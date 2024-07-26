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Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг
Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг - 26.07.2024 Украина.ру
Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, написал в статье для Wall Street Journal бывший госсекретарь США Майк Помпео
2024-07-26T12:06
2024-07-26T12:06
2024-07-26T12:15
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Он описал, как, по его мнению, может выглядеть успешный план решения конфликта на Украине.Также он предложил Трампу снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может получить и использовать, а также ввести "реальные санкции" против России.Это, по мнению бывшего госсекретаря, позволит Трампу установить условия для будущей сделки с Москвой.Украина, согласно его плану, будет восстанавливаться за счет "репараций из замороженных активов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков".Он также написал, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.Выборы президента США состоятся 5 ноября.Ленд-лиз - система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья.Подробнее о президентской гонке в США - в материале Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, майк помпео
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Майк Помпео
Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг
12:06 26.07.2024 (обновлено: 12:15 26.07.2024)
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, написал в статье для Wall Street Journal бывший госсекретарь США Майк Помпео
Он описал, как, по его мнению, может выглядеть успешный план решения конфликта на Украине.
"Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", — призвал Помпео.
Также он предложил Трампу снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может получить и использовать, а также ввести "реальные санкции" против России.
Это, по мнению бывшего госсекретаря, позволит Трампу установить условия для будущей сделки с Москвой.
Украина, согласно его плану, будет восстанавливаться за счет "репараций из замороженных активов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков".
Он также написал, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Ленд-лиз - система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья.