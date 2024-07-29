"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке - 29.07.2024 Украина.ру
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"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке - 29.07.2024 Украина.ру
"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
На этой неделе в ДНР произошло неслыханное – стихийный, да к тому же несанкционированный митинг. До сих пор нечто подобное казалось невозможным по целому ряду причин, а потому властям пора бы перейти от воспевания героизма дончан к реальной помощи местному населению.
2024-07-29T13:11
2024-07-29T13:11
эксклюзив
донецк
днр
сво
украина
россия
донбасс
денис пушилин
донецкая народная республика
кировский район
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Человек – средоточие парадоксов. Он мирно спит под завыванье реактивной артиллерии, но моментально вскипает из-за комара, пищащего над ухом июльской ночью. Мерный гул кондиционера исправил бы ситуацию, да только с электричеством в прифронте дела обстоят неважнецки.Его либо вовсе нет, либо есть, но может исчезнуть в любую минуту, а потому ненасытных пожирателей электричества, вроде кондиционеров, электрочайников и прочих стиральных машинок, подолгу лучше не использовать.То противник огоньки нам погасит, то веерное отключение атакует столь же внезапно, как лосось, притаившийся в кустах черники. "Шатаем энергосистему Украины, а сами без света кукуем", - грустно шутят соседи.Летом 2022-го, помнится, довелось присутствовать на закрытом мероприятии, где маститые столичные эксперты грозились десантироваться в новых регионах и научить местных чиновников коммуницировать с общественностью. Стелили гладко, но либо чиновник здесь необучаемый водится, либо экспертиза экспертов не столь уж могуча, да только в 2024-м на манеже все те же. Случись чего – идешь за информацией в ближайший магазин, а вовсе не в "тележеньку" ответственного лица. Благо, что продавщицы местные со всеми дружат и все обо всем знают.Пришлось даже подписаться на районную "перекличку", чтобы руку на пульсе держать. А там, конечно, страсти латиноамериканские."В Ростове АЭС повредили. Вот и сидим без света", - ругается тетенька. "Что вы такое говорите? Мы от местной запитаны, а про АЭС в Ростове – фейк! Админы, забаньте провокатора!" - требует другая. "Граждане, свет будет сегодня?" - интересуется какой-то военнослужащий.Где-то здесь начинается всеобщий скандал, в котором одни всецело за власть, а другие чуют измену. "Ребята, две минуты назад прям в огород прилетело", - буднично сообщает молоденькая девчушка, чем заминает конфликт. Тут уж не до разборок.Каждый день одни и те же скандалы. Каждый вечер люди желают друг другу пережить грядущую ночь. Только везет не всем. Так, например, соцсети главы ДНР Дениса Пушилина давно превратились в сборник некрологов. Что ни день, то пять-шесть убитых по республике. Раненых уже не считают.На днях в какой-то там раз по счету администрацию обстреляли кассетами, а это самый центр района, где зеленые исключительно елки. Чудом никого не задело, но по нервам общественности шибануло наотмашь. А тут жара еще, проблемы с электричеством, водой и планами на оставшуюся жизнь. Вот и звереет народ потихоньку.- Так, давай через балку, а то в Кировском районе люди перекрыли дорогу.- Да ладно!?- Только на днях возмущался, что в Краснодаре дороги перекрывают во время войны, а тут наши учудили.- А чего хотят?- Да они воды с 22-го не видели. А сегодня к ним представитель "Воды Донбасса" приехал, чем и спровоцировал митинг.- Удивительно. Наших сегодня уже ничем не проймешь. Это ж надо так людей довести, чтобы они дорогу перекрыли.- Неправильно все это. Одни проблемы годами игнорируют, другие дороги перекрывают в десяти минутах от прифронта. Доиграемся.Интересней всего то, что представители "Воды Донбасса", осознавшие, что люди не шутят, обещали разобраться с проблемой за два-три дня. Прелестно, да? То есть с проблемой можно было разобраться, но все как-то руки не доходили. Еще интересней, что сразу после этого соседний Петровский район перевели на режим "вода через день". "Понятное дело. Здесь ведь уважаемые люди не живут. Все больше обыкновенные", - ругаются люди.- А тут сегодня дорогу перекрывали, слыхал?- Само собой. Опять из-за воды. Если не путаю, то глава уже снимал руководителя района после жалоб местных жителей. Судя по всему, снимать надо было всех.- Да я сам в Кировском районе живу и могу тебе сказать, что у нас всюду бардак. Куда ни придешь – очередь. Куда ни придешь – хамят. И никому ничего не надо. У нас даже один военкомат на три района, а работают в нем так, будто две улицы обслуживают.Тут важно понимать, что митинги в ДНР – это что-то невообразимое. Во-первых, тут даже подростки знают об украинских провокациях. Во-вторых, люди привыкли выживать на войне, а потому без повода не ропщут. Беда в том, что предел прочности есть у каждого, а к проблемам, которые не решались годами, регулярно соседятся какие-то новые.Военные на этой неделе тоже не в духе, ибо вопрос о запрете гаджетов в зоне проведения спецоперации ударил с двух направлений. "А можно нам просто не будут мешать работать!? Пожалуйста!" - негодует знакомый офицер.О военной стороне вопроса, по-моему, сказали абсолютно все, кто разбирается в вопросе. Тут и связь, и управление беспилотниками, и оффлайн-карты, и артиллерийские приложения, и много чего еще. Исключи все это, и через пару часов на фронте начнутся проблемы.Но есть и гражданская сторона вопроса, которая, если задуматься, тоже военная. Ведь надо понимать, что люди тут не просто воюют. Они тут живут уже третий год. А телефон – это и связь с близкими, и даже, я извиняюсь, кино в ПВД. И если без последнего можно прожить, то без связи с родными получим ту же чехарду, что в 2022-м, когда противник легко манипулировал семьями военнослужащих в своих злодейских целях.Очевидно, что так, как видится, в будущем точно не будет. Просто не может быть. Но как же тогда? Все замерли в ожидании разумных решений и быстрых действий. Всем пора бы немножко остыть.Июль заканчивается, а с ним кончается и украинский солдат в Красногоровке. Ждем похолодания и стараемся хранить спокойствие, поскольку войны впереди еще много, а нервные клетки не восстанавливаются.Ещё о происходящем в Донбассе: Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240715/1056252159.html
https://ukraina.ru/20240718/1056324444.html
донецк
днр
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
кировский район
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, днр, сво, украина, россия, донбасс, денис пушилин, донецкая народная республика, кировский район
Эксклюзив, Донецк, ДНР, СВО, Украина, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Кировский район

"Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

13:11 29.07.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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На этой неделе в ДНР произошло неслыханное – стихийный, да к тому же несанкционированный митинг. До сих пор нечто подобное казалось невозможным по целому ряду причин, а потому властям пора бы перейти от воспевания героизма дончан к реальной помощи местному населению.
Человек – средоточие парадоксов. Он мирно спит под завыванье реактивной артиллерии, но моментально вскипает из-за комара, пищащего над ухом июльской ночью. Мерный гул кондиционера исправил бы ситуацию, да только с электричеством в прифронте дела обстоят неважнецки.
Его либо вовсе нет, либо есть, но может исчезнуть в любую минуту, а потому ненасытных пожирателей электричества, вроде кондиционеров, электрочайников и прочих стиральных машинок, подолгу лучше не использовать.
То противник огоньки нам погасит, то веерное отключение атакует столь же внезапно, как лосось, притаившийся в кустах черники. "Шатаем энергосистему Украины, а сами без света кукуем", - грустно шутят соседи.
Летом 2022-го, помнится, довелось присутствовать на закрытом мероприятии, где маститые столичные эксперты грозились десантироваться в новых регионах и научить местных чиновников коммуницировать с общественностью. Стелили гладко, но либо чиновник здесь необучаемый водится, либо экспертиза экспертов не столь уж могуча, да только в 2024-м на манеже все те же. Случись чего – идешь за информацией в ближайший магазин, а вовсе не в "тележеньку" ответственного лица. Благо, что продавщицы местные со всеми дружат и все обо всем знают.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Пришлось даже подписаться на районную "перекличку", чтобы руку на пульсе держать. А там, конечно, страсти латиноамериканские.
"В Ростове АЭС повредили. Вот и сидим без света", - ругается тетенька. "Что вы такое говорите? Мы от местной запитаны, а про АЭС в Ростове – фейк! Админы, забаньте провокатора!" - требует другая. "Граждане, свет будет сегодня?" - интересуется какой-то военнослужащий.
Где-то здесь начинается всеобщий скандал, в котором одни всецело за власть, а другие чуют измену. "Ребята, две минуты назад прям в огород прилетело", - буднично сообщает молоденькая девчушка, чем заминает конфликт. Тут уж не до разборок.
Каждый день одни и те же скандалы. Каждый вечер люди желают друг другу пережить грядущую ночь. Только везет не всем. Так, например, соцсети главы ДНР Дениса Пушилина давно превратились в сборник некрологов. Что ни день, то пять-шесть убитых по республике. Раненых уже не считают.
© Игорь Гомольский
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© Игорь Гомольский
6 из 8
© Игорь Гомольский
7 из 8
© Игорь Гомольский
8 из 8
© Игорь Гомольский
На днях в какой-то там раз по счету администрацию обстреляли кассетами, а это самый центр района, где зеленые исключительно елки. Чудом никого не задело, но по нервам общественности шибануло наотмашь. А тут жара еще, проблемы с электричеством, водой и планами на оставшуюся жизнь. Вот и звереет народ потихоньку.
- Так, давай через балку, а то в Кировском районе люди перекрыли дорогу.
- Да ладно!?
- Только на днях возмущался, что в Краснодаре дороги перекрывают во время войны, а тут наши учудили.
- А чего хотят?
- Да они воды с 22-го не видели. А сегодня к ним представитель "Воды Донбасса" приехал, чем и спровоцировал митинг.
- Удивительно. Наших сегодня уже ничем не проймешь. Это ж надо так людей довести, чтобы они дорогу перекрыли.
- Неправильно все это. Одни проблемы годами игнорируют, другие дороги перекрывают в десяти минутах от прифронта. Доиграемся.
Донецк, лето, улица
15 июля, 05:44
Прифронтовые заметки: примите войну!Любой дончанин знает, что от войны невозможно сбежать или спрятаться. Можно лишь принять ее, а потом сделать все, чтобы дело кончилось нашей победой
Интересней всего то, что представители "Воды Донбасса", осознавшие, что люди не шутят, обещали разобраться с проблемой за два-три дня. Прелестно, да? То есть с проблемой можно было разобраться, но все как-то руки не доходили.
Еще интересней, что сразу после этого соседний Петровский район перевели на режим "вода через день". "Понятное дело. Здесь ведь уважаемые люди не живут. Все больше обыкновенные", - ругаются люди.
- А тут сегодня дорогу перекрывали, слыхал?
- Само собой. Опять из-за воды. Если не путаю, то глава уже снимал руководителя района после жалоб местных жителей. Судя по всему, снимать надо было всех.
- Да я сам в Кировском районе живу и могу тебе сказать, что у нас всюду бардак. Куда ни придешь – очередь. Куда ни придешь – хамят. И никому ничего не надо. У нас даже один военкомат на три района, а работают в нем так, будто две улицы обслуживают.
Тут важно понимать, что митинги в ДНР – это что-то невообразимое. Во-первых, тут даже подростки знают об украинских провокациях. Во-вторых, люди привыкли выживать на войне, а потому без повода не ропщут. Беда в том, что предел прочности есть у каждого, а к проблемам, которые не решались годами, регулярно соседятся какие-то новые.
Военные на этой неделе тоже не в духе, ибо вопрос о запрете гаджетов в зоне проведения спецоперации ударил с двух направлений. "А можно нам просто не будут мешать работать!? Пожалуйста!" - негодует знакомый офицер.
О военной стороне вопроса, по-моему, сказали абсолютно все, кто разбирается в вопросе. Тут и связь, и управление беспилотниками, и оффлайн-карты, и артиллерийские приложения, и много чего еще. Исключи все это, и через пару часов на фронте начнутся проблемы.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
18 июля, 09:23
ФСБ предотвратила теракт в райсуде Донецка, спланированный украинскими националистами Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая намеревалась по заданию украинских националистов сжечь при помощи "коктейля Молотова" здание Петровского районного суда в Донецке. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФСБ
Но есть и гражданская сторона вопроса, которая, если задуматься, тоже военная. Ведь надо понимать, что люди тут не просто воюют. Они тут живут уже третий год. А телефон – это и связь с близкими, и даже, я извиняюсь, кино в ПВД. И если без последнего можно прожить, то без связи с родными получим ту же чехарду, что в 2022-м, когда противник легко манипулировал семьями военнослужащих в своих злодейских целях.
Очевидно, что так, как видится, в будущем точно не будет. Просто не может быть. Но как же тогда? Все замерли в ожидании разумных решений и быстрых действий. Всем пора бы немножко остыть.
Июль заканчивается, а с ним кончается и украинский солдат в Красногоровке. Ждем похолодания и стараемся хранить спокойствие, поскольку войны впереди еще много, а нервные клетки не восстанавливаются.
Ещё о происходящем в Донбассе: Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово
 
ЭксклюзивДонецкДНРСВОУкраинаРоссияДонбассДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКировский район
 
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