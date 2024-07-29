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Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР

Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР - 29.07.2024 Украина.ру

Пушилин рассказал Путину про нераскрытый потенциал промышленности ДНР

Запуск остановленных предприятий и развитие промпроизводства Донбасса в целом обсудили 29 июля Владимир Путин с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-07-29T16:38

2024-07-29T16:38

2024-07-29T16:38

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Пушилин представил доклад о восстановлении и развитии российского региона. Глава республики сообщил президенту о росте доходов бюджета и показателя средней зарплаты по ДНР.Пушилин рассказал про положительный результат привлечения инвесторов на шахты, отметив: "Ситуация непростая с нашей угольной отраслью, тем не менее мы видим определённые перспективы. Если инвесторы сознательны и есть контроль со стороны государства, то видим и модернизацию оборудования, что влечёт за собой повышение эффективности и безопасности труда шахтёров".По словам главы ДНР, недавно на флагманской шахте "Комсомолец Донбасса" отметили подъём 100-миллионной тонны угля. в связи с этим "шахтёры настроены оптимистично", констатировал Пушилин.Наш спецкор Игорь Гомольский представил публикацию на тему жизни в ДНР "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

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новости, донецкая народная республика, донбасс, кремль, денис пушилин, владимир путин, промышленность, шахтеры, шахты, уголь, восстановление донбасса, днр, новые регионы