"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
На этой неделе в ДНР произошло неслыханное – стихийный, да к тому же несанкционированный митинг. До сих пор нечто подобное казалось невозможным по целому ряду причин, а потому властям пора бы перейти от воспевания героизма дончан к реальной помощи местному населению.
Человек – средоточие парадоксов. Он мирно спит под завыванье реактивной артиллерии, но моментально вскипает из-за комара, пищащего над ухом июльской ночью. Мерный гул кондиционера исправил бы ситуацию, да только с электричеством в прифронте дела обстоят неважнецки.
Его либо вовсе нет, либо есть, но может исчезнуть в любую минуту, а потому ненасытных пожирателей электричества, вроде кондиционеров, электрочайников и прочих стиральных машинок, подолгу лучше не использовать.
То противник огоньки нам погасит, то веерное отключение атакует столь же внезапно, как лосось, притаившийся в кустах черники. "Шатаем энергосистему Украины, а сами без света кукуем", - грустно шутят соседи.
Летом 2022-го, помнится, довелось присутствовать на закрытом мероприятии, где маститые столичные эксперты грозились десантироваться в новых регионах и научить местных чиновников коммуницировать с общественностью. Стелили гладко, но либо чиновник здесь необучаемый водится, либо экспертиза экспертов не столь уж могуча, да только в 2024-м на манеже все те же. Случись чего – идешь за информацией в ближайший магазин, а вовсе не в "тележеньку" ответственного лица. Благо, что продавщицы местные со всеми дружат и все обо всем знают.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Пришлось даже подписаться на районную "перекличку", чтобы руку на пульсе держать. А там, конечно, страсти латиноамериканские.
"В Ростове АЭС повредили. Вот и сидим без света", - ругается тетенька. "Что вы такое говорите? Мы от местной запитаны, а про АЭС в Ростове – фейк! Админы, забаньте провокатора!" - требует другая. "Граждане, свет будет сегодня?" - интересуется какой-то военнослужащий.
Где-то здесь начинается всеобщий скандал, в котором одни всецело за власть, а другие чуют измену. "Ребята, две минуты назад прям в огород прилетело", - буднично сообщает молоденькая девчушка, чем заминает конфликт. Тут уж не до разборок.
Каждый день одни и те же скандалы. Каждый вечер люди желают друг другу пережить грядущую ночь. Только везет не всем. Так, например, соцсети главы ДНР Дениса Пушилина давно превратились в сборник некрологов. Что ни день, то пять-шесть убитых по республике. Раненых уже не считают.
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
На днях в какой-то там раз по счету администрацию обстреляли кассетами, а это самый центр района, где зеленые исключительно елки. Чудом никого не задело, но по нервам общественности шибануло наотмашь. А тут жара еще, проблемы с электричеством, водой и планами на оставшуюся жизнь. Вот и звереет народ потихоньку.
- Так, давай через балку, а то в Кировском районе люди перекрыли дорогу.
- Да ладно!?
- Только на днях возмущался, что в Краснодаре дороги перекрывают во время войны, а тут наши учудили.
- А чего хотят?
- Да они воды с 22-го не видели. А сегодня к ним представитель "Воды Донбасса" приехал, чем и спровоцировал митинг.
- Удивительно. Наших сегодня уже ничем не проймешь. Это ж надо так людей довести, чтобы они дорогу перекрыли.
- Неправильно все это. Одни проблемы годами игнорируют, другие дороги перекрывают в десяти минутах от прифронта. Доиграемся.
Интересней всего то, что представители "Воды Донбасса", осознавшие, что люди не шутят, обещали разобраться с проблемой за два-три дня. Прелестно, да? То есть с проблемой можно было разобраться, но все как-то руки не доходили.
Еще интересней, что сразу после этого соседний Петровский район перевели на режим "вода через день". "Понятное дело. Здесь ведь уважаемые люди не живут. Все больше обыкновенные", - ругаются люди.
- А тут сегодня дорогу перекрывали, слыхал?
- Само собой. Опять из-за воды. Если не путаю, то глава уже снимал руководителя района после жалоб местных жителей. Судя по всему, снимать надо было всех.
- Да я сам в Кировском районе живу и могу тебе сказать, что у нас всюду бардак. Куда ни придешь – очередь. Куда ни придешь – хамят. И никому ничего не надо. У нас даже один военкомат на три района, а работают в нем так, будто две улицы обслуживают.
Тут важно понимать, что митинги в ДНР – это что-то невообразимое. Во-первых, тут даже подростки знают об украинских провокациях. Во-вторых, люди привыкли выживать на войне, а потому без повода не ропщут. Беда в том, что предел прочности есть у каждого, а к проблемам, которые не решались годами, регулярно соседятся какие-то новые.
Военные на этой неделе тоже не в духе, ибо вопрос о запрете гаджетов в зоне проведения спецоперации ударил с двух направлений. "А можно нам просто не будут мешать работать!? Пожалуйста!" - негодует знакомый офицер.
О военной стороне вопроса, по-моему, сказали абсолютно все, кто разбирается в вопросе. Тут и связь, и управление беспилотниками, и оффлайн-карты, и артиллерийские приложения, и много чего еще. Исключи все это, и через пару часов на фронте начнутся проблемы.
18 июля, 09:23ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ
Но есть и гражданская сторона вопроса, которая, если задуматься, тоже военная. Ведь надо понимать, что люди тут не просто воюют. Они тут живут уже третий год. А телефон – это и связь с близкими, и даже, я извиняюсь, кино в ПВД. И если без последнего можно прожить, то без связи с родными получим ту же чехарду, что в 2022-м, когда противник легко манипулировал семьями военнослужащих в своих злодейских целях.
Очевидно, что так, как видится, в будущем точно не будет. Просто не может быть. Но как же тогда? Все замерли в ожидании разумных решений и быстрых действий. Всем пора бы немножко остыть.
Июль заканчивается, а с ним кончается и украинский солдат в Красногоровке. Ждем похолодания и стараемся хранить спокойствие, поскольку войны впереди еще много, а нервные клетки не восстанавливаются.
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