Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики" - 29.07.2024 Украина.ру
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Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"
Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики" - 29.07.2024 Украина.ру
Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"
Вопросы восстановления промышленности Донбасса и Мариуполя в частности обсудили 29 июля Владимир Путин с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-07-29T16:46
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"Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развёрнута очень серьёзная. Имели возможность обсуждать на недавних совещаниях более детально. Но что самое важное? Мы всё-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, Ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты", - рассказал Пушилин о строительстве в регионе. По словам Пушилина, "с опаской инвесторы заходили ещё даже в Мариуполь". Однако непонимание было преодолено и явлены первые результаты - три дома сданы и введены в эксплуатацию.Он рассказал Путину о выполнении президентского решения о планировании территории. В этом направлении руководство ДНР подготовило девять мастер-планов развития городов и ещё три мастер-плана готовятся.Пушилин заметил, что "регионы-шефы очень серьёзно помогают". В ДНР учатся у шефов, признался глава республики."Регионы-шефы здесь вовлечены достаточно по понятным причинам, потому что как к своим населённым пунктам многие относятся – за это отдельные слова благодарности", - заявил глава ДНР.Также сегодня президент России узнал о позитивных изменениях в социальной сфере Донбасса. Читайте об этом в нашем материале ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - ПушилинНаш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
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новости, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, владимир путин, днр, лнр, новые регионы, запорожская область, херсонская область, ипотека, луганск, жилье, мариуполь
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин, ДНР, ЛНР, Новые регионы, Запорожская область, Херсонская область, ипотека, Луганск, жилье, Мариуполь

Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"

16:46 29.07.2024 (обновлено: 17:03 29.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Вопросы восстановления промышленности Донбасса и Мариуполя в частности обсудили 29 июля Владимир Путин с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
"Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развёрнута очень серьёзная. Имели возможность обсуждать на недавних совещаниях более детально. Но что самое важное? Мы всё-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, Ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты", - рассказал Пушилин о строительстве в регионе.
По словам Пушилина, "с опаской инвесторы заходили ещё даже в Мариуполь". Однако непонимание было преодолено и явлены первые результаты - три дома сданы и введены в эксплуатацию.
"До конца года планируется 15 домов. За площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево развёрнут уже ажиотаж, конкурс. Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты", - поведал глава ДНР.
Он рассказал Путину о выполнении президентского решения о планировании территории. В этом направлении руководство ДНР подготовило девять мастер-планов развития городов и ещё три мастер-плана готовятся.
"Но что немаловажно – увязывать стараемся [мастер-планы] не только внутри Донецкой Народной Республики, но увязывать ещё и с соседними воссоединёнными территориями: с Луганском, с Запорожьем и с Херсоном, – так правильнее и более эффективно тогда мы сможем распределить ресурсы", - рассказал глава республики.
Пушилин заметил, что "регионы-шефы очень серьёзно помогают". В ДНР учатся у шефов, признался глава республики.
"Регионы-шефы здесь вовлечены достаточно по понятным причинам, потому что как к своим населённым пунктам многие относятся – за это отдельные слова благодарности", - заявил глава ДНР.
Также сегодня президент России узнал о позитивных изменениях в социальной сфере Донбасса. Читайте об этом в нашем материале ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - Пушилин
Наш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
 
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