https://ukraina.ru/20240729/1056539626.html

"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке - 29.07.2024 Украина.ру

"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

На этой неделе в ДНР произошло неслыханное – стихийный, да к тому же несанкционированный митинг. До сих пор нечто подобное казалось невозможным по целому ряду причин, а потому властям пора бы перейти от воспевания героизма дончан к реальной помощи местному населению.

2024-07-29T13:11

2024-07-29T13:11

2024-07-29T13:11

эксклюзив

донецк

днр

сво

украина

россия

донбасс

денис пушилин

донецкая народная республика

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056540487_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f3ae07d76a99b3db1c50b446af84d414.jpg.webp

Человек – средоточие парадоксов. Он мирно спит под завыванье реактивной артиллерии, но моментально вскипает из-за комара, пищащего над ухом июльской ночью. Мерный гул кондиционера исправил бы ситуацию, да только с электричеством в прифронте дела обстоят неважнецки.Его либо вовсе нет, либо есть, но может исчезнуть в любую минуту, а потому ненасытных пожирателей электричества, вроде кондиционеров, электрочайников и прочих стиральных машинок, подолгу лучше не использовать.То противник огоньки нам погасит, то веерное отключение атакует столь же внезапно, как лосось, притаившийся в кустах черники. "Шатаем энергосистему Украины, а сами без света кукуем", - грустно шутят соседи.Летом 2022-го, помнится, довелось присутствовать на закрытом мероприятии, где маститые столичные эксперты грозились десантироваться в новых регионах и научить местных чиновников коммуницировать с общественностью. Стелили гладко, но либо чиновник здесь необучаемый водится, либо экспертиза экспертов не столь уж могуча, да только в 2024-м на манеже все те же. Случись чего – идешь за информацией в ближайший магазин, а вовсе не в "тележеньку" ответственного лица. Благо, что продавщицы местные со всеми дружат и все обо всем знают.Пришлось даже подписаться на районную "перекличку", чтобы руку на пульсе держать. А там, конечно, страсти латиноамериканские."В Ростове АЭС повредили. Вот и сидим без света", - ругается тетенька. "Что вы такое говорите? Мы от местной запитаны, а про АЭС в Ростове – фейк! Админы, забаньте провокатора!" - требует другая. "Граждане, свет будет сегодня?" - интересуется какой-то военнослужащий.Где-то здесь начинается всеобщий скандал, в котором одни всецело за власть, а другие чуют измену. "Ребята, две минуты назад прям в огород прилетело", - буднично сообщает молоденькая девчушка, чем заминает конфликт. Тут уж не до разборок.Каждый день одни и те же скандалы. Каждый вечер люди желают друг другу пережить грядущую ночь. Только везет не всем. Так, например, соцсети главы ДНР Дениса Пушилина давно превратились в сборник некрологов. Что ни день, то пять-шесть убитых по республике. Раненых уже не считают.На днях в какой-то там раз по счету администрацию обстреляли кассетами, а это самый центр района, где зеленые исключительно елки. Чудом никого не задело, но по нервам общественности шибануло наотмашь. А тут жара еще, проблемы с электричеством, водой и планами на оставшуюся жизнь. Вот и звереет народ потихоньку.- Так, давай через балку, а то в Кировском районе люди перекрыли дорогу.- Да ладно!?- Только на днях возмущался, что в Краснодаре дороги перекрывают во время войны, а тут наши учудили.- А чего хотят?- Да они воды с 22-го не видели. А сегодня к ним представитель "Воды Донбасса" приехал, чем и спровоцировал митинг.- Удивительно. Наших сегодня уже ничем не проймешь. Это ж надо так людей довести, чтобы они дорогу перекрыли.- Неправильно все это. Одни проблемы годами игнорируют, другие дороги перекрывают в десяти минутах от прифронта. Доиграемся.Интересней всего то, что представители "Воды Донбасса", осознавшие, что люди не шутят, обещали разобраться с проблемой за два-три дня. Прелестно, да? То есть с проблемой можно было разобраться, но все как-то руки не доходили. Еще интересней, что сразу после этого соседний Петровский район перевели на режим "вода через день". "Понятное дело. Здесь ведь уважаемые люди не живут. Все больше обыкновенные", - ругаются люди.- А тут сегодня дорогу перекрывали, слыхал?- Само собой. Опять из-за воды. Если не путаю, то глава уже снимал руководителя района после жалоб местных жителей. Судя по всему, снимать надо было всех.- Да я сам в Кировском районе живу и могу тебе сказать, что у нас всюду бардак. Куда ни придешь – очередь. Куда ни придешь – хамят. И никому ничего не надо. У нас даже один военкомат на три района, а работают в нем так, будто две улицы обслуживают.Тут важно понимать, что митинги в ДНР – это что-то невообразимое. Во-первых, тут даже подростки знают об украинских провокациях. Во-вторых, люди привыкли выживать на войне, а потому без повода не ропщут. Беда в том, что предел прочности есть у каждого, а к проблемам, которые не решались годами, регулярно соседятся какие-то новые.Военные на этой неделе тоже не в духе, ибо вопрос о запрете гаджетов в зоне проведения спецоперации ударил с двух направлений. "А можно нам просто не будут мешать работать!? Пожалуйста!" - негодует знакомый офицер.О военной стороне вопроса, по-моему, сказали абсолютно все, кто разбирается в вопросе. Тут и связь, и управление беспилотниками, и оффлайн-карты, и артиллерийские приложения, и много чего еще. Исключи все это, и через пару часов на фронте начнутся проблемы.Но есть и гражданская сторона вопроса, которая, если задуматься, тоже военная. Ведь надо понимать, что люди тут не просто воюют. Они тут живут уже третий год. А телефон – это и связь с близкими, и даже, я извиняюсь, кино в ПВД. И если без последнего можно прожить, то без связи с родными получим ту же чехарду, что в 2022-м, когда противник легко манипулировал семьями военнослужащих в своих злодейских целях.Очевидно, что так, как видится, в будущем точно не будет. Просто не может быть. Но как же тогда? Все замерли в ожидании разумных решений и быстрых действий. Всем пора бы немножко остыть.Июль заканчивается, а с ним кончается и украинский солдат в Красногоровке. Ждем похолодания и стараемся хранить спокойствие, поскольку войны впереди еще много, а нервные клетки не восстанавливаются.Ещё о происходящем в Донбассе: Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240715/1056252159.html

https://ukraina.ru/20240718/1056324444.html

донецк

днр

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

кировский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, днр, сво, украина, россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, кировский район