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Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США - 29.07.2024 Украина.ру
Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
Американские украинцы в двух спорных штатах – Пенсильвании и Мичигане решат, кто станет президентом США и соответственно, что станет с Украиной в будущем. Таким мнением поделился американский историк Тимоти Снайдер, передает украинский портал "Комментарии"
2024-07-29T14:47
2024-07-29T14:47
2024-07-29T14:47
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"Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты важнее других. Американские украинцы составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если (Дональд) Трамп выиграет эти два штата, он выигрывает всеобщие выборы. Если (Камала) Харрис выиграет эти два штата, то она выиграет всеобщие выборы", — заверил историк.Снайдер указал, что количество представителей украинской диаспоры в Мичигане больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году, подобная ситуация и с Пенсильванией. Ранее историк предостерегал украинцев. По его словам, для Украины президентство Трампа станет катастрофой.В США при подсчете голосов решающее решение имеют голоса избирателей в отдельных штатах. Таким образом, победив в одном штате, кандидат получает все голоса этого штата. Например, во время выборов 2016 года Хиллари Клинтон получила на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп, однако проиграла президентские выборы по голосам выборщиков — 227 против 304.Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, хиллари клинтон
Американский историк придумал, как украинцы могут "слить" Трампа на выборах в США
Американские украинцы в двух спорных штатах – Пенсильвании и Мичигане решат, кто станет президентом США и соответственно, что станет с Украиной в будущем. Таким мнением поделился американский историк Тимоти Снайдер, передает украинский портал "Комментарии"
"Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты важнее других. Американские украинцы составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если (Дональд) Трамп выиграет эти два штата, он выигрывает всеобщие выборы. Если (Камала) Харрис выиграет эти два штата, то она выиграет всеобщие выборы", — заверил историк.
Снайдер указал, что количество представителей украинской диаспоры в Мичигане больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году, подобная ситуация и с Пенсильванией.
Ранее историк предостерегал украинцев. По его словам, для Украины президентство Трампа станет катастрофой.
В США при подсчете голосов решающее решение имеют голоса избирателей в отдельных штатах. Таким образом, победив в одном штате, кандидат получает все голоса этого штата.
Например, во время выборов 2016 года Хиллари Клинтон получила на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп, однако проиграла президентские выборы по голосам выборщиков — 227 против 304.
Подробнее об отношении РФ к Трампу - в материале Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков на сайте Украина.ру.