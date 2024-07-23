Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово - 23.07.2024 Украина.ру
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Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово
Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово - 23.07.2024 Украина.ру
Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово
ВС РФ необходимо взять Красногоровку и Невельское, чтобы выпрямить фронт и продвинутся в районе Карловки. Кроме того, освобождение Красногоровки позволит войскам еще активнее использовать Донецкую агломерацию как логистический хаб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
2024-07-23T03:55
2024-07-23T03:55
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логистика
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В целом сейчас Украина концентрирует свои усилия на обороне Красноармейска (Покровска) и Часов Яра. В Дзержинск (Торецк) ВСУ тоже перебрасывают силы, но не настолько активно, рассказал эксперт.Ранее была информация, что в Дзержинске российские бойцы уничтожили мост между станциями Клебан-Бык и Кривой Торец. Теперь у ВСУ останется одна дорога из Константиновки, добавил он.ВС РФ необходимо взять Красногоровку и Невельское, чтобы выпрямить фронт и продвинутся в районе Карловки. Кроме того, освобождение Красногоровки позволит войскам еще активнее использовать Донецкую агломерацию как логистический хаб, потому что туда сможет долетать только вражеское РСЗО, отметил обозреватель.По его мнению, необходимо продвигаться более широким фронтом. До сих пор нет возможности закрепиться в районе Георгиевки из-за угрозы флангам. А взятие Красногоровки поможет ВС РФ продвинуться в сторону Максимильяновки, откуда совсем близко до Курахово, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден смирился с тем, что ему не победить на выборах - в авторской статье Евгении Кондаковой: "Я устал, я ухожу"? Могут ли демократы заменить Байдена, и есть ли у них реальная альтернатива на сайте Украина.ру
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новости, вс рф, донецк, донецкое направление, логистика, всу, наступление, часов яр, рсзо, донбасс, сво
Новости, ВС РФ, Донецк, Донецкое направление, логистика, ВСУ, наступление, Часов Яр, РСЗО, Донбасс, СВО

Угольный рассказал, как взятие Красногоровки даст ВС РФ возможность приблизиться к Карловке и Курахово

03:55 23.07.2024
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВС РФ необходимо взять Красногоровку и Невельское, чтобы выпрямить фронт и продвинутся в районе Карловки. Кроме того, освобождение Красногоровки позволит войскам еще активнее использовать Донецкую агломерацию как логистический хаб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Владислав Угольный
В целом сейчас Украина концентрирует свои усилия на обороне Красноармейска (Покровска) и Часов Яра. В Дзержинск (Торецк) ВСУ тоже перебрасывают силы, но не настолько активно, рассказал эксперт.
Ранее была информация, что в Дзержинске российские бойцы уничтожили мост между станциями Клебан-Бык и Кривой Торец. Теперь у ВСУ останется одна дорога из Константиновки, добавил он.
"Но в целом мы должны уничтожать мосты, чтобы уменьшать для противника варианты и логистику. Если они будут передвигаться по одним и тем же дорогам, наши дроны, артиллерия и РСЗО смогут ловить их на ротации", - указал Угольный.
ВС РФ необходимо взять Красногоровку и Невельское, чтобы выпрямить фронт и продвинутся в районе Карловки. Кроме того, освобождение Красногоровки позволит войскам еще активнее использовать Донецкую агломерацию как логистический хаб, потому что туда сможет долетать только вражеское РСЗО, отметил обозреватель.
По его мнению, необходимо продвигаться более широким фронтом. До сих пор нет возможности закрепиться в районе Георгиевки из-за угрозы флангам. А взятие Красногоровки поможет ВС РФ продвинуться в сторону Максимильяновки, откуда совсем близко до Курахово, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия заберется на высоту в Угледаре, выстоит в Волчанске и разорвет ВСУ возле Сум читайте на сайте Украина.ру
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