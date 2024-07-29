Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР - 29.07.2024 Украина.ру
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Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР
Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР - 29.07.2024 Украина.ру
Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР
Запуск остановленных предприятий и развитие промпроизводства Донбасса в целом обсудили 29 июля Владимир Путин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-07-29T16:38
2024-07-29T16:38
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Пушилин представил доклад о восстановлении и развитии российского региона. Глава республики сообщил президенту о росте доходов бюджета и показателя средней зарплаты по ДНР.Пушилин рассказал про положительный результат привлечения инвесторов на шахты, отметив: "Ситуация непростая с нашей угольной отраслью, тем не менее мы видим определённые перспективы. Если инвесторы сознательны и есть контроль со стороны государства, то видим и модернизацию оборудования, что влечёт за собой повышение эффективности и безопасности труда шахтёров".По словам главы ДНР, недавно на флагманской шахте "Комсомолец Донбасса" отметили подъём 100-миллионной тонны угля. в связи с этим "шахтёры настроены оптимистично", констатировал Пушилин.Наш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
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новости, донецкая народная республика, донбасс, кремль, денис пушилин, владимир путин, промышленность, шахтеры, шахты, уголь, восстановление донбасса, днр, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Кремль, Денис Пушилин, Владимир Путин, промышленность, шахтеры, шахты, уголь, восстановление Донбасса, ДНР, Новые регионы

Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР

16:38 29.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Запуск остановленных предприятий и развитие промпроизводства Донбасса в целом обсудили 29 июля Владимир Путин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Пушилин представил доклад о восстановлении и развитии российского региона. Глава республики сообщил президенту о росте доходов бюджета и показателя средней зарплаты по ДНР.
"Также мы концентрируемся, чтобы показатели улучшать, на развитии нашей промышленности. Это нераскрытый пока ещё потенциал, - сообщил Пушилин. - Сейчас мы можем говорить, что с начала года запущено уже четыре промышленных предприятия. До конца года планируем запустить 15 предприятий, которые простаивали до этого момента".
Пушилин рассказал про положительный результат привлечения инвесторов на шахты, отметив: "Ситуация непростая с нашей угольной отраслью, тем не менее мы видим определённые перспективы. Если инвесторы сознательны и есть контроль со стороны государства, то видим и модернизацию оборудования, что влечёт за собой повышение эффективности и безопасности труда шахтёров".
По словам главы ДНР, недавно на флагманской шахте "Комсомолец Донбасса" отметили подъём 100-миллионной тонны угля. в связи с этим "шахтёры настроены оптимистично", констатировал Пушилин.
Наш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонбассКремльДенис ПушилинВладимир Путинпромышленностьшахтерышахтыугольвосстановление ДонбассаДНРНовые регионы
 
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