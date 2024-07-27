https://ukraina.ru/20240727/1056521350.html

День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине

День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине - 27.07.2024 Украина.ру

День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Итоги 27 июля на Украине

В России почтили память убитых украинскими военными детей Донбасса

2024-07-27T18:16

2024-07-27T18:16

2024-07-27T18:56

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Утром 27 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выпустил обращение к землякам."Сегодня, в День памяти детей-жертв войны в Донбассе мы вспоминаем о бесконечно трагических событиях, которые унесли множество невинных юных жизней. Из-за преступных приказов киевского режима убиты 282 ребёнка в Донецкой Народной Республике, а 758 деток получили ранения. Это страшные цифры. У этих мальчиков и девочек могла быть впереди целая жизнь, полная мечтаний и надежд, но украинский неонацистский режим убил их в самом начале пути. Они уже никогда не узнают, что такое мирное небо над головой. Каждый погибший или раненный ребёнок — это ужасная трагедия, и наша задача — помнить и не дать забыть всему миру о зверствах военных преступников на нашей земле. Мы будем продолжать делать всё возможное и невозможное, чтобы все виновные понесли наказание, а подобные трагедии больше не повторялись, будет освобождать нашу землю от нацизма ради будущих поколений. Светлая память ангелам Донбасса", - заявил Пушилин.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что сегодня одна из самых печальных и важных для Донбасса дат."Десять долгих лет неонацисты со звериной жестокостью обстреливают дома, школы, детские площадки на нашей территории. И при этом прекрасно понимают, что каждый залп может унести жизни ни в чем не повинных малышей и их родителей. С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии были признаны более 24 тысяч несовершеннолетних. Только в нашей республике в результате украинских обстрелов погибли 68 детей. За каждой из этих смертей – безмерное горе их близких, страшная боль, которая не утихает с годами", - отметил Пасечник.Он рассказал, как в республике проводят этот день."В этот день мы скорбим вместе со всей страной, приходим к мемориалам, приносим цветы, зажигаем свечи. Женщины плачут, а мужчины молча сжимают кулаки, потому что не смогли уберечь, заслонить, спасти. Эта боль останется с нами навсегда", - рассказал глава ЛНР.Пасечник заявил, что решение о начале СВО было единственно верным."В 2022 году президент России принял единственно верное решение, чтобы защитить маленьких и взрослых жителей Донбасса. Пока наши воины сражаются с врагом на передовой, в тылу делается все для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми. В этом очень помогают регионы-шефы, которые организуют для них оздоровительные поездки, отдых в лагерях, образовательные проекты. Все вместе мы стараемся, чтобы дети Донбасса отвлекались от ужасов войны. А маленькие ангелы смотрят на нас со старых фотографий. Они не успели исполнить свои мечты и сделать этот мир светлее, красивее, добрее. Вечная им память…", - подытожил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что и сегодня дети продолжают погибать от натовского оружия."27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Именно войны, которую развязала киевская Украина 10 лет назад против мирных жителей Донбасса и Новороссии. Войны, идеология которой делила людей на своих и чужих, на тех, кому жить, а кто должен умереть. Вследствие военной агрессии Украины погибли сотни детей, около тысячи получили ранения. И сегодня наши дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. Но каждая невинная жертва их ненависти – это ангел, который дает нам силы сражаться дальше, оберегает нас для того, чтобы мы уничтожили нацизм", - отметил Балицкий.Он подчеркнул, что "наша священная обязанность – защитить наших детей, защитить наше будущее и наши дома"."И каждый должен понимать, что мы никогда не забудем, никогда не простим и все причастные к убийствам мирных жителей, детей понесут свое наказание. Светлая память ангелам…", - подытожил он.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что от действий ВСУ пострадали и дети Херсонской области."С 2014 года в ДНР укронацисты убили 282 ребенка, в ЛНР — 68 детей, около тысячи несовершеннолетних были ранены. С 2022 года в Херсонской области боевики украинских формирований убили семерых детей и ранили 27. Мы всегда будем помнить каждого невинного ангела, ставшего жертвой кровавой агрессии современного фашизма. А за каждую слезинку ребёнка, за неизбывное горе родителей непосредственные убийцы — военные преступники и отдававшие злодейские приказы главари киевского режима понесут суровую ответственность", - подчеркнул Сальдо.Российский военкор Евгений Поддубный вспомнил о первом погибшем ребёнке в Донбассе."За 10 лет вооружённого конфликта удары войск киевского режима унесли более 350 детских жизней в Донбассе, Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе. Сегодня в России вспоминают детей, чьи жизни оборвали атаки украинских боевиков: 27 июля День памяти детей-жертв украинской военной агрессии. Вспоминают их и на временно оккупированной территории донбасских республик. Первой жертвой карательных украинских обстрелов стала шестилетняя Полина Сладкая из Славянска. Мина, осколки которой убили ребёнка, прилетели с Карачуна. В 2014-м там стояла украинская батарея, расчеты которой регулярно и целенаправленно обстреливала город", - отметил Поддубный.Он указал на ответственных за происходящее."Ответственность за гибель этих детей лежит и на странах коллективного Запада, чьим оружием украинские расчёты наносили и продолжают наносить удары по гражданским объектам в российских городах. К нелюдям, наводящим боевые орудия на детей, пощады быть не может. Преступления в отношении детей не имеют срока давности", - подчеркнул военкор.Русский поэт Виктор Мельников опубликовал своё стихотворение от 3 июля 2019 года."Сегодня - День памяти детей – жертв войны в Донбассе.КотяС утра снаряд прошивает дом, убивает отца и мать, теперь я один проживаю в нём, спрятавшись под кровать.У кошки кровью сочится глаз, сгорела шерсть на лице, но снова наводчик, не торопясь, подкручивает прицел,и снова флажок поднимает палач, и новый летит снаряд, не бойся, котя, не плачь, не плачь, им за нас отомстят", - написал он в своём телеграм-канале.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев вспомнил заметку военкора Александра Коца."Когда-то мой друг Александр Коц, написал короткий, но совершенно пронзительный текст. "Тридцатилетняя Лена Данченко при первых разрывах бросилась за 5-летним сыном, который играл в огороде. Лену разорвало практически прямым попаданием, Арсения экстренно привезли из Голубовки в горбольницу Славянска и сразу же - на операционный стол. Он умирал на наших глазах. Малыш боролся за жизнь шесть часов, судорожными рывками маленькой грудной клетки пытаясь наполнить кровь кислородом... Это был первый погибший при мне ребёнок в Донбассе. Но не последний", - процитировал он военкора.Медведев указал, что в 2014 году ВСУ стали убивать русских детей на Донбассе."А Зеленский, тогда еще актёр, ездил с концертами развлекать карателей. А российские актёры возмущались тем, что журналисты в России осуждали Зеленского, или призывали перестать давать ему роли в российских проектах. Актёр, который любит играть отважных спецназовцев, говорил, что никто не имеет права осуждать его друга Вову Зеленского. Это то, о чем я хотел бы напомнить в День памяти детей - жертв войны в Донбасса. Да, мы изменились с тех пор. Да, у нас уже другая страна. Просто память у нас должна быть хорошая", - подчеркнул Медведев.В ряде городов России прошли траурные мероприятия в память о погибших детях Донбасса.О перспективах мира - в статье Сергея Зуева "Кто в Киеве подпишет капитуляцию? Украинские эксперты и политики о перспективах мира".

https://ukraina.ru/20240727/1056517321.html

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