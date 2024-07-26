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Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг

Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг - 26.07.2024 Украина.ру

Бывший госсекретарь США подбивает Трампа вооружить Украину в долг

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, написал в статье для Wall Street Journal бывший госсекретарь США Майк Помпео

2024-07-26T12:06

2024-07-26T12:06

2024-07-26T12:15

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Он описал, как, по его мнению, может выглядеть успешный план решения конфликта на Украине.Также он предложил Трампу снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может получить и использовать, а также ввести "реальные санкции" против России.Это, по мнению бывшего госсекретаря, позволит Трампу установить условия для будущей сделки с Москвой.Украина, согласно его плану, будет восстанавливаться за счет "репараций из замороженных активов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков".Он также написал, что Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.Выборы президента США состоятся 5 ноября.Ленд-лиз - система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья.Подробнее о президентской гонке в США - в материале Ни Трампа, ни Байдена: политолог раскрыл, почему уставшие американцы могут отдать голоса Харрис на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, майк помпео