День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине - 27.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240727/1056521350.html
День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине - 27.07.2024 Украина.ру
День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
В России почтили память убитых украинскими военными детей Донбасса
2024-07-27T18:16
2024-07-27T18:56
эксклюзив
хроники
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
евгений балицкий
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056521223_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_76efdc240027745d492c3ae3e1c36505.jpg
Утром 27 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выпустил обращение к землякам."Сегодня, в День памяти детей-жертв войны в Донбассе мы вспоминаем о бесконечно трагических событиях, которые унесли множество невинных юных жизней. Из-за преступных приказов киевского режима убиты 282 ребёнка в Донецкой Народной Республике, а 758 деток получили ранения. Это страшные цифры. У этих мальчиков и девочек могла быть впереди целая жизнь, полная мечтаний и надежд, но украинский неонацистский режим убил их в самом начале пути. Они уже никогда не узнают, что такое мирное небо над головой. Каждый погибший или раненный ребёнок — это ужасная трагедия, и наша задача — помнить и не дать забыть всему миру о зверствах военных преступников на нашей земле. Мы будем продолжать делать всё возможное и невозможное, чтобы все виновные понесли наказание, а подобные трагедии больше не повторялись, будет освобождать нашу землю от нацизма ради будущих поколений. Светлая память ангелам Донбасса", - заявил Пушилин.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что сегодня одна из самых печальных и важных для Донбасса дат."Десять долгих лет неонацисты со звериной жестокостью обстреливают дома, школы, детские площадки на нашей территории. И при этом прекрасно понимают, что каждый залп может унести жизни ни в чем не повинных малышей и их родителей. С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии были признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами", - отметил Пасечник.Он рассказал, как в республике проводят этот день."В этот день мы скорбим вместе со всей страной, приходим к мемориалам, приносим цветы, зажигаем свечи. Женщины плачут, а мужчины молча сжимают кулаки, потому что не смогли уберечь, заслонить, спасти. Эта боль останется с нами навсегда", - рассказал глава ЛНР.Пасечник заявил, что решение о начале СВО было единственно верным."В 2022 году президент России принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса. Пока наши воины сражаются с врагом на передовой, в тылу делается все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми. В этом очень помогают регионы-шефы, которые организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты. Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войны. А маленькие ангелы смотрят на нас со старых фотографий. Они не успели исполнить свои мечты и сделать этот мир светлее, красивее, добрее. Вечная им память…", - подытожил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что и сегодня дети продолжают погибать от натовского оружия."27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Именно войны, которую развязала киевская Украина 10 лет назад против мирных жителей Донбасса и Новороссии. Войны, идеология которой делила людей на своих и чужих, на тех, кому жить, а кто должен умереть. Вследствие военной агрессии Украины погибли сотни детей, около тысячи получили ранения. И сегодня наши дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. Но каждая невинная жертва их ненависти – это ангел, который дает нам силы сражаться дальше, оберегает нас для того, чтобы мы уничтожили нацизм", - отметил Балицкий.Он подчеркнул, что "наша священная обязанность – защитить наших детей, защитить наше будущее и наши дома"."И каждый должен понимать, что мы никогда не забудем, никогда не простим и все причастные к убийствам мирных жителей, детей понесут свое наказание. Светлая память ангелам…", - подытожил он.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что от действий ВСУ пострадали и дети Херсонской области."С 2014 года в ДНР укронацисты убили 282 ребенка, в ЛНР — 68 детей, около тысячи несовершеннолетних были ранены. С 2022 года в Херсонской области боевики украинских формирований убили семерых детей и ранили 27. Мы всегда будем помнить каждого невинного ангела, ставшего жертвой кровавой агрессии современного фашизма. А за каждую слезинку ребёнка, за неизбывное горе родителей непосредственные убийцы — военные преступники и отдававшие злодейские приказы главари киевского режима понесут суровую ответственность", - подчеркнул Сальдо.Российский военкор Евгений Поддубный вспомнил о первом погибшем ребёнке в Донбассе."За 10 лет вооружённого конфликта удары войск киевского режима унесли более 350 детских жизней в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Сегодня в России вспоминают детей, чьи жизни оборвали атаки украинских боевиков: 27 июля День памяти детей-жертв украинской военной агрессии. Вспоминают их и на временно оккупированной территории донбасских республик. Первой жертвой карательных украинских обстрелов стала шестилетняя Полина Сладкая из Славянска. Мина, осколки которой убили ребёнка, прилетели с Карачуна. В 2014-м там стояла украинская батарея, расчеты которой регулярно и целенаправленно обстреливала город", - отметил Поддубный.Он указал на ответственных за происходящее."Ответственность за гибель этих детей лежит и на странах коллективного Запада, чьим оружием украинские расчёты наносили и продолжают наносить удары по гражданским объектам в российских городах. К нелюдям, наводящим боевые орудия на детей, пощады быть не может. Преступления в отношении детей не имеют срока давности", - подчеркнул военкор.Русский поэт Виктор Мельников опубликовал своё стихотворение от 3 июля 2019 года."Сегодня - День памяти детей – жертв войны в Донбассе.КотяС утра снаряд прошивает дом, убивает отца и мать, теперь я один проживаю в нём, спрятавшись под кровать.У кошки кровью сочится глаз, сгорела шерсть на лице, но снова наводчик, не торопясь, подкручивает прицел,и снова флажок поднимает палач, и новый летит снаряд, не бойся, котя, не плачь, не плачь, им за нас отомстят", - написал он в своём телеграм-канале.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев вспомнил заметку военкора Александра Коца."Когда-то мой друг Александр Коц, написал короткий, но совершенно пронзительный текст. "Тридцатилетняя Лена Данченко при первых разрывах бросилась за 5-летним сыном, который играл в огороде. Лену разорвало практически прямым попаданием, Арсения экстренно привезли из Голубовки в горбольницу Славянска и сразу же - на операционный стол. Он умирал на наших глазах. Малыш боролся за жизнь шесть часов, судорожными рывками маленькой грудной клетки пытаясь наполнить кровь кислородом... Это был первый погибший при мне ребёнок в Донбассе. Но не последний", - процитировал он военкора.Медведев указал, что в 2014 году ВСУ стали убивать русских детей на Донбассе."А Зеленский, тогда еще актёр, ездил с концертами развлекать карателей. А российские актёры возмущались тем, что журналисты в России осуждали Зеленского, или призывали перестать давать ему роли в российских проектах. Актёр, который любит играть отважных спецназовцев, говорил, что никто не имеет права осуждать его друга Вову Зеленского. Это то, о чем я хотел бы напомнить в День памяти детей - жертв войны в Донбасса. Да, мы изменились с тех пор. Да, у нас уже другая страна. Просто память у нас должна быть хорошая", - подчеркнул Медведев.В ряде городов России прошли траурные мероприятия в память о погибших детях Донбасса.О перспективах мира - в статье Сергея Зуева "Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира".
https://ukraina.ru/20240727/1056517321.html
https://ukraina.ru/20240727/1056513652.html
https://ukraina.ru/20240726/1056505604.html
https://ukraina.ru/20240726/1056499187.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056521223_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_90de5818edfea69826695e7fec247b7c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, евгений балицкий, владимир сальдо, дети, евгения медведева, владимир зеленский, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Хроники, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, дети, Евгения Медведева, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине

18:16 27.07.2024 (обновлено: 18:56 27.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкАкции памяти погибших детей Донбасса
Акции памяти погибших детей Донбасса - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России почтили память убитых украинскими военными детей Донбасса
Утром 27 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выпустил обращение к землякам.
"Сегодня, в День памяти детей-жертв войны в Донбассе мы вспоминаем о бесконечно трагических событиях, которые унесли множество невинных юных жизней. Из-за преступных приказов киевского режима убиты 282 ребёнка в Донецкой Народной Республике, а 758 деток получили ранения. Это страшные цифры. У этих мальчиков и девочек могла быть впереди целая жизнь, полная мечтаний и надежд, но украинский неонацистский режим убил их в самом начале пути. Они уже никогда не узнают, что такое мирное небо над головой. Каждый погибший или раненный ребёнок — это ужасная трагедия, и наша задача — помнить и не дать забыть всему миру о зверствах военных преступников на нашей земле. Мы будем продолжать делать всё возможное и невозможное, чтобы все виновные понесли наказание, а подобные трагедии больше не повторялись, будет освобождать нашу землю от нацизма ради будущих поколений. Светлая память ангелам Донбасса", - заявил Пушилин.
Министр обороны РФ А. Белоусов в Ленинградском военном округе
13:00
Белоусов предупредил США, робот для раненых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 июляМинистр обороны России Андрей Белоусов предупредил США о тяжёлых последствиях украинского теракта в РФ, сообщили американские СМИ. На Украине заявили о серийном производстве робота для эвакуации раненых. Украинские военные продолжают атаковать территорию России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что сегодня одна из самых печальных и важных для Донбасса дат.
"Десять долгих лет неонацисты со звериной жестокостью обстреливают дома, школы, детские площадки на нашей территории. И при этом прекрасно понимают, что каждый залп может унести жизни ни в чем не повинных малышей и их родителей. С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии были признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами", - отметил Пасечник.
Он рассказал, как в республике проводят этот день.
"В этот день мы скорбим вместе со всей страной, приходим к мемориалам, приносим цветы, зажигаем свечи. Женщины плачут, а мужчины молча сжимают кулаки, потому что не смогли уберечь, заслонить, спасти. Эта боль останется с нами навсегда", - рассказал глава ЛНР.
Пасечник заявил, что решение о начале СВО было единственно верным.
"В 2022 году президент России принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса. Пока наши воины сражаются с врагом на передовой, в тылу делается все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми. В этом очень помогают регионы-шефы, которые организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты. Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войны. А маленькие ангелы смотрят на нас со старых фотографий. Они не успели исполнить свои мечты и сделать этот мир светлее, красивее, добрее. Вечная им память…", - подытожил он.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2024
09:40
Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июляВ Кремле ответили на вопрос мобилизации. Украинские СМИ сообщили о том, как Запад блокирует демобилизацию на Украине
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что и сегодня дети продолжают погибать от натовского оружия.
"27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Именно войны, которую развязала киевская Украина 10 лет назад против мирных жителей Донбасса и Новороссии. Войны, идеология которой делила людей на своих и чужих, на тех, кому жить, а кто должен умереть. Вследствие военной агрессии Украины погибли сотни детей, около тысячи получили ранения. И сегодня наши дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. Но каждая невинная жертва их ненависти – это ангел, который дает нам силы сражаться дальше, оберегает нас для того, чтобы мы уничтожили нацизм", - отметил Балицкий.
Он подчеркнул, что "наша священная обязанность – защитить наших детей, защитить наше будущее и наши дома".
"И каждый должен понимать, что мы никогда не забудем, никогда не простим и все причастные к убийствам мирных жителей, детей понесут свое наказание. Светлая память ангелам…", - подытожил он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что от действий ВСУ пострадали и дети Херсонской области.
"С 2014 года в ДНР укронацисты убили 282 ребенка, в ЛНР — 68 детей, около тысячи несовершеннолетних были ранены. С 2022 года в Херсонской области боевики украинских формирований убили семерых детей и ранили 27. Мы всегда будем помнить каждого невинного ангела, ставшего жертвой кровавой агрессии современного фашизма. А за каждую слезинку ребёнка, за неизбывное горе родителей непосредственные убийцы — военные преступники и отдававшие злодейские приказы главари киевского режима понесут суровую ответственность", - подчеркнул Сальдо.
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Вчера, 18:00
Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на УкраинеБывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции
Российский военкор Евгений Поддубный вспомнил о первом погибшем ребёнке в Донбассе.
"За 10 лет вооружённого конфликта удары войск киевского режима унесли более 350 детских жизней в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Сегодня в России вспоминают детей, чьи жизни оборвали атаки украинских боевиков: 27 июля День памяти детей-жертв украинской военной агрессии. Вспоминают их и на временно оккупированной территории донбасских республик. Первой жертвой карательных украинских обстрелов стала шестилетняя Полина Сладкая из Славянска. Мина, осколки которой убили ребёнка, прилетели с Карачуна. В 2014-м там стояла украинская батарея, расчеты которой регулярно и целенаправленно обстреливала город", - отметил Поддубный.
Он указал на ответственных за происходящее.
"Ответственность за гибель этих детей лежит и на странах коллективного Запада, чьим оружием украинские расчёты наносили и продолжают наносить удары по гражданским объектам в российских городах. К нелюдям, наводящим боевые орудия на детей, пощады быть не может. Преступления в отношении детей не имеют срока давности", - подчеркнул военкор.
Русский поэт Виктор Мельников опубликовал своё стихотворение от 3 июля 2019 года.
"Сегодня - День памяти детей – жертв войны в Донбассе.

Котя

С утра снаряд прошивает дом, убивает отца и мать, теперь я один проживаю в нём, спрятавшись под кровать.

У кошки кровью сочится глаз, сгорела шерсть на лице, но снова наводчик, не торопясь, подкручивает прицел,

и снова флажок поднимает палач, и новый летит снаряд, не бойся, котя, не плачь, не плачь, им за нас отомстят", - написал он в своём телеграм-канале.
Дональд Трамп
Вчера, 13:00
Убивать депутатов, настоящий план Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 июляПодозреваемый в убийстве Ирины Фарион хотел убивать и считающихся пророссийскими депутатов на Украине. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскрыл, что на самом деле американцы сделают с Украиной и Россией после прихода к власти Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев вспомнил заметку военкора Александра Коца.
"Когда-то мой друг Александр Коц, написал короткий, но совершенно пронзительный текст. "Тридцатилетняя Лена Данченко при первых разрывах бросилась за 5-летним сыном, который играл в огороде. Лену разорвало практически прямым попаданием, Арсения экстренно привезли из Голубовки в горбольницу Славянска и сразу же - на операционный стол. Он умирал на наших глазах. Малыш боролся за жизнь шесть часов, судорожными рывками маленькой грудной клетки пытаясь наполнить кровь кислородом... Это был первый погибший при мне ребёнок в Донбассе. Но не последний", - процитировал он военкора.
Медведев указал, что в 2014 году ВСУ стали убивать русских детей на Донбассе.
Зеленский, тогда еще актёр, ездил с концертами развлекать карателей. А российские актёры возмущались тем, что журналисты в России осуждали Зеленского, или призывали перестать давать ему роли в российских проектах. Актёр, который любит играть отважных спецназовцев, говорил, что никто не имеет права осуждать его друга Вову Зеленского. Это то, о чем я хотел бы напомнить в День памяти детей - жертв войны в Донбасса. Да, мы изменились с тех пор. Да, у нас уже другая страна. Просто память у нас должна быть хорошая", - подчеркнул Медведев.
В ряде городов России прошли траурные мероприятия в память о погибших детях Донбасса.
О перспективах мира - в статье Сергея Зуева "Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира".
 
ЭксклюзивХроникиДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис ПушилинЕвгений БалицкийВладимир СальдодетиЕвгения МедведеваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине
17:28Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине
16:43Дополнительные системы ПВО не помогут Украине против российских планирующих авиабомб - офицер США
16:23Геноцид поляков на Западной Украине: Ищенко объяснил, почему власти Польши поддерживают бандеровцев
16:21Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухе
16:04Наступление "Русского мира": 190 лет киевскому университету
16:04Главком ВСУ всю Украину намерен превратить в пехоту - депутат Рады
15:37Индия готова помочь в урегулировании украинского конфликта
14:47"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС
14:43Путь "Красного байкера", или почему пророссийские украинцы не могут въехать в РФ
14:30Как Курск готовится к наступлению на Сумы и что не позволяет России прорвать фронт ВСУ – Алёхин
14:24Морские пехотинцы ВСУ в Херсонской области сдались в плен целым подразделением - Минобороны РФ
14:08Байден упал в последний раз. Еще полгода у руля Америки будет невменяемый президент — Каргин
14:04На Украине мужчина попытался пересечь границу на подводном скутере
14:03Надежды на истощение ВС РФ и наступления на Запорожье.Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
13:26О тех, кто делает реальную политику в США. Лозанский о влиянии deep state на президентов Америки
13:17NYT: Белоусов звонил Остину и рассказал о тайной операции Украины против России
13:00Белоусов предупредил США, робот для раненых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 июля
12:54С непредсказуемыми последствиями. Лозанский о роли глубинного государства в президентской гонке в США
12:52Тимофей Ермаков: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит
Лента новостейМолния