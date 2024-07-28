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МВД Дагестана переадресовало в СК вопросы по обстоятельствам смерти участника СВО

МВД Дагестана переадресовало в СК вопросы по обстоятельствам смерти участника СВО - 28.07.2024 Украина.ру

МВД Дагестана переадресовало в СК вопросы по обстоятельствам смерти участника СВО

Общественность по-прежнему волнуют официальные разъяснения обстоятельств смерти 48-летнего жителя Махачкалы – участника СВО. Новые вопросы появились после публикации видеозаписи 9 июля из отдела полиции Советского района города

2024-07-28T14:20

2024-07-28T14:20

2024-07-28T14:20

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Согласно опубликованному видеоматериалу, полицейские применяют силу к задержанному Ахмеду Джабраилову. Его доставили в наручниках после того, как наряд выехал на проверку сообщения о гражданине, ведущем себя агрессивно, бегающем по крыше дома с ножом.С подозрением на наркотическое опьянение Джабраилова доставили в полицейский участок. Там, согласно видеозаписи, к задержанному была применена физическая сила и спецсредства – электрошокер. Камера зафиксировала обездвиженное тело и прибытие врачей Скорой помощи.В опубликованном 27 июля комментарии руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила, что новой информации по резонансному инциденту у неё нет. Она напомнила предыдущие официальные сообщения о том, что по факту происшествия СУ СК России по Дагестану "организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти доставленного".Следственный комитет республики, по словам руководитель пресс-службы МВД по Дагестану, разберётся в причинах и других обстоятельствах смерти участника СВО на основании в том числе экспертиз.Однако председатель республиканской "Общественной наблюдательной комиссии" Шамиль Хадулаев уже поспешил возложить ответственность на правоохранителей и врачей. Он опубликовал в своём Telegram-канале скандальную видеозапись с таким комментарием: "И все таки я считаю, что этого парня СВОшника Ахмеда Джабраилова 1976 г.р., вольно или невольно но убили в Советском РОВД 09.07.2024.Вроде в начале все спокойно. Но потом…Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, что бы коленями давить на него да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером "успокаивает"…А врачи, пол-часа перчатки одевают, вместо срочной помощи. Плевали они на парня…Ужас… Не был для них уроком погибший там же в РОВД Курбан Далгатов!!!"Ранее при подобных обстоятельствах в США появилось мощное политическое движение Black Lives Matter (BLM). Его участники обвиняли президента Дональда Трампа в "беспределе силовиков", поводом для чего стала гибель во время задержания в мае 2020 года негра Джорджа Флойда. Полицейский Дерек Шовин применил к нему стандартные приёмы при задержании, не зная, что правонарушитель находится в состоянии сильного наркотического опьянения. Джозеф Байден использовал эту историю в президентских выборах, а негритянское большинство – как повод для погромов и разграбления магазинов.Подробнее об угрозах дестабилизации России в интересах западных спецслужб с использованием межэтнической розни в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Полный текст интервью с ним Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ читайте на сайте Украина.ру

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новости, дагестан, россия, махачкала, дональд трамп, джордж флойд, мвд, ск рф, украина.ру, blm, скорая помощь