 (обновлено: 09:22 29.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников над несколькими регионами, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять - над Белгородской, три - над Воронежской, пять - над Брянской и три над Ленинградской областями", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о надежности ПВО РФ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.
 
ПВОНовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссиябеспилотникирегионы
 
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