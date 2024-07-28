Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии - 28.07.2024 Украина.ру
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Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии
Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии - 28.07.2024 Украина.ру
Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии
Государства Юго-Восточной Азии видят в России фактор стабилизации региона на фоне "слишком нахрапистых" действий внерегиональных держав во главе с США. Об этом 28 июля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
2024-07-28T12:40
2024-07-28T12:40
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сергей лавров
владимир скачко
урсула фон дер ляйен
ес
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Посетив с визитом Малайзию, глава российской дипломатии обсудил "широкий круг вопросов российско-малайзийских отношений, включая политический диалог, торгово-экономические и научно-образовательные связи, взаимодействие по линии регионов", сообщила пресс-служба МИД России.После переговоров Сергей Лавров выступил перед журналистами и рассказал об итогах переговоров. Он отметил, что в государства Юго-Восточной Азии "в нас видят, если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения".Обозреватель нашего издания Владимир Скачко уверен, что Урсула фон дер Ляйен готова посвятить следующие пять лет на посту главы Еврокомиссии нанесению "стратегического поражения России".Ради этого глава ЕС, по мнению Скачко, готова "вообще переключить силы Европы (ЕС и – это главное! – НАТО) на помощь США в конфликте с Китаем по всему Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР), для чего сделать НАТО глобальной структурой коллективного Запада с участием в ней Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и, не исключено, даже Филиппин, мающихся китаефобией в запредельной форме".Подробнее о таком развитии событий читайте в нашей публикации Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая
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новости, россия, сша, европа, сергей лавров, владимир скачко, урсула фон дер ляйен, ес, нато, еврокомиссия, политолог, война, кнр (китай), фобия, юго-восток, геополитика, азия, евразия
Новости, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, Владимир Скачко, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, НАТО, Еврокомиссия, политолог, война, КНР (Китай), фобия, Юго-восток, геополитика, Азия, Евразия

Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии

12:40 28.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Государства Юго-Восточной Азии видят в России фактор стабилизации региона на фоне "слишком нахрапистых" действий внерегиональных держав во главе с США. Об этом 28 июля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Посетив с визитом Малайзию, глава российской дипломатии обсудил "широкий круг вопросов российско-малайзийских отношений, включая политический диалог, торгово-экономические и научно-образовательные связи, взаимодействие по линии регионов", сообщила пресс-служба МИД России.
"Подтверждена близость или совпадение позиций по ключевым региональным и глобальным проблемам, а также готовность к продолжению плотной координации действий на многосторонних площадках", - сказано в официальном сообщении.
После переговоров Сергей Лавров выступил перед журналистами и рассказал об итогах переговоров. Он отметил, что в государства Юго-Восточной Азии "в нас видят, если хотите, балансирующий и стабилизирующий фактор с точки зрения противодействия слишком нахрапистым действиям внерегиональных держав во главе с США, которые действительно продвигают сюда свою военную инфраструктуру, включая стратегические вооружения".
Обозреватель нашего издания Владимир Скачко уверен, что Урсула фон дер Ляйен готова посвятить следующие пять лет на посту главы Еврокомиссии нанесению "стратегического поражения России".
"И ради этого она готова на любую войну и на любую кровь. В масштабах и Европы, и всего мира", - подчеркнул эксперт.
Ради этого глава ЕС, по мнению Скачко, готова "вообще переключить силы Европы (ЕС и – это главное! – НАТО) на помощь США в конфликте с Китаем по всему Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР), для чего сделать НАТО глобальной структурой коллективного Запада с участием в ней Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и, не исключено, даже Филиппин, мающихся китаефобией в запредельной форме".
Подробнее о таком развитии событий читайте в нашей публикации Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая
 
НовостиРоссияСШАЕвропаСергей ЛавровВладимир СкачкоУрсула фон дер ЛяйенЕСНАТОЕврокомиссияполитологвойнаКНР (Китай)фобияЮго-востокгеополитикаАзияЕвразия
 
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Заголовок открываемого материала
12:40Лавров рассказал, какой видят Россию страны Юго-Восточной Азии
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