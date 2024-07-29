https://ukraina.ru/20240729/1056538201.html

Инженерная техника ВСУ. Почему у американской M1132 Stryker ESV на Украине практически нет шансов

Инженерная техника ВСУ. Почему у американской M1132 Stryker ESV на Украине практически нет шансов - 29.07.2024 Украина.ру

Инженерная техника ВСУ. Почему у американской M1132 Stryker ESV на Украине практически нет шансов

Российские войска активно работают над уничтожением западной техники, которой НАТО щедро снабжает Украину, практически каждый день приходят сообщения о подбитых танках, самоходных орудиях, бронетранспортерах. В том числе и о машинах разминирования M1132 Stryker ESV.

2024-07-29T13:09

2024-07-29T13:09

2024-07-29T13:09

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В 2023 году во время широко разрекламированного "контрнаступления", подразделения ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В числе первых уничтоженных украинских боевых машин оказались различные машины разминирования, в том числе – западного производства. Среди них – машины типа M1132 (ESV), инженерная версия БТР Stryker.В армии США бронированная инженерная машина M1132 Stryker ESV используется саперными подразделениями. В целом, она практически идентична бронетранспортеру M1126 Stryker ICV, за исключением специфического саперного оборудования.Характерная особенность носовой части инженерной машины Stryker ESV – узлы крепления JFK и фары на высоких кронштейнахВ передней части корпуса инженерной машины установлены узлы крепления Jettison Fitting Kit (JFK) для минных тралов различного типа или другого инженерного оборудования. На крепление минных тралов опытный экипаж затрачивает всего несколько минут. Минные тралы снабжены собственными гидросистемами, с помощью которых их рабочие органы опускаются или поднимаются. Гидросистема трала подключается к гидронасосу бронемашины, управление осуществляет водитель со своего места. В случае необходимости устройство JFK позволяет быстро сбросить навешенный трал.Судя по имеющимся фото- и видеоматериалам, в ВСУ поставлялись машины, укомплектованные колейным легким минным тралом каткового типа Light Weight Mine Roller (LWMR), который предназначен для уничтожения мин и иных зарядов с взрывателями нажимного действия.Трал обеспечивает ширину прохода в 3,14 м с непроверенной полосой шириной 1,19 м в центре и представляет собой два блока стальных катков, по четыре катка в блоке. Катки провоцируют детонацию мин перед корпусом машины. Масса одного блока 400 кг. Давление катков на грунт усиливается гидроцилиндрами, поджимающими катки к грунту. Трал вызывают детонацию как противопехотных, так и противотанковых мин.Стоит отметить, что это не первое применение M1132 в боевых действиях. Ранее они использовались подразделениями армии США в Ираке и Афганистане. В целом, мне не удалось найти сообщений о каких-то критических проблемах с данной техникой во время боевого применения.Так почему же данная машина откровенно плохо себя проявила во время "контрнаступления"? Ведь о проблемах с ними почти сразу после введения в бой стала писать даже западная пресса.Так, в материале издания "Forbes" от августа 2023 года отмечается, что пошедшая в наступление в середине этого месяца 82-я бригада ВСУ сразу начала терять эту технику.Стоит отметить, что две машины этого типа стали не единственными, общее количество инженерных машин, уничтожение которых подтверждено видеофиксацией, составляет шесть из общего числа в 20 единиц, поставленных в ВСУ.Причиной высоких потерь издание считало слабость бронирования.И действительно, бронирование Stryker ESV идентично БТР Stryker ICV: корпус сварен из закаленной броневой стали, предусмотрена установка накладной керамической брони типа MEXAS-2С. Кроме того, в качестве дополнительной защиты от кумулятивных гранат и ПТУР могут устанавливаться решетчатые экраны. Кстати, именно так комплектовались машины Stryker, направленные в Ирак.Однако в условиях современных боевых действий такого уровня защиты категорически недостаточно. Плотный артиллерийский огонь и работа ударных дронов практически не оставляют шансов на выживание на переднем крае любой легкобронированной технике, и тем более – легкобронированным инженерным машинам, которые должны лидировать атаку бронетехники.Отдельно странно, кстати, звучит мысль западных журналистов о том, что украинцы применили западную технику не так, как это делали бы в армии США."Альтернативой скрытному продвижению вперед является оттеснение защитников от их укреплений, траншей и бункеров на достаточное время, чтобы саперы могли выполнить свою взрывную работу. Американские военные могли бы добиться этого, разбомбив позиции противника с воздуха непосредственно перед попыткой прорыва. У украинцев с их скудными военно-воздушными силами на самом деле нет такой возможности. Точный и интенсивный артиллерийский обстрел может подавить вражеские войска на время, достаточное для того, чтобы М1132 смогли разминировать минное поле. Но украинские артиллерийские батареи заняты наведением на российские артиллерийские батареи. Все это говорит о том, что 82-я бригада, вероятно, разминирует минные поля вокруг Работино, находясь под огнем. А для легкой инженерной техники бригады это чрезвычайно опасно", - отмечается в статье "Forbes".Интересно, а как в таком случае вообще предполагалось применять слишком легкую для современного поля боя машину в условиях, когда превосходство ВСУ в воздухе не существовало в принципе?Полагаю, правильно будет сказать, что M1132 и не разрабатывалась для "большой войны". Это крайне специфическая техника, разработанная для конкретных подразделений армии США и практически бесполезная вне этой структуры.Да, действительно, для выполнения боевых задач в условиях конфликтов низкой интенсивности и в составе подразделений, полностью укомплектованных машинами типа Stryker, она, возможно, показала себя не хуже других.Но во всех остальных условиях она априори будет хуже советских и российских машин аналогичного назначения.О том, как показывает себя на фронте спецоперации российское вооружение - в статье Геннадия Алехина "Как новые российские миномёты меняют ситуацию в зоне СВО".

https://ukraina.ru/20240729/1056519493.html

https://ukraina.ru/20240718/1056305122.html

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Роман Гнатюк

всу, сво, техника, военная техника, вооруженные силы украины, работино, контрнаступление, сша, ирак, forbes, нато