https://ukraina.ru/20240729/1056549579.html

Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"

Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики" - 29.07.2024 Украина.ру

Глава ДНР рассказал президенту про "локомотив в развитии нашей экономики"

Вопросы восстановления промышленности Донбасса и Мариуполя в частности обсудили 29 июля Владимир Путин с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-07-29T16:46

2024-07-29T16:46

2024-07-29T17:03

новости

донецкая народная республика

донбасс

донецк

денис пушилин

владимир путин

днр

лнр

новые регионы

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056550556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f16e4c4278402f1944ded2f581adb773.jpg.webp

"Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развёрнута очень серьёзная. Имели возможность обсуждать на недавних совещаниях более детально. Но что самое важное? Мы всё-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, Ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты", - рассказал Пушилин о строительстве в регионе. По словам Пушилина, "с опаской инвесторы заходили ещё даже в Мариуполь". Однако непонимание было преодолено и явлены первые результаты - три дома сданы и введены в эксплуатацию.Он рассказал Путину о выполнении президентского решения о планировании территории. В этом направлении руководство ДНР подготовило девять мастер-планов развития городов и ещё три мастер-плана готовятся.Пушилин заметил, что "регионы-шефы очень серьёзно помогают". В ДНР учатся у шефов, признался глава республики."Регионы-шефы здесь вовлечены достаточно по понятным причинам, потому что как к своим населённым пунктам многие относятся – за это отдельные слова благодарности", - заявил глава ДНР.Также сегодня президент России узнал о позитивных изменениях в социальной сфере Донбасса. Читайте об этом в нашем материале ДНР получит 70 млрд рублей на восстановление и развитие - ПушилинНаш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

донецкая народная республика

донбасс

донецк

днр

лнр

запорожская область

херсонская область

луганск

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, владимир путин, днр, лнр, новые регионы, запорожская область, херсонская область, ипотека, луганск, жилье, мариуполь